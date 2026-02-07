La fortuna de ‘El Monstruo’: Fiscalía revela que Erick Moreno acumuló cinco millones de soles por extorsiones y secuestros

Audiencia de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, investigado por el presunto delito de organización criminal. El fiscal detalla pruebas basadas en informes financieros sobre transferencias millonarias. | Video: Justicia TV

El Ministerio Público ha puesto al descubierto la ingente capacidad económica de la organización criminal liderada por Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’. Durante la audiencia de prisión preventiva realizada el pasado 4 de febrero, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada reveló que esta red criminal, autodenominada ‘Los Injertos del Cono Norte’, logró amasar una fortuna ilícita estimada en cinco millones de soles en apenas poco más de un año de actividad delictiva.

El fiscal provincial especializado, Leonardo Claudio Guffanti Parra, sustentó esta cifra basándose en un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Según el documento, las operaciones financieras bajo sospecha se concentraron en el periodo comprendido entre enero de 2024 y abril de 2025, tiempo en el que los integrantes de la banda recepcionaron y transfirieron altas sumas de dinero que no cuentan con justificación legal y que provendrían directamente del cobro de cupos y rescates.

‘Blanqueaban’ el dinero

La investigación fiscal también incorporó un análisis remitido por la empresa de giros bancarios Western Union. El informe policial de la Divinco dio cuenta de un récord detallado de transferencias, movimientos y operaciones que permitieron trazar la ruta del dinero desde las víctimas hacia los testaferros y colaboradores directos de Erick Moreno.

Fiscal detalla informes financieros sobre transferencias millonarias de la banda criminal de El Monstruo. Foto: Composición Infobae

Para la Fiscalía, estos cinco millones de soles representan el éxito financiero de un modelo de negocio criminal basado en la tranquilidad pública. Los reportes policiales detallan que la organización no solo se dedicaba al secuestro y extorsiones, sino que mantenía un sistema de lavado de activos incipiente para reintroducir el dinero de las extorsiones en el circuito legal, utilizando inmuebles y operaciones fraccionadas para evitar alertas de las autoridades.

Audiencia y pedido de prisión preventiva

Erick Moreno Hernández, quien compareció ante el Poder Judicial vistiendo short y camiseta color naranja, enfrenta un pedido de 36 meses de prisión preventiva. El proceso se centra en el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de pertenencia a organización criminal, acusación que toma fuerza con el informe de la UIF que evidencia que ‘El Monstruo’ no era solo un brazo ejecutor violento, sino el cerebro de una red con solvencia para financiar fugas y logística criminal compleja.

La sesión, que fue suspendida para su continuación el miércoles, dejó en claro que la captura de Moreno Hernández no solo es un golpe a la inseguridad ciudadana, sino también un avance en la asfixia financiera de bandas que operan en el Cono Norte de Lima. La trazabilidad de los fondos lograda por la Dirincri y la Divinco será clave para las próximas sentencias y el decomiso de bienes que la organización habría adquirido con el dinero de las víctimas.

Desconoce todos los cargos en su contra

Durante la etapa final de la audiencia, Erick Moreno Hernández admitió haber cometido diversos delitos en el pasado como parte de su “desobediencia”, sin embargo rechazó que su mando alcance todas las actividades ilícitas que se le imputan.

Su defensa argumentó que la fama de “Los Injertos del Cono Norte” provocó que terceros usaran su nombre para amedrentar a las personas sin que él tuviera relación alguna. Según su versión, adolescentes de entre 13 y 15 años suelen tomar su nombre en las redes sociales con el fin de obtener dinero rápido, aprovechando el impacto mediático que su banda criminal había generado.

Asimismo, ‘El Monstruo’ aseguró no conocer a los sujetos señalados por la Fiscalía como sus subordinados. Negó rotundamente liderar las extorsiones sistemáticas contra los gremios de transportistas en Ancón y las inmediaciones de Metro. “Hay cosas que sí he participado. Lo voy a decir, yo no voy a mentir. Mis transgresiones, mis maldades, yo no las voy a confundir”, protestó.