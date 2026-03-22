México

“Señorita Hambre″: Fátima Bosch revela el cruel apodo que le pusieron en Tailandia por disfrutar la comida sin complejos

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar

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Miss México Fatima Bosch celebra
Miss México Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, en la provincia de Nonthaburi, Tailandia, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Sakchai Lalit)

La actual Miss Universo, Fátima Bosch, volvió al centro de la conversación pública tras relatar el apodo “Miss Hunger 2025” que recibió durante su estadía en Tailandia.

La modelo mexicana, que ha sido objeto de críticas y respaldo en redes sociales, compartió su experiencia durante el foro “Mujeres que Transforman” en El Salvador.

Su relato y la reacción de los usuarios en TikTok han amplificado la discusión sobre los estigmas y presiones que enfrentan las mujeres en certámenes internacionales.

“Miss Hunger 2025”: la experiencia de Fátima Bosch en Tailandia

Durante el foro realizado en el Palacio Tecleño, Fátima Bosch abordó los estereotipos a los que se enfrentan las reinas de belleza, refiriéndose a un episodio que vivió en Tailandia.

La modelo relató que algunos medios y usuarios de redes sociales la apodaron “Miss Hunger 2025” debido a su actitud relajada frente a la comida.

Fátima Bosch, Miss Universo, elogió
Fátima Bosch, Miss Universo, elogió los avances sociales y modernos de El Salvador en el foro Mujeres que Transforman. (Cortesía: Henry Flores)

A mí me hicieron videos en Tailandia por comer. Se les hacía como extraño que las mujeres comiéramos, no sé por qué”, recordó Bosch ante el público salvadoreño.

Añadió que el apodo surgió porque “yo comía. Entonces, yo como mucho y siempre lo voy a seguir haciendo, porque si yo me siento bien, llevo una dieta balanceada, hago mucho ejercicio”.

La declaración de la actual Miss Universo generó reacciones entre los presentes y en plataformas digitales, donde usuarios debatieron sobre los estándares de imagen impuestos a las concursantes de este tipo de certámenes.

La respuesta de los seguidores en TikTok

Las redes sociales, en especial TikTok, se convirtieron en un espacio para que seguidores y detractores de Fátima Bosch expresaran sus opiniones. Entre los comentarios más destacados se encuentran mensajes de apoyo y reconocimiento a su actitud frente a las críticas.

Una participante del concurso Miss
Una participante del concurso Miss Universo sonríe con gracia, luciendo un vestido estampado, un collar de perlas y su banda de Miss U. (Alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores)

Algunos usuarios escribieron:

  • Nena, quisiéramos tu inteligencia para llevar todo y que nadie te derrote”.
  • Su hate es bien forzado y cruel, hasta la fecha no la sueltan y pasaron meses”.
  • Te amo Fati, nadie me hará odiarte”.
  • Eres una Reina Grande e integral”.

Mientras tanto, otros comentarios señalaron la persistencia de los ataques hacia la reina de belleza, subrayando el ambiente de hostilidad que persiste en redes sociales meses después de su coronación.

El reciente episodio en Harvard y la defensa de su título

En semanas recientes, la presencia de Fátima Bosch en la Mexico Conference 2026 de la Universidad de Harvard sumó un nuevo capítulo a la controversia.

La modelo mexicana fue cuestionada públicamente respecto a la legitimidad de su triunfo en Miss Universo 2025, luego de que una estudiante de psicología organizacional de la propia universidad pidiera que renunciara a la corona por supuestas irregularidades en el certamen.

Con palabras de esperanza y
Con palabras de esperanza y unión, la Miss Universo mexicana, Fátima Bosch, destacó la importancia del proyecto de la casa comunal. (Cortesía: Alcaldía Municipal de Santa Tecla)

Durante el intercambio, que se viralizó en redes sociales, Bosch sostuvo: “Por gente como tú es que la gente se cuestiona cuando una mujer tiene un puesto. Yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto, jamás”.

Esta intervención recibió reacciones inmediatas tanto de apoyo como de crítica.

La estudiante que planteó el cuestionamiento declaró más tarde que su intención era generar un debate sobre el rol de las mujeres en espacios públicos y la responsabilidad frente a posibles actos de corrupción.

Pese a la polémica, Bosch fue enfática al responder: “contestando a tu pregunta, no, claro que no voy a renunciar, porque yo trabajé”.

El episodio generó un intenso intercambio de posturas en redes sociales, donde varios internautas defendieron el trabajo social de la mexicana y subrayaron que, en ausencia de pruebas concluyentes sobre irregularidades, debe mantener su título.

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