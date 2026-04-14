Perú

Elecciones 2026: ¿Debo ser miembro de mesa otra vez en la segunda vuelta si ya participé en la primera?

El rol de miembro de mesa es una obligación cívica fundamental para la transparencia y legitimidad del proceso electoral, de acuerdo con la ONPE

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Varias personas en una sala, dos sentadas en mesas azules escribiendo en documentos electorales. Una mujer de pie con chaleco supervisa y otra persona se inclina
El correcto funcionamiento de cada mesa depende tanto de la puntualidad como del compromiso de las personas seleccionadas - Créditos: Andina.

Los miembros de mesa que participaron como titulares y suplentes en las elecciones generales realizadas el 12 y 13 de abril deberán volver a ejercer sus funciones en la segunda vuelta, programada para el domingo 7 de junio. Así lo dispuso la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en cumplimiento de lo estipulado en la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859).

Según el artículo 64 de dicha normativa, en caso de una segunda vuelta electoral, no es necesario realizar un nuevo sorteo para seleccionar a quienes integrarán las mesas de sufragio. Esta disposición busca dar continuidad al proceso y garantizar que quienes ya han sido capacitados y seleccionados repitan su labor durante la definición presidencial.

El organismo electoral precisó que la responsabilidad recae únicamente sobre los ciudadanos que fueron sorteados inicialmente como titulares y suplentes a través del proceso de designación.

Por lo tanto, aquellas personas que asumieron el cargo ante la ausencia de los designados en la primera vuelta no están obligadas a desempeñarse nuevamente en la segunda convocatoria.

La integración de las mesas para el balotaje del 7 de junio estará conformada por los mismos miembros sorteados en la primera instancia - Créditos: Andina.
La integración de las mesas para el balotaje del 7 de junio estará conformada por los mismos miembros sorteados en la primera instancia - Créditos: Andina.

Multas y justificaciones para miembros de mesa

Los ciudadanos que no cumplieron con su deber como miembros de mesa deberán abonar una sanción de S/ 275, equivalente al 5 % de la unidad impositiva tributaria. No obstante, la normativa electoral permite presentar justificaciones ante ausencias debidamente fundamentadas. Para ello, se exige la entrega de documentación que respalde la causa y el inicio formal del trámite frente a las autoridades electorales.

La Ley Orgánica de Elecciones define la labor de miembro de mesa como una responsabilidad cívica obligatoria. Cada mesa está integrada por tres personas encargadas de asegurar el inicio puntual, la transparencia y el correcto desarrollo del proceso de votación. La ONPE enfatizó que esta tarea es esencial para la legitimidad y confianza en los resultados electorales.

Aquellas personas que asumieron el cargo ante la ausencia de los sorteados en la primera vuelta no están obligadas a desempeñarse nuevamente en la segunda convocatoria - Créditos: Andina.
Aquellas personas que asumieron el cargo ante la ausencia de los sorteados en la primera vuelta no están obligadas a desempeñarse nuevamente en la segunda convocatoria - Créditos: Andina.

Pago a los miembros de mesa

Los miembros de mesa que participen en la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio recibirán nuevamente una compensación económica deS/ 165, tal como ocurrió en la primera vuelta de abril.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que el monto corresponde al 3% de la unidad impositiva tributaria (UIT), en cumplimiento de laLey Orgánica de Elecciones.

Problemas de instalación de mesas

Durante la primera vuelta de las elecciones generales de 2026, se presentaron múltiples inconvenientes en la instalación de mesas de sufragio, especialmente en Lima y distritos como Lurín.

Según reportes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), numerosos locales experimentaron retrasos significativos debido a la inasistencia de miembros de mesa y a la falta de material electoral, lo que impidió la apertura puntual de varias mesas.

Esta situación afectó a alrededor de 63.000 electores, quienes no pudieron votar en el horario previsto y debieron regresar al día siguiente para ejercer su derecho, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispusiera la ampliación de la jornada electoral hasta el lunes 13 de abril.

Los problemas logísticos obligaron a prolongar el horario de votación hasta las 18:00 y a mantener la presencia de miembros de mesa y personeros en los locales para garantizar la continuidad del proceso. Las autoridades electorales reconocieron las dificultades e implementaron medidas de emergencia para subsanar los inconvenientes y permitir el desarrollo regular de los comicios. Estos hechos evidenciaron la necesidad de fortalecer la organización y la capacitación para futuras jornadas electorales.

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