¿Qué es la catarata y cómo afecta tu vista? Señales que no debes ignorar

EsSalud devuelve la vista y la esperanza a más de 170 pacientes en Tarapoto con cirugías gratuitas de cataratas. (Foto composición: Infobae Perú/EsSalud)

La catarata es una de las principales causas de pérdida de visión en el Perú, especialmente en adultos mayores. Esta enfermedad ocular se produce cuando el cristalino —el lente natural del ojo— pierde su transparencia y se vuelve opaco, lo que impide que la luz llegue correctamente a la retina y dificulta la formación de imágenes nítidas.

De acuerdo con el Seguro Social de Salud (EsSalud), esta condición genera visión borrosa o incluso nula, y puede progresar hasta provocar ceguera si no es tratada a tiempo. En el país, es considerada uno de los problemas oftalmológicos más frecuentes, sobre todo en personas de edad avanzada.

¿Cómo afecta la visión?

La catarata altera la forma en que la luz ingresa al ojo. A medida que el cristalino se vuelve opaco, la luz se dispersa o bloquea, provocando una visión similar a mirar a través de un vidrio empañado.

Esto puede dificultar actividades cotidianas como leer, conducir o reconocer rostros. Además, la enfermedad suele avanzar de manera progresiva, por lo que muchas personas no perciben el deterioro visual en sus primeras etapas.

Señales que no debes ignorar

Entre los síntomas más comunes de la catarata se encuentran:

Visión borrosa o nublada

Sensibilidad a la luz o deslumbramiento

Dificultad para ver de noche

Colores menos intensos o amarillentos

Necesidad de mayor iluminación para leer

Cambios frecuentes en la medida de los lentes

Estos signos suelen aparecer de forma gradual, por lo que es clave acudir a controles oftalmológicos periódicos para detectar la enfermedad a tiempo.

Un problema más común de lo que parece

Especialistas del EsSalud advierten que, aunque la catarata está asociada principalmente al envejecimiento, también puede presentarse en personas jóvenes e incluso en niños.

Asimismo, factores como la diabetes, golpes en el ojo o el uso prolongado de ciertos medicamentos pueden aumentar el riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Tratamiento: una cirugía que devuelve la visión

A diferencia de otros problemas visuales, la catarata no se corrige con lentes. El único tratamiento efectivo es la cirugía, que consiste en retirar el cristalino opaco y reemplazarlo por un lente intraocular artificial.

El doctor Efrén Sotomayor, especialista en oftalmología de EsSalud, explicó que este procedimiento “es sencillo” y permite que el paciente sea dado de alta el mismo día, ya que no requiere hospitalización.

Además, advirtió que, si no se trata a tiempo, la catarata puede derivar en ceguera, por lo que la detección temprana es clave para evitar complicaciones.

Impacto en la calidad de vida

Más allá del problema visual, la catarata afecta la autonomía de las personas. La dificultad para ver limita actividades básicas y puede generar dependencia, aislamiento e incluso afectar la salud emocional.

Por ello, especialistas recomiendan no ignorar los primeros síntomas y acudir a evaluación médica, ya que se trata de una condición tratable cuya intervención oportuna puede devolver la visión y mejorar significativamente la calidad de vida.

Campaña de desembalse de cirugías de catarata

Una mujer adulta joven es atendida por un oftalmólogo durante un examen ocular de rutina, utilizando un foróptero para evaluar su visión con precisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Perú, la alta demanda de consultas y procedimientos oftalmológicos ha generado listas de espera prolongadas en EsSalud, lo que retrasa la atención de miles de pacientes. Esta situación impacta directamente en su calidad de vida. Frente a ello, se vienen implementando estrategias para reducir el embalse de atenciones y agilizar las intervenciones quirúrgicas pendientes.

En ese marco, en la región Ica se desarrolla un operativo de desembalse quirúrgico que permitirá realizar 137 cirugías de catarata hasta el 23 de abril en el Hospital IV Augusto Hernández Mendoza. Estas intervenciones están dirigidas exclusivamente a pacientes que ya se encontraban en lista de espera, por lo que no se trata de una campaña abierta al público.

La jornada forma parte del operativo “Verte otra vez”, ejecutado por Hospital Perú, el servicio itinerante que recorre distintas regiones del país con equipos médicos especializados para atender la demanda acumulada. A través de este despliegue, se busca acelerar la atención de casos pendientes y reducir los tiempos de espera en procedimientos oftalmológicos.

Las cirugías consisten en la extracción del cristalino opaco y su reemplazo por un lente intraocular artificial. Se trata de procedimientos mínimamente invasivos y ambulatorios, lo que permite una recuperación rápida y segura para los pacientes intervenidos.

Desde la implementación de este tipo de operativos a nivel nacional, se han realizado más de 2,200 cirugías de catarata en regiones como Loreto, Cajamarca, Ucayali y La Libertad. Con la intervención en Ica, se continúa con el objetivo de disminuir la carga de atenciones pendientes y mejorar el acceso a tratamientos especializados para quienes más lo necesitan.