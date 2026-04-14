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Carlos Álvarez imitó a Piero Corvetto tras deficiencias de la ONPE en elecciones: “Regresaste a lo que sabes hacer”

El excandidato presidencial anunció su retiro de la política y sorprendió al revelas su próxima imitación

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El excandidato presidencial anunció su retiro de la política y sorprendió al revelas su próxima imitación | Facebook / Carlos Álvarez

El excandidato presidencial Carlos Álvarez sorprendió al anunciar que se retira de la política y que retomará su actividad como humorista, después de quedar fuera de la segunda vuelta en las elecciones generales de 2026. La decisión, comunicada a través de sus redes sociales, incluyó la revelación de su próxima imitación al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, quien enfrenta cuestionamientos por el desarrollo del proceso electoral.

El comediante compartió un mensaje extenso dirigido a sus seguidores, en el que analizó el ambiente político y los desafíos que enfrentó durante su postulación. “La política es un mundo sucio, de traiciones, y lo que comprobé es que se sacrifica la lealtad”, expresó Álvarez en su declaración pública. El mensaje fue recibido con muestras de apoyo y comentarios que valoraron su transparencia al admitir la derrota.

Álvarez aseguró que, pese a su retiro, no dejará de ejercer vigilancia sobre el acontecer nacional. Prometió continuar denunciando irregularidades y hechos que considere contrarios al bienestar del país, en línea con la postura crítica que mantuvo durante su campaña.

Carlos Álvarez disfrazado de Piero Corvetto con gafas, barba y chaleco azul, sosteniendo una tablet, con plantas verdes y rojizas de fondo
Carlos Álvarez presenta su imitación de Piero Corvetto, jefe de la ONPE, haciendo referencia a las deficiencias observadas durante las recientes elecciones en Perú.

Carlos Álvarez reconoció su derrota en las elecciones

El exaspirante a la presidencia reconoció abiertamente los resultados adversos en las elecciones de 2026, en las que no logró acceder a la segunda vuelta. “No se logró el objetivo de llegar para cambiar todo, para terminar con la delincuencia y los sicarios, para acabar con la corrupción, para que la educación y la salud sean dignas para todos los peruanos”, declaró Álvarez en un video difundido en sus plataformas digitales.

Agradeció el respaldo recibido a lo largo de su campaña y compartió momentos personales que marcaron su experiencia. “Jamás sacaré de mi mente cada abrazo, palabra de aliento, cada regalo, cada beso de una madre y las bendiciones, cada foto con los niños y a veces no pude responder a todo. Me hizo el hombre más feliz del mundo”, concluyó el humorista.

Según el conteo rápido de la ONPE, Álvarez ocupó el sexto lugar en la contienda electoral, solo por detrás de Ricardo Belmont. La jornada electoral de 2026 estuvo marcada por incidentes que afectaron a más de 60.000 votantes, quienes no pudieron ejercer su derecho al sufragio debido a la falta de actas en diversas instituciones educativas de los distritos de San Juan de Miraflores y Lurín.

El candidato presidencial CArlos Álvarez se dirigió a sus electores mediante un video difundido en sus redes sociales. "No llegamos a la meta, pero mi compromiso sigue intacto", indció. | Instagram / carlosalvarezoficial

En ese contexto, el anuncio de Álvarez sobre su regreso al humor coincidió con la publicación de una fotografía en la que interpreta a Piero Corvetto, bajo el nombre de “Piero Coqueto”, haciendo alusión directa al titular de la ONPE. El gesto fue celebrado por sus seguidores, quienes manifestaron su entusiasmo por el regreso de Álvarez a la comicidad. Algunos incluso le sugirieron postularse a la alcaldía de Lima, aunque el propio Álvarez descartó por el momento cualquier futuro en cargos públicos.

El nombre de Piero Corvetto ha estado en el centro de la polémica debido a las críticas por el manejo del proceso electoral. Diversos sectores responsabilizan a la ONPE por las deficiencias logísticas que impidieron la participación de decenas de miles de ciudadanos, un hecho que generó malestar y protestas en varias localidades.

El regreso de Carlos Álvarez al humor político representa para muchos de sus seguidores un retorno a sus orígenes profesionales, en un momento de alta sensibilidad social por los recientes acontecimientos electorales.

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