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Elecciones 2026: ¿Puedo cambiar de local de votación para la segunda vuelta?

Con la segunda vuelta en el horizonte, miles buscan información sobre la posibilidad de modificar su local de votación. Te contamos los detalles

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Cambio de local de votación: lo que debes saber para la segunda vuelta en Perú
Cambio de local de votación: lo que debes saber para la segunda vuelta en Perú| Andina

De cara a la segunda vuelta de las Elecciones presidenciales en Perú, surge la consulta sobre la posibilidad de modificar el local de votación asignado al que les tocó en primera instancia. Sin embargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indicó que cerró el padrón electoral el año pasado, por lo que no permite cambios en la ubicación del centro de sufragio.

El cierre del padrón se realiza con anticipación a la jornada electoral, lo que implica que los datos registrados, como el domicilio del elector y el local de votación correspondiente, permanecen fijos hasta la culminación del proceso. Por tanto, quienes acudan a votar en la segunda vuelta deberán hacerlo en el mismo local asignado para la primera vuelta, sin opción a modificación.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recuerda a la ciudadanía que toda actualización de datos personales o de local de votación solo puede efectuarse en los plazos establecidos antes del cierre del padrón. Sin embargo, existe la posibilidad que en las últimas semanas para la segunda vuelta haya una modificación. Es recomendable revisar nuevamente la dirección.

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¿Puedo actualizar datos de mi DNI?

Durante el proceso electoral en Perú, los ciudadanos sí pueden solicitar la actualización de su dirección u otros datos personales en el Reniec y en su Documento Nacional de Identidad (DNI). Sin embargo, estos cambios no tendrán efecto en las elecciones en curso, ya que el padrón electoral se encuentra cerrado y solo se consideran los datos registrados hasta la fecha de cierre.

Las modificaciones que se realicen durante el proceso electoral quedarán registradas en el sistema de Reniec y en el DNI del ciudadano, pero solo serán tomadas en cuenta para futuros procesos electorales.

Ciudadanos de 15 locales de votaciones donde no se abrieron mesas el domingo, acuden a votar este lunes 13 de abril. ONPE
Ciudadanos de 15 locales de votaciones donde no se abrieron mesas el domingo, acuden a votar este lunes 13 de abril. ONPE

¿Cómo y cuándo se pagará a los miembros de mesa los S/ 165?

Los ciudadanos que cumplieron funciones como miembros de mesa pueden iniciar el trámite para cobrar la compensación económica de S/165 establecida por la Ley Orgánica de Elecciones. El beneficio está dirigido a quienes participaron en la instalación, votación y escrutinio en las más de 92 mil mesas electorales habilitadas en todo el país.

Para acceder al pago, es necesario registrarse en la plataforma digital oficial de la ONPE: https://compensacioneconomicamm.onpe.gob.pe/. El proceso exige validar la identidad con los datos del Documento Nacional de Identidad (DNI) y elegir una de las tres modalidades disponibles: depósito en cuenta bancaria (Banco de la Nación, BCP, BBVA o Scotiabank), depósito en billetera digital (Yape) o atención presencial en cualquier agencia del Banco de la Nación.

El trámite es personal y exclusivo para quienes figuran en los registros oficiales de asistencia y cumplimiento de funciones durante la jornada electoral. La ONPE recuerda la importancia de completar este paso para recibir el reconocimiento económico correspondiente.

Asimismo, el plazo estimado para efectuarse el pago o visibilizarse en su estado de cuenta en de 15 días hábiles luego de las elecciones. Es decir, hasta el 4 de mayo la ONPE debería precisar la información, debido a que el 1 de mayo es feriado nacional.

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