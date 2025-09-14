Perú

Las diez competencias que decidirán quién prospera y quién queda rezagado en la próxima década laboral

La transformación del entorno profesional exige una actualización constante para responder a la demanda de nuevas capacidades técnicas y sociales

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
El mercado laboral demandará una
El mercado laboral demandará una combinación de conocimientos técnicos avanzados y habilidades blandas. (Imagen ilustrativa Infobae)

La transformación acelerada del mercado laboral ha puesto en primer plano la necesidad de adquirir nuevas competencias para asegurar la empleabilidad en los próximos años. Según el Informe sobre el Futuro del Empleo 2025 del Foro Económico Mundial, cerca del 40% de las habilidades requeridas en los puestos actuales deberán modificarse en el corto plazo, mientras que el 63% de los empleadores identifica la falta de cualificaciones adecuadas como el principal obstáculo para cubrir vacantes. En este contexto, la formación continua y la capacidad de adaptación se perfilan como elementos esenciales para quienes buscan prosperar en un entorno profesional cada vez más exigente.

El estudio proyecta la creación de 78 millones de empleos hacia 2030, aunque advierte que el verdadero desafío radica en cerrar la brecha de competencias. Las empresas no solo demandan conocimientos técnicos avanzados, como inteligencia artificial, big data, ciberseguridad y programación, sino que también otorgan un valor creciente a habilidades humanas como la creatividad, la resiliencia, el liderazgo y la inteligencia emocional. Esta combinación de habilidades técnicas y blandas será determinante para quienes aspiren a destacar en el mercado laboral del futuro.

Inteligencia artificial, big data, ciberseguridad
Inteligencia artificial, big data, ciberseguridad y programación figuran entre las competencias técnicas más valoradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las competencias que marcarán la diferencia

El referido informe del Foro Económico Mundial identifica diez competencias clave que marcarán la diferencia en los próximos años. Entre ellas figuran el pensamiento analítico e innovación, el aprendizaje activo, la creatividad y la iniciativa, así como los conocimientos de programación y diseño tecnológico. También adquieren relevancia el pensamiento crítico, la resiliencia, la flexibilidad, el liderazgo y la influencia social, junto con la inteligencia emocional, la resolución de problemas y la capacidad de análisis y evaluación de sistemas. Estas habilidades, tanto técnicas como cognitivas y emocionales, conforman el perfil profesional que las organizaciones buscarán con mayor insistencia.

Justo Zaragoza, director de Educación al Futuro, subraya la importancia de combinar el dominio tecnológico con las habilidades blandas. Según sus palabras, “ya no basta con saber de tecnología; también se requiere pensamiento crítico, liderazgo y capacidad de adaptación. Las organizaciones valorarán cada vez más a quienes puedan aprender de manera continua y reinventarse frente a los cambios”. Zaragoza enfatiza que la formación debe entenderse como un proceso permanente, en el que el aprendizaje activo y la actualización constante representan la mejor inversión para mantenerse vigente en un mercado laboral altamente competitivo.

El 63% de los empleadores
El 63% de los empleadores identifica la falta de cualificaciones como la principal barrera para cubrir vacantes laborales.

Feria de orientación vocacional

La recomendación para jóvenes y profesionales ante un futuro laboral exigente es apostar por una educación que fomente tanto el desarrollo de competencias técnicas como la adquisición de habilidades sociales y emocionales. El aprendizaje activo, la participación en programas de actualización y la apertura a nuevas experiencias formativas se presentan como estrategias fundamentales para afrontar los retos de un entorno profesional en constante evolución.

La Expouniversidad 2025 es un evento de referencia para quienes buscan orientación y actualización. Programada del 18 al 20 de septiembre en el Polideportivo del Club Metropolitano Lloque Yupanqui, en Los Olivos, esta feria ofrecerá a los asistentes la oportunidad de conocer de primera mano las tendencias del mercado laboral, recibir asesoría vocacional y explorar diversas opciones académicas. El evento se presenta como un espacio ideal para que los jóvenes tomen decisiones informadas y se preparen ante los desafíos y oportunidades que plantea el futuro del empleo.

La Expouniversidad 2025 ofrecerá a
La Expouniversidad 2025 ofrecerá a jóvenes y profesionales orientación vocacional y acceso directo a las últimas tendencias del mercado laboral.

Temas Relacionados

Mercado laboralForo Económico MundialHabilidades del futuroInteligencia artificialExpouniversidad 2025peru-noticias

Más Noticias

Perú gana el Mundial de Desayunos con pan con chicharrón, pero no es la primera vez que el país se impone en un torneo de Ibai

Hace pocos años, un peruano ganó la primera edición de otro concurso organizado por el streamer español Ibai Llanos, llevándose 10.000 euros

Perú gana el Mundial de

Los cuatro goles del Deportivo Garcilaso contra Alianza Lima, en el primer tiempo, por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El plantel ‘blanquiazul’ demostró su peor rostro en la temporada al ceder una cantidad considerable de goles por parte de los visitantes. Anotaron Lojas, Erustes, Sandoval y Naya

Los cuatro goles del Deportivo

Futuro del empleo: 40% de las habilidades laborales cambiarán hacia 2030, según el Foro Económico Mundial

El estudio también revela que 63% de los empleadores considera la falta de competencias entre los trabajadores como el mayor obstáculo para la productividad y la innovación

Futuro del empleo: 40% de

Perú toma la presidencia del Subcomité de Comercio Pesquero de la FAO

El país, a través de Sanipes y el Ministerio de la Producción, tendrá un rol clave en la definición de estándares internacionales de inocuidad, sostenibilidad y trazabilidad en el comercio pesquero y acuícola

Perú toma la presidencia del

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO 4-2: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Néstor Gorosito no está en el banquillo tras suspensión, mientras que el equipo blanquiazul no puede superar a los cusqueños que en menos de 25 minutos anotaron 4 goles en el primer tiempo del duelo en Matute. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Controversia por El Frontón: citarán

Controversia por El Frontón: citarán a Juan José Santiváñez al Congreso por construcción de nuevo penal

Congreso: Proponen crear un Sistema Nacional de Alimentación Escolar que responda al Parlamento sobre el cumplimiento de metas

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

Juez Richard Concepción pide la abstención de Gustavo Gutiérrez en caso Nicanor Boluarte, pero el TC lo rechaza

Capturan a exfiscal que habría servido al régimen de Alberto Fujimori: Estuvo más de 20 años prófuga

ENTRETENIMIENTO

El regreso de ‘Oto’, el

El regreso de ‘Oto’, el hijo de Miguel Ignacio y Gladys, genera polémica en redes sociales: “Traigan al verdadero”

El emotivo encuentro de Katia Condos, Gigi Mitre y Rodrigo González revive la magia de ‘Hola a Todos’ en ‘Amor y Fuego’

Pamela López cuenta que salidas nocturnas la ayudaron tras escándalo con Christian Cueva: “Era mi manera de no sentir dolor”

Susy Díaz defiende a Maju Mantilla y le recuerda a Gustavo Salcedo su ampay en sauna: “No veo pruebas”

Magaly Medina acusa a Maju Mantilla de enviar tiktoks como indirectas sobre infidelidad a Gustavo Salcedo: “Encontramos mensajitos ocultos”

DEPORTES

Los cuatro goles del Deportivo

Los cuatro goles del Deportivo Garcilaso contra Alianza Lima, en el primer tiempo, por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO 4-2: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Golazo de Hernán Barcos con potente disparo en Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Dónde ver Cusco FC vs Sporting Cristal: partido en Cusco por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025