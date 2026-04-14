Perú

Maju Mantilla niega haber tenido romance con George Slebi, pero admite mensajes inapropiados: “Fue mi error, asumo eso”

La ex Miss Mundo negó cualquier vínculo sentimental con el actor colombiano y reconoció el intercambio de mensajes privados, señalando que el tema fue abordado con su esposo tras la polémica mediática

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La ex Miss Mundo, Maju Mantilla, habla por primera vez sobre la polémica y niega rotundamente haber tenido una relación sentimental con el actor George Slebi. Sin embargo, admite que su error fue tener mensajes inapropiados.

Maju Mantilla negó haber sostenido una relación sentimental con el actor colombiano George Slebi, tras especulaciones que surgieron después de su separación matrimonial con Gustavo Salcedo. La ex Miss Mundo realizó declaraciones para el programa de televisión Amor y Fuego, en las que pidió que no se continúe vinculando su nombre con el del artista internacional, mientras reconoció que existió un intercambio de mensajes con contenido inapropiado, pero rechazó cualquier tipo de romance.

“No he tenido nada con el actor, y no lo vuelvan a repetir ni involucrar a él en esto, porque yo no he tenido nada con él. Y yo no he tenido ninguna relación sentimental tampoco”, dijo a Amor y Fuego.

Las versiones sobre un supuesto “affaire” entre Mantilla y George Slebi surgieron tras las declaraciones de Gustavo Salcedo, aún esposo de la modelo, quien sostuvo públicamente que encontró conversaciones privadas entre ambos durante la grabación de la telenovela ‘Te volveré a encontrar’ en 2018. El tema se intensificó luego de que surgieran versiones que señalaban una relación más allá del ámbito profesional entre la exreina de belleza y el actor colombiano.

Maju Mantilla rechaza rumores de romance con George Slebi y admite mensajes inadecuados.
Maju Mantilla rechaza rumores de romance con George Slebi y admite mensajes inadecuados.

Acepta mensajes con George Slebi

En medio de la controversia, Mantilla realizó un mea culpa sobre el tipo de mensajes que intercambió con Slebi. “El problema ha sido de tener mensajes cercanos, con confianza, que no eran apropiados y que en su momento se hablaron con Gustavo. Sin embargo, yo no tuve ninguna relación. Esa fue mi equivocación, sí; ese fue mi error, sí; y asumo eso, y eso se conversó en su momento”, relató la conductora.

Gustavo Salcedo manifestó a la periodista Magaly Medina que descubrió intercambios de mensajes entre su esposa y Slebi, situación que habría generado tensiones al interior de la pareja. El empresario afirmó que llegó a reunirse con el actor colombiano, quien le habría ofrecido disculpas y cortado cualquier vínculo con Mantilla al finalizar el rodaje de la novela. “Él me pidió disculpas, me dijo que fue un error, que eso no volvería a pasar y que él iba a desaparecer del panorama”, contó Salcedo, según la citada fuente.

Durante la conversación con el programa Amor y Fuego, la ex Miss Mundo fue consultada sobre las afirmaciones de su esposo, a lo que respondió: “Él ha dicho como dos veces que ha exagerado las cosas, que hay cosas que no se dieron, y por la situación él tuvo que decirlas, por la situación en que se encontraba, pero que no eran ciertas”.

Gustavo Salcedo asegura que jamás le fue infiel a Maju Mantilla.
Gustavo Salcedo fue el primero en hablar sobre la supuesta relación de Maju Mantilla con actor colombiano.

La conductora insistió en que las versiones difundidas en la prensa han tenido un impacto negativo en su entorno cercano, y reiteró que no existe fundamento para seguir asociando su nombre con el del actor colombiano.

En los últimos meses, la vida privada de Mantilla se ha visto expuesta en diversos medios de comunicación tras la ruptura matrimonial con Salcedo. El empresario declaró en el programa de la periodista Magaly Medina que tuvo acceso a conversaciones entre la modelo y el actor, y que decidió continuar con el matrimonio por el bienestar de su familia. “Decidimos seguir juntos porque mi hija tenía 2 años, todo no estaba muy bien. Yo tenía todas esas conversaciones con George porque yo me puse mosca y la escuché, sabía todo lo que pasaba”, aseguró Salcedo.

Mientras tanto, Mantilla resaltó la importancia de respetar la intimidad de su familia y evitar la difusión de acusaciones sin pruebas. “Hay temas muy personales que no se cuentan, ¿no? Hay cosas que se dicen en casa, que se conversan, y no tengo por qué exponerlas”, señaló la exreina de belleza ante las cámaras. “Soy respetuosa con ustedes, y quiero que entiendan, por favor, que yo no puedo estar hablando todo el tiempo de mi vida. Sé que hay dudas de su parte, etcétera, pero ya, ¿ustedes creen que no afecta todas estas cosas?”, concluyó con lágrimas.

Gustavo Salcedo también grababa las llamadas entre Maju Mantilla y el actor George Slebi.
Gustavo Salcedo también grababa las llamadas entre Maju Mantilla y el actor George Slebi.

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