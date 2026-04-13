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¿A qué hora sale el conteo rápido de Elecciones Perú 2026? ONPE y JNE revelan nuevo horario

Tras problemas logísticos en varios locales de sufragio, la extensión del proceso electoral obligó a suspender la publicación de cifras hasta que cierren todas las mesas pendientes en Lima y el extranjero

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Varias personas en una sala, dos sentadas en mesas azules escribiendo en documentos electorales. Una mujer de pie con chaleco supervisa y otra persona se inclina
Miembros de mesa en Perú recopilan información de boletas electorales para determinar al próximo presidente y congresistas bicamerales tras el cierre de las mesas de votación. (Andina)

En medio de una jornada electoral marcada por incidentes logísticos y la ampliación del proceso hasta el lunes 13 de abril, surge una de las principales interrogantes entre los ciudadanos: ¿cuándo se conocerán los resultados del conteo rápido en las Elecciones 2026? La respuesta no solo depende de las encuestadoras, sino también de las disposiciones adoptadas por los organismos electorales para garantizar la transparencia del proceso.

La extensión de la votación para más de 63 mil electores afectados por la falta de material electoral obligó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a tomar una decisión inédita: suspender la difusión de resultados y cualquier tipo de conteo rápido hasta que culmine completamente la jornada electoral. En ese contexto, tanto la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como organismos de observación han fijado nuevas condiciones para la publicación de cifras preliminares.

¿Cuándo se publicará el conteo rápido en las Elecciones 2026?

Elecciones 2026 día y horario de las votaciones para la elección del nuevo presidente y congresistas
Elecciones 2026 día y horario de las votaciones para la elección del nuevo presidente y congresistas - Andina

El presidente de la Asociación Civil Transparencia, Álvaro Henzler, confirmó que el conteo rápido integral, elaborado en conjunto con Ipsos, será difundido este lunes 13 de abril a las 6:00 de la tarde, una vez que haya finalizado completamente la votación en todas las mesas habilitadas.

Este horario no es casual. Responde directamente a la ampliación de la jornada electoral dispuesta por el JNE, que permitió que miles de ciudadanos que no pudieron votar el domingo lo hagan al día siguiente. En ese sentido, Henzler fue enfático al exhortar a las autoridades electorales a respetar este nuevo marco.

Exhortamos al Jurado Nacional de Elecciones y a la ONPE a suspender la publicación de resultados hasta mañana a las 6 p.m., cuando se culmine la jornada electoral, sin limitar el acceso a esa información a personeros y observadores, para garantizar la transparencia del conteo y el escrutinio”, declaró durante una conferencia de prensa.

Además, remarcó que la difusión anticipada de cifras podría afectar la percepción de legitimidad del proceso, en un contexto donde aún hay ciudadanos pendientes de ejercer su derecho al voto.

ONPE y JNE: qué dijeron sobre la difusión de resultados

JNE - Jurado Nacional de Elecciones
Bancada propone modificar la elección del presidente del JNE. | Andina

Desde el Jurado Nacional de Elecciones se dispuso de manera oficial que no se difundan resultados, encuestas ni conteos rápidos hasta que todas las mesas de sufragio —incluidas las que fueron reprogramadas— hayan cerrado. Esta medida busca evitar cualquier tipo de influencia sobre los electores que acudirán a votar el lunes.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, explicó que la decisión se tomó “como ente rector del sistema y garante de la legalidad del proceso”, luego de detectarse fallas en la distribución del material electoral, responsabilidad atribuida a la ONPE. Bajo esta línea, también se ordenó mantener las restricciones de propaganda electoral durante el tiempo adicional de votación.

Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales deberá continuar con el procesamiento interno de actas en sus centros de cómputo, aunque sin hacer públicos los avances hasta que se cumpla el nuevo cierre oficial. Es decir, el trabajo técnico no se detiene, pero la información no será divulgada.

En paralelo, Transparencia solicitó que la ONPE trabaje de manera ininterrumpida durante toda la noche, con el objetivo de garantizar las condiciones necesarias para los electores que acudirán a votar en la jornada extendida. “Instamos a la ONPE a trabajar de manera ininterrumpida durante toda la noche para asegurar las condiciones necesarias para la votación de más de 63 mil electores”, indicó Henzler.

Asimismo, se pidió que no se restrinja el acceso a la información para los personeros de partidos políticos y observadores nacionales e internacionales, quienes cumplen un rol clave en la fiscalización del proceso. “Solicitamos que se garantice el acceso sin ninguna restricción, durante la noche de hoy y hasta el final del escrutinio”, añadió.

El escenario electoral se mantiene así en suspenso hasta la tarde del lunes, cuando se espera la difusión de las primeras cifras del conteo rápido, consideradas una de las principales referencias para anticipar los resultados oficiales. Mientras tanto, las autoridades insisten en priorizar la transparencia y el derecho al voto de todos los ciudadanos.

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