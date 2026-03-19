Campaña oftalmológica gratis: más de 130 cirugías de catarata se realizarán en Tarapoto

Un cirujano realiza una delicada intervención médica utilizando un microscopio avanzado, mientras un colega lo asiste en el quirófano, destacando la precisión en la atención sanitaria. (EsSalud)

El Seguro Social de Salud (EsSalud), a través de su hospital itinerante Hospital Perú, inició en la ciudad de Tarapoto, región San Martín, una nueva edición del operativo ‘Verte otra vez’, que contempla la realización de más de 130 cirugías de catarata y diversas atenciones oftalmológicas especializadas para asegurados.

La jornada médica se desarrolla del 17 al 26 de marzo en las instalaciones del Hospital II de Tarapoto. Esta intervención marca el retorno del programa a la ciudad, donde inició sus actividades en noviembre de 2024, con el objetivo de continuar atendiendo la demanda de servicios oftalmológicos en la región.

Durante la campaña se proyecta brindar más de 410 atenciones especializadas, que incluyen 137 intervenciones quirúrgicas de catarata, 137 controles postquirúrgicos —tanto inmediatos como mediatos— y 137 procedimientos no médicos. Las acciones se realizan en coordinación con la Red Asistencial Tarapoto.

Los procedimientos estarán a cargo de especialistas de Hospital Perú, quienes emplearán tecnología para la extracción del cristalino opaco y su reemplazo por un lente intraocular artificial. Según EsSalud, se trata de una técnica mínimamente invasiva que permite resultados en corto tiempo y favorece la recuperación de la visión en los pacientes.

Personal médico de EsSalud y pacientes con visión restaurada celebran el éxito del programa "Verte otra Vez", mostrando su gratitud con pulgares arriba. (EsSalud)

La gerente de Oferta Flexible de EsSalud, Denisse Chávez, informó que el operativo “Verte otra vez” ha permitido, hasta la fecha, la realización de 1,627 cirugías de catarata en 19 intervenciones desarrolladas en distintas regiones del país. Señaló que el programa busca contribuir a la reducción de la demanda acumulada de procedimientos quirúrgicos y facilitar el acceso a servicios especializados.

El Hospital Perú, plataforma itinerante de EsSalud, ha desplegado campañas en regiones como Arequipa, Cajamarca, Loreto, Madre de Dios y La Libertad, priorizando zonas con mayor necesidad de atención médica.

La catarata es considerada una de las principales causas de ceguera tratable en el Perú, por lo que este tipo de intervenciones se orienta a mejorar la capacidad visual de los pacientes y su desempeño en actividades cotidianas.

Síntomas de alerta de catarata

La catarata es una de las principales causas de pérdida de visión, pero puede tratarse de manera efectiva si se detecta a tiempo. Por ello, especialistas recomiendan prestar atención a ciertos signos que pueden indicar su presencia.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentra la visión borrosa o nublada, descrita por muchos pacientes como si observaran a través de un vidrio empañado. A esto se suma la dificultad para ver con claridad durante la noche y una mayor sensibilidad a la luz, especialmente frente a focos intensos o la luz solar.

Otro indicio común es la aparición de halos alrededor de las luces, así como la percepción de colores más opacos o con tonalidades amarillentas. Asimismo, algunas personas requieren cambiar constantemente la medida de sus lentes debido al deterioro progresivo de la visión.

En etapas más avanzadas, pueden presentarse problemas para leer, reconocer rostros o realizar actividades cotidianas como conducir. También es posible experimentar visión doble en un solo ojo o la sensación de que la iluminación es insuficiente incluso en espacios bien iluminados.

Dado que la catarata suele desarrollarse de forma gradual, su avance puede pasar desapercibido en un inicio. Por ello, ante la presencia de estos síntomas, se recomienda acudir a un especialista para una evaluación oportuna y evitar complicaciones mayores.