Keiko Fujimori agradece respaldo y afirma que ‘el país quiere orden’: “No guardamos rencor”

En medio de la expectativa nacional por los Resultados de la ONPE EN VIVO y tras conocerse el conteo rápido al 100%, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ofreció un pronunciamiento público marcado por un tono de gratitud, firmeza política y llamado a la unidad, en una jornada decisiva para las Elecciones Generales 2026.

La candidata inició su mensaje dirigiéndose a los medios de comunicación y, a través de ellos, a todo el país. “Muy buenas noches, señores periodistas. Y a través de ustedes me dirijo a todo el Perú. Les pido las disculpas del caso por la demora, pero como ustedes saben, soy una persona muy prudente y he querido esperar los resultados del conteo rápido para poder pronunciarme”, expresó al inicio, justificando el tiempo que tomó antes de emitir una declaración oficial.

Resultados ONPE hoy: Keiko Fujimori asegura que el Perú está “más cerca de recuperar el orden”. Captura: Canal N.

En sus primeras palabras, Keiko Fujimori hizo énfasis en el agradecimiento hacia quienes respaldaron su candidatura en las urnas. “Quiero expresar mi agradecimiento profundo a todos los peruanos que han expresado su confianza en nosotros el día de hoy”, señaló, destacando el respaldo recibido en un proceso que ha mantenido al país atento al avance de los resultados.

La lideresa también extendió su reconocimiento a su entorno más cercano y a quienes participaron activamente en la jornada electoral. “Quiero agradecer a los miembros de la plancha, a los algunos miembros de nuestro partido, a mi familia, a mis hijas que están arriba viéndome”, dijo, en un momento que evidenció un matiz personal dentro de su discurso político.

Asimismo, valoró el trabajo de quienes hicieron posible el desarrollo de las elecciones. “Gracias también a los miembros de mesa, que hasta ahora siguen haciendo el conteo de los votos, a los personeros, no solo de los de Fuerza Popular, sino de todos los partidos políticos”, agregó.

Al referirse a los resultados del conteo rápido, la candidata fue enfática en señalar la actitud con la que los recibe. “Recibo estos resultados, por supuesto, con profunda gratitud, con humildad, pero también con gran responsabilidad”, afirmó, dejando en claro que el momento exige cautela y compromiso.

Resultados ONPE hoy: Keiko Fujimori asegura que el Perú está “más cerca de recuperar el orden”. Captura: Canal N.

Comentó sobre ciudadanos que no ejercieron su voto

En otro pasaje de su intervención, expresó su preocupación por los ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto durante la jornada. “Quiero expresar mi solidaridad con los ciudadanos a los cuales hoy se les negó la posibilidad de ejercer su derecho a voto”, manifestó, en referencia a los incidentes reportados en algunos puntos del país.

No obstante, también destacó la reacción de las autoridades electorales. “Pero también quiero saludar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, que ha tomado las medidas correctivas para que el día de mañana estas mesas se aperturen y los ciudadanos puedan acudir”, añadió, reconociendo la respuesta institucional ante las dificultades.

En su análisis del proceso electoral, Keiko Fujimori hizo referencia a los problemas registrados durante la jornada. “Hoy, lamentablemente, hemos visto también cómo el caos llegó al proceso electoral”, señaló, marcando una postura crítica frente a lo ocurrido.

Pese a ello, sostuvo que el mensaje de la ciudadanía es claro. “Pero el mandato de los peruanos es muy claro: ellos quieren orden”, afirmó, posicionando uno de los ejes principales de su discurso político.

Resultados ONPE hoy: Keiko Fujimori asegura que el Perú está “más cerca de recuperar el orden”. Captura: Canal N.

Señal favorable

La candidata también interpretó los resultados del conteo rápido como una señal favorable. “Es hora que miremos el futuro y hoy hemos dado un paso muy importante en ese sentido. El país ya ha empezado a cambiar y los resultados del conteo rápido son una señal muy positiva para nuestro país”, expresó.

En uno de los momentos más políticos de su intervención, reiteró su postura frente a sus adversarios ideológicos. “Porque como lo señalé en el debate, el enemigo es la izquierda y de acuerdo a estos resultados del conteo, pues ellos no estarían en la segunda etapa. Y eso, vuelvo a repetir, es positivo para todos los peruanos”, declaró, marcando una línea clara en el escenario electoral.

A pesar de este posicionamiento, también hizo un llamado a dejar atrás las confrontaciones. “Sin embargo, también creo que es importante señalar que desde hace veinticinco años nos gobierna el antifujimorismo, que lo único que han hecho es buscar excusas, inventarse cosas y lanzar muchos insultos”, sostuvo.

En esa misma línea, aseguró que su agrupación ha aprendido de ese contexto. “Hoy nos ratificamos. Nosotros no guardamos rencor. Todos esos años nos cambiaron, nos hicieron mejores”, afirmó, apelando a una narrativa de evolución política.

Resultados ONPE hoy: Keiko Fujimori asegura que el Perú está “más cerca de recuperar el orden”. Captura: Canal N.

Agradeció a su equipo

La lideresa de Fuerza Popular también enfatizó la importancia del trabajo en equipo. “Pero sabemos también que al país no lo salva una sola persona, sino un equipo. Y este equipo se dirige y se gobierna desde la presidencia”, indicó, destacando la necesidad de liderazgo colectivo.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía en general, abrió la puerta a la concertación. “Expresamos a todos los peruanos que tenemos los brazos abiertos para trabajar con todos aquellos que quieren el desarrollo en nuestro país”, sostuvo, buscando proyectar una imagen de apertura.

Asimismo, advirtió sobre la situación que enfrenta el país. “El Perú no aguanta más improvisaciones y desde mañana toda nuestra energía estará puesta en seguir recorriendo nuestro país y en seguir poniendo a los ciudadanos en el medio de esta campaña”, afirmó.

Finalmente, cerró su intervención con un mensaje que combinó realismo y optimismo. “Hoy no es un día de festejo, pues nuestro país vive tiempos difíciles, pero sí es un día de muchísima esperanza. Nuestro país está cada vez más cerca de recuperar el orden. Muchísimas gracias y buenas noches con todos”, concluyó, en medio de aplausos.

Peru's presidential candidate Keiko Fujimori, alongside Vice Presidential candidates Luis Galarreta Velarde and Miguel Torres Morales, look on, following preliminary results in the general election, in Lima, Peru, April 13, 2026. REUTERS/Angela Ponce