Perú

La electromovilidad reducirá hasta 20% la demanda de repuestos: así se preparan talleres y concesionarias en Perú

El segmento de repuestos de colisión representa el 45% del mercado y sigue siendo clave por la persistencia de accidentes de tránsito. Pero, ¿cómo podría cambiar esta realidad ante la irrupción de autos eléctricos?

Guardar
El avance de los vehículos
El avance de los vehículos eléctricos transforma el sector de posventa automotriz formal, exigiendo reconfiguración de talleres y concesionarias.

La llegada de la electromovilidad ya está transformando el negocio de la posventa automotriz en el Perú. Según un reciente análisis de Gildemeister, uno de los principales actores del sector, la venta de repuestos para automóviles podría reducirse entre 15% y 20% en los próximos años a medida que los vehículos eléctricos ganen terreno.

Frente a este escenario, concesionarias y talleres oficiales de un mercado que mueve más de 100 milones de dólares en Perú cada año están reestructurando sus operaciones, ampliando su portafolio de servicios y apostando por la capacitación para mantener la competitividad y la rentabilidad del sector formal.

La electromovilidad impulsa cambios en el sector de posventa automotriz

Según explicó José Carlos Torres, gerente de postventa de Gildemeister, la electromovilidad cambiará el portafolio de productos y servicios. Si bien los clientes ya no requerirán cambios de aceite o filtros, los vehículos eléctricos necesitarán mano de obra especializada, actualizaciones de software y servicios de alta tecnología.

En Gildemeister, el 45% de su staff técnico y el 100% de su equipo especializado en atención de alta gama en algunas marcas ya cuentan con certificación para vehículos eléctricos, evidenciando la anticipación de la empresa frente a las nuevas demandas tecnológicas del sector.

Las concesionarias y talleres de Perú enfrentan una adaptación por la electromovilidad

El impacto de la electromovilidad también se sentirá en la frecuencia y naturaleza de las visitas al taller. Actualmente, un auto convencional en Perú acude al concesionario o taller autorizado en promedio dos veces al año, principalmente para mantenimiento preventivo y correctivo.

Con los nuevos vehículos eléctricos, estos intervalos se ampliarán, ya que los planes de mantenimiento pueden espaciarse hasta cada 10.000 kilómetros. Sin embargo, la menor demanda de servicios tradicionales será compensada con nuevas líneas de negocio, como la actualización de software, la instalación de paquetes de motorización, la venta de accesorios y servicios de diagnóstico avanzado.

A nivel sectorial, Gildemeister prevé que el cambio será paulatino, permitiendo a los talleres y concesionarias adaptarse progresivamente y sin que impacte significativamente sobre sus costos, señala José Carlos Torres.

La diversificación de servicios impulsa
La diversificación de servicios impulsa nuevos negocios como la actualización de software, venta de accesorios y diagnóstico avanzado en electromovilidad.

¿La industria del ‘choque’ en el Perú?

En el diagnóstico realizado por Gildemeister, la estructura de ventas de repuestos en el sector formal aún está dominada por tres grandes categorías: los repuestos de colisión —o “industria del choque”— representan el 45% del negocio, seguidos por los elementos de desgaste (pastillas de freno, amortiguadores, embragues) con un 25%, y los insumos de mantenimiento con alrededor del 15%.

Los repuestos de contingencia y accesorios completan la torta. El segmento de colisión, que mueve en promedio quince millones de dólares anuales solo en Gildemeister, seguirá siendo relevante incluso con la electromovilidad, ya que los accidentes seguirán ocurriendo y la demanda de piezas de plancha y pintura se mantendrá.

La reducción de ventas de repuestos lleva al sector automotriz a innovar sus operaciones

La evolución del sector formal también se explica por la reducción de la competencia informal. En los últimos años, la participación del aftermarket informal se ha reducido gracias a estrategias de precios competitivos, expansión de la red de talleres y un trabajo coordinado con aduanas y la Fiscalía para combatir productos de dudosa procedencia.

