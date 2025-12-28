La electromovilidad reducirá hasta 20% la demanda de repuestos: así se preparan talleres y concesionarias en Perú

El avance de los vehículos eléctricos transforma el sector de posventa automotriz formal, exigiendo reconfiguración de talleres y concesionarias.

La llegada de la electromovilidad ya está transformando el negocio de la posventa automotriz en el Perú. Según un reciente análisis de Gildemeister, uno de los principales actores del sector, la venta de repuestos para automóviles podría reducirse entre 15% y 20% en los próximos años a medida que los vehículos eléctricos ganen terreno.

Frente a este escenario, concesionarias y talleres oficiales de un mercado que mueve más de 100 milones de dólares en Perú cada año están reestructurando sus operaciones, ampliando su portafolio de servicios y apostando por la capacitación para mantener la competitividad y la rentabilidad del sector formal.

La electromovilidad impulsa cambios en el sector de posventa automotriz

Según explicó José Carlos Torres, gerente de postventa de Gildemeister, la electromovilidad cambiará el portafolio de productos y servicios. Si bien los clientes ya no requerirán cambios de aceite o filtros, los vehículos eléctricos necesitarán mano de obra especializada, actualizaciones de software y servicios de alta tecnología.

En Gildemeister, el 45% de su staff técnico y el 100% de su equipo especializado en atención de alta gama en algunas marcas ya cuentan con certificación para vehículos eléctricos, evidenciando la anticipación de la empresa frente a las nuevas demandas tecnológicas del sector.

Las concesionarias y talleres de Perú enfrentan una adaptación por la electromovilidad

El impacto de la electromovilidad también se sentirá en la frecuencia y naturaleza de las visitas al taller. Actualmente, un auto convencional en Perú acude al concesionario o taller autorizado en promedio dos veces al año, principalmente para mantenimiento preventivo y correctivo.

Con los nuevos vehículos eléctricos, estos intervalos se ampliarán, ya que los planes de mantenimiento pueden espaciarse hasta cada 10.000 kilómetros. Sin embargo, la menor demanda de servicios tradicionales será compensada con nuevas líneas de negocio, como la actualización de software, la instalación de paquetes de motorización, la venta de accesorios y servicios de diagnóstico avanzado.

A nivel sectorial, Gildemeister prevé que el cambio será paulatino, permitiendo a los talleres y concesionarias adaptarse progresivamente y sin que impacte significativamente sobre sus costos, señala José Carlos Torres.

La diversificación de servicios impulsa nuevos negocios como la actualización de software, venta de accesorios y diagnóstico avanzado en electromovilidad.

¿La industria del ‘choque’ en el Perú?

En el diagnóstico realizado por Gildemeister, la estructura de ventas de repuestos en el sector formal aún está dominada por tres grandes categorías: los repuestos de colisión —o “industria del choque”— representan el 45% del negocio, seguidos por los elementos de desgaste (pastillas de freno, amortiguadores, embragues) con un 25%, y los insumos de mantenimiento con alrededor del 15%.

Los repuestos de contingencia y accesorios completan la torta. El segmento de colisión, que mueve en promedio quince millones de dólares anuales solo en Gildemeister, seguirá siendo relevante incluso con la electromovilidad, ya que los accidentes seguirán ocurriendo y la demanda de piezas de plancha y pintura se mantendrá.

La reducción de ventas de repuestos lleva al sector automotriz a innovar sus operaciones

La evolución del sector formal también se explica por la reducción de la competencia informal. En los últimos años, la participación del aftermarket informal se ha reducido gracias a estrategias de precios competitivos, expansión de la red de talleres y un trabajo coordinado con aduanas y la Fiscalía para combatir productos de dudosa procedencia.

La diversificación de fuentes de repuestos es otro elemento clave en la estrategia sectorial. Gildemeister, por ejemplo, importa insumos de más de diez países, lo que les ha permitido mitigar el impacto de cambios arancelarios globales y asegurar el abastecimiento para el mercado local.

De cara al 2026, la empresa proyecta duplicar el número de tiendas de repuestos, fortalecer la capacitación técnica y consolidar su canal e-commerce. Lo que ocurra con Gildemeister es un reflejo de la tendencia que está marcando al sector formal automotor en el Perú: una transformación acelerada, orientada a la especialización, la tecnología y la adaptación a la nueva era de la movilidad eléctrica.

El dato

Un auto promedio en Perú visita el taller dos veces al año; este promedio podría disminuir con la electromovilidad, pero se compensará con servicios como actualizaciones de software y paquetes de motorización.

Gildemeister representa aproximadamente el 60% del mercado formal de repuestos para las marcas que maneja en Perú, en un segmento que mueve alrededor de 100 millones de dólares al año. El 40% restante pertenece a importadores alternativos o informales.

La compañía importa repuestos de más de diez países de origen (Corea, China, India, Suecia, Inglaterra, entre otros), lo que permitió mitigar el impacto de los cambios arancelarios en Estados Unidos y asegurar un abastecimiento estable.