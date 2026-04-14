Perú

Candidato Carlos Jaico perdió hasta contra el fallecido Napoléon Becerra: es el último de los últimos con 0.05% de votos

El representante de Perú Moderno obtuvo el menor respaldo en las urnas y quedó por debajo de todos los postulantes, incluso del líder sindical del PTE que murió antes de los comicios

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Carlos Jaico
Carlos Jaico, candidato presidencial de Perú Moderno, obtuvo el último lugar en la elección con solo el 0,056% de los votos válidos, según el conteo oficial de la ONPE

El candidato presidencial de Perú Moderno, Carlos Jaico, quedó en el último puesto de las elecciones generales, con el 0,056% de votos válidos, según el reciente cómputo oficial publicado este martes por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La cifra lo ubicó detrás de todos los 36 postulantes, incluso de Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), quien falleció en un accidente de tránsito semanas antes de los comicios, mientras realizaba actividades proselitistas en distintas regiones.

Con el 74,006% de las actas revisadas, los reportes oficiales indican que la carta de Perú Moderno sumó apenas 7.257 sufragios a nivel nacional. Becerra, en cambio, obtuvo 8.709, equivalentes al 0,067% del total, de acuerdo con los datos de la ONPE.

El líder sindical y excandidato del PTE, quien perdió la vida cuando el vehículo en el que se trasladaba entre Huancavelica y Ayacucho se salió de la carretera, ocupa el penúltimo lugar en el escrutinio, por delante de Jaico, quien fue secretario del Despacho Presidencial durante la gestión del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Carlos Jaico, un hombre de cabello gris y traje oscuro, sonríe y saluda con la mano derecha mientras introduce su voto en una urna de la ONPE
Jaico quedó detrás de todos los demás aspirantes, incluso de Napoleón Becerra, quien falleció semanas antes de los comicios y aun así consiguió más votos (0,067%)

Pese a los resultados adversos, el aspirante de Perú Moderno agradeció a sus seguidores “por creer, por confiar y por caminar” en lo que llamó un “recorrido histórico por el Perú, desde la fuerza del mar en la costa, la grandeza de los Andes en la sierra y el corazón vivo de la selva”.

“Hemos visto de cerca la esperanza, el esfuerzo y la dignidad de nuestro pueblo, y eso nos compromete aún más; esta campaña no termina, se transforma en un compromiso permanente: estaremos siempre listos para servir, para trabajar y para luchar por un Perú unido y grande, porque este sueño es de todos, y juntos lo seguiremos construyendo”, publicó en un mensaje en X, antes Twitter.

En 2021, Jaico fue designado secretario general del Despacho Presidencial en reemplazo de Bruno Pacheco, recordado por guardar 20.000 dólares en efectivo en el baño privado de su oficina en el Palacio de Gobierno. Para asumir ese cargo, suspendió su militancia en Alianza para el Progreso (APP).

También ejerció funciones como asesor de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso entre 2020 y 2021. En febrero de 2022, presentó su “renuncia irrevocable”, poco más de dos meses después de su nombramiento.

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En una carta dirigida a Castillo, advirtió sobre “la nociva influencia que en sus decisiones tienen algunos asesores de gabinete y funcionarios designados cual ‘gabinete en la sombra’”.

Más de 27,3 millones de ciudadanos peruanos fueron convocados este domingo para elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, incluida la Presidencia, cargo por el que han pasado ocho personas en los últimos diez años, en medio de una serie de crisis políticas.

La jornada electoral estuvo afectada por problemas en la entrega de material en varios distritos de Lima, situación que causó demoras en el inicio de la votación e impidió sufragar en 187 mesas de la capital. Unas 52.000 personas no pudieron votar, por lo cual el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la ampliación de la votación hasta el siguiente día.

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