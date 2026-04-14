Simone Scherer aclaró polémica sobre motivo de su ausencia en San Martín en la recta final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Simone Scherer aclaró polémica sobre motivo de su ausencia en San Martín. (USMP)

San Martín se viene preparando para disputar la final contra Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, pero un fuerte rumor rodeó la previa del crucial enfrentamiento. Se viene especulando por redes sociales el contundente motivo que habría marcado la ausencia de Simone Scherer en la series finales del torneo nacional.

La especulación apuntó que la brasileña estaría en estado de gestación, y por ello no estaría siendo considerada por Guilherme Schmitz. La central no se quedó callada y aclaró la polémica a través de un live en TikTok que realizaron en la cuenta de las ‘santas’.

“Cuiden de su vida que yo cuido de la mía”, apuntó Simone despejando las dudas sobre un supuesto embarazo.

La brasileña respondió a los hinchas en un live de la página de las 'santas' previo a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. (TikTok)

¿Simone y Marina Scherer jugarán juntas en Regatas Lima?

Regatas Lima evalúa la incorporación de las hermanas brasileñas Marina y Simone Scherer para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley, en una negociación que podría marcar un hito para el club y el torneo nacional. El interés del equipo chorrillano no solo apunta a fortalecer su plantel, sino también a cumplir un anhelo personal de las jugadoras: jugar juntas antes del retiro.

El entrenador Horacio Bastit confirmó a ‘Dosis de Voleibol’ que el club mantiene conversaciones activas con las gemelas brasileñas. Aunque aclaró que el acuerdo no está cerrado, el técnico argentino destacó que sus perfiles coinciden con las necesidades actuales del grupo y que la posibilidad de sumarlas sigue siendo una opción real.

“Es probable que lleguen, hay una evaluación. Es muy probable, pero no está definido”, lo que ha encendido el entusiasmo en el entorno del voleibol peruano.

El interés del club chorrillano por las hermanas Scherer trasciende lo meramente competitivo. La posibilidad de que ambas jueguen juntas en el club peruano también adquiere un significado personal para las deportistas, quienes han desarrollado carreras sólidas por separado.

Horacio Bastit se refirió a la posibilidad de reunir a las gemelas en su plantilla. (Video: Dosis de Voleibol)

San Martín vs Alianza Lima: día y hora de la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador será el escenario del primer choque de la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, programado para el domingo 19 de abril a las 17:00 horas de Perú. Se anticipa la presencia de una nutrida afición de Alianza Lima y San Martín, generando un clima de alta expectativa en las tribunas.

El encuentro de ida podrá seguirse en vivo a través de Latina TV, tanto por señal abierta en el canal 2 como por su sitio web y aplicación móvil, lo que asegura acceso a los seguidores en todo el país. Además, la Federación Peruana de Vóley transmitirá el partido a través de su plataforma digital, ampliando las opciones para quienes deseen ver el duelo desde cualquier dispositivo.

La cobertura digital se complementa con la transmisión en directo desde la página oficial de Facebook de la Liga Peruana de Vóley, permitiendo que los aficionados sigan las alternativas del partido en tiempo real, sin importar su ubicación.

De forma paralela, Infobae Perú pondrá a disposición de su audiencia una cobertura informativa integral. El portal ofrecerá datos previos al partido, relatos punto a punto, análisis de jugadas, detalles de cada set, incidencias relevantes y declaraciones de las protagonistas. Así, los lectores podrán mantenerse informados durante todo el desarrollo de la final, sin perder detalle de este esperado enfrentamiento.

Liga Peruana de Vóley 2025/2026: ¿Por qué no se juegan la final y el partido por tercer lugar este fin de semana?