La diversificación de fuentes de repuestos es otro elemento clave en la estrategia sectorial. Gildemeister, por ejemplo, importa insumos de más de diez países, lo que les ha permitido mitigar el impacto de cambios arancelarios globales y asegurar el abastecimiento para el mercado local.

De cara al 2026, la empresa proyecta duplicar el número de tiendas de repuestos, fortalecer la capacitación técnica y consolidar su canal e-commerce. Lo que ocurra con Gildemeister es un reflejo de la tendencia que está marcando al sector formal automotor en el Perú: una transformación acelerada, orientada a la especialización, la tecnología y la adaptación a la nueva era de la movilidad eléctrica.

El dato

  • Un auto promedio en Perú visita el taller dos veces al año; este promedio podría disminuir con la electromovilidad, pero se compensará con servicios como actualizaciones de software y paquetes de motorización.
  • Gildemeister representa aproximadamente el 60% del mercado formal de repuestos para las marcas que maneja en Perú, en un segmento que mueve alrededor de 100 millones de dólares al año. El 40% restante pertenece a importadores alternativos o informales.
  • La compañía importa repuestos de más de diez países de origen (Corea, China, India, Suecia, Inglaterra, entre otros), lo que permitió mitigar el impacto de los cambios arancelarios en Estados Unidos y asegurar un abastecimiento estable.

Temas Relacionados

electromovilidadelectricidadvehiculos electricosautomovilesGildemeistertalleres mercanicosventa de vehiculosperu-economia

Más Noticias

Aumenta la venta de flores amarillas en Lima a pocos días de la llegada del Año Nuevo 2026 y los rituales de prosperidad

Familias, parejas y comerciantes recorren los pasillos del mercado del Rímac en busca de flores amarillas y artículos simbólicos que acompañan los rituales tradicionales de Año Nuevo en el Perú

Aumenta la venta de flores

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima y firma un acuerdo con el recién ascendido FC Cajamarca para Liga 1 2026

El volante uruguayo de 35 años se une a las filas de Carlos Silvestri, mientras Hernán Barcos y la institución cajamarquina terminan de ultimar detalles

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima

Señales de que tienes alguna enfermedad en tus articulaciones

Las enfermedades articulares impactan tanto en la movilidad como en el desempeño cotidiano, y con frecuencia se relacionan con discapacidades permanentes

Señales de que tienes alguna

Estas son las películas que están de moda en Netflix Perú este día

El boom de las plataformas por streaming ha cambiado la forma de ver y disfrutar el cine; Netflix no se quiere quedar atrás

Estas son las películas que

Cañete reporta al menos 17 sismos en 2025: Estas son las zonas más vulnerables tras el temblor de 4.8

Estudios técnicos del Ingemmet alertan que el reciente movimiento telúrico podría reactivar procesos como caídas de rocas y arenamientos en zonas previamente identificadas como vulnerables

Cañete reporta al menos 17
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La vacancia de Dina Boluarte

La vacancia de Dina Boluarte fue lo mejor del 2025, según los peruanos; la delincuencia, lo peor

Dina Boluarte es el personaje negativo del 2025 para los peruanos, según encuesta

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

ENTRETENIMIENTO

Estas son las películas que

Estas son las películas que están de moda en Netflix Perú este día

Imitador de Don Chezina sorprende en casting de ‘Yo Soy’ y pasa a la siguiente ronda

El emotivo mensaje de Cynthia Martínez a Pedro Suárez-Vértiz a dos años de su partida: “La vida sin ti es rara”

Yahaira Plasencia defiende a su hermana Silvana de polémica con salsero Maryto

Darinka Ramírez responde con mensajes contundentes a rumores de su pareja: “Yo no me meto con hombres casados”

DEPORTES

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima y firma un acuerdo con el recién ascendido FC Cajamarca para Liga 1 2026

El sacrificio de Fernanda Tomé para aportar en la victoria ante Alianza Lima: espalda resentida y lágrimas sobre la pista

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima recibiría millonario monto por Juan Pablo Freytes tras interés de la Serie A de Italia: así van las negociaciones con Fluminense

Alianza Lima perdió el invicto y cayó 1-3 ante San Martín: así se jugó punto a punto el partido de la Liga Peruana de Vóley