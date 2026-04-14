Perú

Murió Felipe Staiti de Los Enanitos Verdes: banda ya no se presentará en festival en Lima

Tras la inesperada partida del músico argentino en Mendoza, productora encargada del evento en Lima anunció su ausencia

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Felipe Staiti, músico de cabello oscuro, sonríe mirando hacia la derecha mientras sostiene una guitarra eléctrica sobre su hombro. Al fondo se ven equipos de audio y amplificadores
Felipe Staiti, el reconocido guitarrista de Los Enanitos Verdes, sonríe mientras posa con su guitarra, en una imagen previa a la triste noticia de su fallecimiento y la cancelación del concierto de la banda en Lima.

La noche del 13 de abril, la muerte de Felipe Staiti, actual vocalista y guitarrista de Los Enanitos Verdes, sacudió al mundo del rock en español. El músico falleció en Mendoza, Argentina, dejando un vacío en la banda que había liderado tras la desaparición de Marciano Cantero.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por La Boveda y New Star Producciones, la noticia impactó directamente en los planes del festival Rock en Lima, donde la agrupación tenía previsto participar junto a otras bandas de renombre.

La organización confirmó que, tras el fallecimiento, Los Enanitos Verdes no formarán parte del cartel previsto para el 28 de junio. “La Boveda y New Star Producciones lamentamos profundamente el fallecimiento de Felipe Staiti, guitarrista, fundador y referente fundamental de Enanitos Verdes”, expresaron a través de sus redes sociales.

En el mismo mensaje, la productora anticipó que en los próximos días se anunciará el nombre del artista o banda que ocupará el lugar dejado por el grupo argentino.

Comunicado oficial del festival Rock en Lima 2026 en un fondo oscuro, detallando el fallecimiento de Felipe Staiti y la no participación de Enanitos Verdes
El festival Rock en Lima 2026 anuncia el fallecimiento de Felipe Staiti de Enanitos Verdes y la consecuente cancelación de la participación de la banda en el evento.
“En señal de respeto ante esta irreparable pérdida, la banda ya no formará parte de la cartelera del festival programado para el 28 de junio en Lima. En los próximos días estaremos anunciando un artista invitado que se sumará al evento, entendiendo que el legado de Enanitos Verdes es imposible de reemplazar”, precisaron los organizadores.

Durante la comunicación, se detalló además que el festival incluirá un homenaje especial a los dos músicos emblema de la banda: “Durante el festival, rendiremos un sentido homenaje a Marciano Cantero y Felipe Staiti, cuya música seguirá acompañándonos siempre”, señalaron desde la empresa responsable del evento.

La decisión generó interrogantes en el público acerca de la devolución de entradas para quienes ya no deseen asistir a raíz de los cambios en la programación. Hasta el momento, la productora no ha informado si habilitará esta opción, aunque adelantó que las novedades se difundirán a través de sus redes sociales oficiales.

Collage con grupos de músicos de rock posando. Incluye dos fotos de grupo más grandes y una foto circular central más pequeña con varios integrantes
Enanitos Verdes, Los Auténticos Decadentes y Vilma Palma e Vampiros se unen por primera vez en Lima para el esperado festival ‘Rock en Lima’.

Felipe Staiti, una historia marcada por los Enanitos Verdes

El fallecimiento de Felipe Staiti a los 64 años fue confirmado por su entorno cercano el lunes por la tarde en el Hospital Italiano de Mendoza, donde permanecía internado debido a complicaciones de salud. La noticia generó un fuerte impacto en la escena cultural argentina y latinoamericana, con múltiples mensajes de despedida de colegas y figuras del espectáculo.

Nacido el 29 de agosto de 1961 en Mendoza, Staiti mostró desde niño una inclinación artística que lo llevó a ingresar al Instituto Cuyano de Cultura Musical a los nueve años. Allí compuso su primera obra, “Canoa”, y sentó las bases de una carrera que lo llevaría a trascender fronteras. En su adolescencia, influenciado por grupos como Deep Purple, formó su primer proyecto, Esencia Natural. Esta experiencia fue el preludio de su unión con Marciano Cantero y Daniel Piccolo en noviembre de 1979, cuando crearon Los Enanitos Verdes.

Felipe Staiti - Los Enanitos Verdes
LOS ANGELES, CALIFORNIA - DECEMBER 03: Singer Felipe Staiti of Los Enanitos Verdes performs onstage during the Besame Mucho Festival at Dodger Stadium on December 03, 2022 in Los Angeles, California. (Photo by Scott Dudelson/Getty Images)

El reconocimiento nacional llegó en 1984, tras la consagración como Grupo Revelación en el Festival de La Falda. Ese logro marcó el inicio de una trayectoria que permitió a Enanitos Verdes convertirse en una de las bandas más influyentes del rock en español, con éxitos como “Lamento boliviano”, “La muralla verde” y “Te vi en un tren”. Estas canciones permanecen vigentes entre las nuevas generaciones, consolidando el legado del grupo.

A fines de 2024, durante la gira por Latinoamérica para celebrar los 40 años del primer disco, Staiti enfrentó un grave problema de salud. Tras contraer una infección bacteriana en México y debido a su condición de celíaco, sufrió una deshidratación que lo obligó a permanecer internado durante un mes. El proceso incluyó una pérdida de 15 kilos y una recuperación que comprometió tanto su estado físico como su capacidad vocal.

La muerte de Felipe Staiti representa un golpe para el rock latinoamericano y cambia el curso de los eventos previstos en el calendario musical de la región.

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