Perú

José Balcázar anuncia facilidades laborales y salariales para las 63.000 personas que no votaron por retraso de la ONPE

El presidente indicó señaló que los electores afectados tendrán un “día no laborable” para evitar la pérdida de sus salarios, tras la extensión de la jornada debido a problemas logísticos

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José Balcázar
El presidente interino José María Balcázar anunció facilidades laborales y salariales para 63.000 personas que no pudieron votar debido a retrasos en la distribución del material electoral por parte de la ONPE

El presidente interino José María Balcázar anunció este domingo facilidades laborales y salariales para 63.000 personas que no pudieron votar debido al retraso en la distribución del material electoral por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lo que generó reclamos y denuncias no probadas de fraude.

“Yo creo que ahí hay que también actuar constitucionalmente y con un principio de equidad”, señaló el jefe de Estado en diálogo con Latina TV, antes de precisar que podría otorgárseles un “un día laborable” como compensación para que “no pierdan sus salarios”.

“La gente que se ha perjudicado, ha pagado sus pasajes, (...) y mañana otra vez tiene que concurrir. Entonces, yo creo que por un principio de equidad hay que reconocerle para que no pierda sus salarios”, siguió.

Según el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, el 99,8 % de las mesas de las elecciones generales logró instalarse, aunque 15 no pudieron abrir, lo que dejó a 63.300 electores sin posibilidad de votar por el retraso en la llegada del material electoral.

Hombre con camisa celeste y lentes depositando un voto en una urna de cartón con el logo de ONPE, en un centro de votación con paredes azules
Balcázar propuso otorgar un día laborable como compensación para que los afectados no pierdan su salario, argumentando un principio de equidad

El funcionario explicó que el problema en la distribución del material se originó en la empresa de transportes contratada para esa labor, la cual no contaba con los camiones de las dimensiones requeridas para el despliegue de las últimas mesas en Lima, programado para el sábado.

La situación llevó a la extensión de la jornada electoral hasta este lunes y generó reclamos de candidatos, en especial de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien pidió la captura del jefe de la ONPE y su procesamiento penal por omisión de funciones.

Balcázar, quien emitió su voto en Chiclayo, también garantizó el apoyo de la Policía Nacional (PNP), las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Educación, entidades que, aseguró, están “prestas a continuar con el proceso, que aún no ha terminado”.

“Si se ha producido la falta de traslado de material y las mesas, no es responsabilidad del Ejecutivo, sino exclusivamente y excluyentemente de parte de la ONPE”, dijo sin referirse directamente a si Corvetto debe presentar su dimisión.

PCM
a PCM anunció que 13 colegios en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac continuarán la jornada electoral y confirmó la flexibilización de condiciones laborales y medidas de seguridad

“La norma no había previsto una semejante circunstancia como esta (...) el Jurado Nacional de Elecciones está haciendo bien en que se continúe el proceso el día de mañana. Y eso me parece que sería la única salida para no dejar sin su derecho al voto a tantos ciudadanos que, que se han visto en este caso perjudicados porque no llegó el material ni tampoco está instalada la mesa”, agregó.

En un comunicado posterior, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) precisó que serán 13 los colegios habilitados para continuar con la jornada electoral en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac.

También ratificó que las medidas adoptadas “incluyen la flexibilización de las condiciones laborales correspondientes, así como el resguardo del orden y la seguridad”.

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocadas a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

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