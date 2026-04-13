Tomás Gálvez, fiscal de la Nación: “Hay razones para cuestionar (las elecciones), pero no para asumir un fraude propiamente”

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señaló que hay “razones para cuestionar” las elecciones por fallas logísticas que dejaron a más de 52.000 peruanos sin votar, pero descartó la existencia de fraude

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, sostuvo este lunes que “hay razones para cuestionar” las elecciones debido a fallas logísticas que dejaron a más de 52.000 peruanos sin votar, tras la no apertura de sus colegios por el retraso en la llegada del material electoral. Sin embargo, descartó la existencia de un “fraude”, como han mencionado algunos candidatos.

“Las personas que no son favorecidas por los resultados pueden mostrar su disconformidad, y eso puede llevar a que incluso se hable de cosas que no necesariamente son ciertas, como fraude o lo que fuera”, señaló en diálogo con la radio Exitosa.

No obstante, mencionó que si alguno de los aspirantes o políticos que han instalado la narrativa del fraude cuenta con “alguna prueba que pueda viciar al proceso electoral, que lo presenten” ante la entidad que dirige.

Gálvez detalló que el Ministerio Público desplegó a 6.800 fiscales a nivel nacional y que solo se detectaron “irregularidades” en Lima, además de algunos casos de suplantación de identidad en otras regiones.

El Ministerio Público desplegó 6.800 fiscales en todo el país y reportó solo “irregularidades” puntuales, sin evidencias de fraude, pese a retrasos en la apertura de mesas

“También se ha iniciado en algunos momentos, en algunas mesas, el proceso un poco tarde, pero sí se ha llevado a cabo el acto electoral y no tenemos nosotros, por lo menos, indicios para asumir o para concluir de que ha habido fraude”, recalcó.

De igual manera, destacó la presencia de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, “que han descartado este tipo de situación”, al igual que la Asociación Civil Transparencia.

“Quizás habrá habido algunas cosas irregulares, como que sucede en todo proceso, porque todo es perfectible (...) hay razones para cuestionar, pero como para asumir un fraude propiamente, ni en las elecciones pasadas ni en estas”, zanjó.

Desde esta madrugada, cientos de personas empezaron a hacer nuevamente colas en los exteriores de los 13 colegios de los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamác que se quedaron el domingo sin abrir las mesas de votación, a pesar de que las autoridades extendieron la jornada por una hora adicional.

Observadores como la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y la Asociación Civil Transparencia descartaron la existencia de fraude y pidieron esperar resultados con calma

El presidente de Transparencia, Álvaro Henzler, exhortó a “esperar con calma y paciencia los resultados oficiales” para definir qué aspirante podría acompañar a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta, luego de que un nuevo conteo rápido la ubicara en el primer lugar.

Henzler reportó que, pese a los problemas logísticos en el reparto del material electoral que causaron graves demoras en la apertura de centros de votación e incluso el inédito aplazamiento del sufragio a este lunes para trece locales, “no se puede alegar que haya habido un fraude a mesa”.

En ese sentido, descartó las denuncias sin sustento lanzadas por Rafael López Aliaga, quien incluso demandó penalmente al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, ante la Fiscalía para solicitar su captura inmediata al acusarlo de omisión de funciones.

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.