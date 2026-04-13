Perú

Magaly Medina habla del rating de ‘La Granja VIP’: “Inversión millonaria para un miserable punto”

La conductora de espectáculos aseguró que desde que la producción salió al aire, ella se sobrepone en el rating

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Magaly Medina, de cabello rojizo y vestido celeste, sonríe a la izquierda; a la derecha, el logo de 'La Granja VIP' con dos presentadores sonrientes
La reconocida presentadora Magaly Medina criticó duramente el bajo rating de 'La Granja VIP', destacando que fue una 'inversión millonaria para un miserable punto'.

Magaly Medina calificó como “miserable” el rating de La Granja VIP, pese a la millonaria inversión del programa y reafirmó su supremacía en el horario nocturno. La conductora de espectáculos manifestó que, desde el estreno del reality, su programa se mantiene a la cabeza de la preferencia del público, superando a su competencia directa.

El domingo 12 de abril, Magaly Medina asistió a su local de votación y atendió a la prensa afuera del recinto. Durante la conversación, la periodista fue consultada sobre la situación de La Granja VIP, la propuesta televisiva que busca captar audiencia con celebridades en convivencia durante tres meses. Medina subrayó el alto costo de producción del reality y la diferencia en los resultados de audiencia.

“La gente ve las inversiones millonarias como La Granja, un punto miserable. Yo le gano todas las noches, le doy una paliza entera. Ganarle a tu competencia, esto es lo que vale”, declaró Magaly Medina para Malvina Espectáculos.

La conductora de espectáculos aseguró que desde que la producción salió al aire, ella se sobrepone en el rating | Facebook / Malvina Espectáculos

Esta afirmación puso en relieve la comparación entre los recursos destinados por la competencia y el resultado en el rating, un aspecto central en la industria del entretenimiento peruano.

La conductora también explicó que el consumo de televisión ha experimentado una transformación. Aclaró que actualmente el público utiliza plataformas digitales para seguir los contenidos, lo que influye en las mediciones tradicionales.

“No se pueden mofar, la gente ve de otra manera la televisión, la gente ve la televisión a través del YouTube, cuantifiquen. Yo tenía 20 puntos en otras épocas (…) Mi programa es el mejor vendido de mi canal, el más caro o de los más caros de la televisión, ese es el indicativo de que el programa está bien”, afirmó Magaly Medina en declaraciones recogidas por Marisol Mayta.

La periodista sostuvo que, a pesar de los cambios en el mercado televisivo y la irrupción del streaming, mantiene niveles de audiencia considerados satisfactorios para la señal que representa y para los anunciantes. De esta manera, defendió el valor comercial y la relevancia de su espacio en la televisión peruana.

Así fue la llegada de Pati Lorena al reality: gritos, risas y frases que ya son virales. Captura: La Granja Vip.
Así fue la llegada de Pati Lorena al reality: gritos, risas y frases que ya son virales. Captura: La Granja Vip.

Magaly Medina se molestó con personal de la ONPE

Durante la jornada electoral, Magaly Medina también protagonizó un incidente con el personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Al concluir su participación en las elecciones, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ conversaba con periodistas cuando una trabajadora de la ONPE intentó frenar la entrevista, pese a que Medina ya se encontraba fuera del local.

La comunicadora no aceptó la interrupción y argumentó que no incumplía ninguna norma, exigiendo respeto a su derecho a expresarse. En ese momento, Magaly Medina cuestionó el desempeño del organismo electoral: “Ay, por favor, la ONPE, con lo mal que ha trabajado hoy día, no debería decirnos nada”.

Imagen dividida: a la izquierda, Magaly Medina mirando al frente; a la derecha, una mujer depositando un voto en una urna de la ONPE en un centro de votación
La presentadora Magaly Medina mostró su enojo con el personal de la ONPE después de que no le permitieran declarar tras emitir su voto, criticando la organización de la jornada electoral.

Durante la jornada, se reportaron retrasos y demoras en varios centros de votación debido a la falta de materiales, situación que la periodista aprovechó para enfatizar la importancia de reclamar eficiencia a las autoridades. Además, Magaly Medina expresó su preocupación por la situación del país y la necesidad de un cambio político: “Tiene que haber un cambio, definitivamente, y ojalá escojamos bien pues. El país está lleno de corruptos, por eso no avanzamos”, declaró a Trome.

Las declaraciones de Medina reflejan tanto su postura crítica frente a la competencia televisiva como su interés en los asuntos públicos, en una jornada que combinó la atención al espectáculo y el ejercicio ciudadano.

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