Tensión en la frontera Perú - Colombia: incidente con disparos en el río Putumayo deja un ciudadano colombiano fallecido. (Foto: Marina de Guerra)

La tensión en la frontera entre Perú y Colombia volvió a incrementarse luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia exigiera al Perú respuestas sobre un ataque armado contra una embarcación en el río Putumayo, que dejó un muerto y varios heridos en la frontera amazónica.

Durante el incidente se produjo la muerte de José Miguel Gutiérrez (82), lesiones a uno de sus hijos y la detención de tripulantes de una embarcación identificada como RR. San José por parte de fuerzas peruanas. Mediante un comunicado oficial, el Ministerio solicitó información precisa sobre la situación jurídica, el estado de salud y la ubicación de los colombianos que se encontraban a bordo de la embarcación.

¿Qué ocurrió en el río Putumayo?

Según Exitosa, los responsables abrieron fuego la noche del 12 de abril, en una zona limítrofe marcada por el tránsito irregular y la presencia de grupos armados ilegales. Autoridades colombianas insisten en que conocer el paradero y estado de los tripulantes es urgente para brindar garantías a las personas afectadas y a sus familias.

Bosques tropicales que formarían parte de la futura Reserva Comunal Bajo Putumayo Yaguas. Foto: peru.fzs.org

“En el río Putumayo, a la altura de Marandúa (Amazonas), población ubicada frente a El Estrecho (Perú), se tuvo conocimiento de que una unidad fluvial de la Marina de Guerra del Perú, en labores de patrullaje, registró la presencia de dos embarcaciones (una lancha y un remesero)” ha explicado el ministro de Defensa colombiano, Pedro Arnaulfo Sánchez, en un mensaje publicado en sus redes sociales en el que, ha agregado, “en el desarrollo de este procedimiento se presentaron disparos”.

La Cancillería de Colombia reiteró la necesidad de clarificar las circunstancias del ataque en el río Putumayo. Según el comunicado oficial: “Se ha solicitado formalmente a las autoridades peruanas el esclarecimiento de las circunstancias de los hechos contra una embarcación colombiana que fue impactada por disparos la noche del 12 de abril en el río Putumayo”, informó el comunicado oficial.

Entre las principales demandas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia está la entrega de datos completos sobre el estado de los ciudadanos colombianos afectados. Además, las autoridades pidieron acceso consular y respuestas ágiles por parte de Perú a fin de garantizar la protección legal y consular de los tripulantes.

El Consulado de Colombia en Iquitos ha establecido contactos inmediatos con instituciones locales para coordinar la asistencia legal y el apoyo humanitario tanto a los heridos como a sus familias. De momento, la comunidad diplomática permanece atenta a las respuestas que pueda ofrecer el gobierno peruano sobre el desarrollo del caso.

Ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino. (Foto: Mindef)

Mientras tanto, el titular del Ministerio de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, ya informó que se comunica con su homólogo en Perú, Carlos Díaz Dañino, para garantizar la atención del herido, el respeto al debido proceso y la activación de canales diplomáticos.

El incidente tuvo lugar en Marandúa, una zona fronteriza caracterizada por operaciones irregulares de personas y mercancías. En esta región, la presencia de grupos armados ilegales y redes de contrabando incrementa la inseguridad, presentando obstáculos para las autoridades de ambos países.

Isla Chinería: tensión entre Perú y Colombia

La Isla Chinería, ubicada en el río Putumayo, también ha sido motivo de disputa entre Perú y Colombia en meses recientes. Durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, el Gobierno sostuvo que la isla pertenece al territorio del Perú en base a acuerdos fronterizos históricos y a la presencia continua de autoridades y ciudadanos peruanos en la zona.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha emitido comunicados en los que rechaza cualquier intento de ocupación o afirmación de soberanía por parte de Colombia sobre este territorio.

Perú vigilará el tránsito aéreo en las jurisdicciones de los pueblos de Santa Rosa y Mariscal Cáceres, que son aledañas a Colombia. - crédito AFP

Las autoridades peruanas han reforzado la vigilancia en el área y han solicitado diálogo diplomático para resolver la controversia. Diversas comunidades de la región han expresado preocupación por el impacto que la disputa podría tener en sus actividades cotidianas y en la seguridad local. El Ejecutivo peruano ha reiterado su compromiso con la defensa de la integridad territorial y ha llamado a respetar los mecanismos bilaterales existentes para la solución pacífica de diferencias fronterizas.