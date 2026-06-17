‘Combate’ regresa a la TV: reuniones avanzadas, regreso de figuras emblemáticas y la emoción de los fans

El conductor de Eso Háblalo dio detalles del regreso del emblemático programa. Video: YouTube

El regreso de ‘Combate’ a la televisión peruana se ha convertido en uno de los anuncios más comentados de las redes sociales, avivando la nostalgia y la expectativa entre sus seguidores. El icónico reality de competencia, que marcó una generación y dejó huella en la pantalla chica, prepara su retorno con la promesa de reunir a muchas de sus figuras más recordadas y revivir el espíritu que lo consagró como pionero del formato en el país.

Así lo dio a conocer el periodista Jhon Cano durante la transmisión del pódcast ‘Eso háblalo’, donde sorprendió a la audiencia al confirmar la primicia. “Esa es la primera exclusiva que les quiero decir a todos sus seguidores”, declaró el comunicador, generando de inmediato reacciones en redes sociales y comentarios de fanáticos que desde hace años esperaban el retorno del espacio. El anuncio fue complementado con detalles sobre la participación de integrantes históricos y la estructura que tendrá esta nueva etapa, que según lo adelantado, será presentada en formato documental.

PUBLICIDAD

Confirman el regreso de Combate: la emoción y la nostalgia invaden a los seguidores del reality

Detalles del regreso de Combate

Uno de los nombres más destacados en el proyecto es el de Marisol Crousillat, conocida como la ‘Reina madre’, quien tuvo un rol clave en la producción y desarrollo del reality desde sus inicios. La última emisión de ‘Combate’ se produjo el 28 de diciembre de 2018, cerrando un ciclo que por casi ocho años cautivó a miles de espectadores y dejó una marca indeleble en la televisión nacional.

Desde su estreno el 27 de junio de 2011, ‘Combate’ transformó la forma de hacer televisión de competencia en Perú. El programa, transmitido por la señal de ATV, se caracterizó por su dinámica de equipos, la energía de sus retos y la cercanía de sus conductores, elementos que rápidamente captaron el interés del público. La rivalidad entre el equipo rojo y el equipo verde se convirtió en una parte fundamental del formato, dando lugar a una identidad propia que trascendió la pantalla.

PUBLICIDAD

El regreso de Combate, el reality pionero que marcó a una generación, vuelve a la televisión peruana

Durante sus primeras temporadas, el reality fue conducido por Renzo Schuller y Gian Piero Díaz, quienes se transformaron en los rostros emblemáticos del programa. Su complicidad y estilo contribuyeron a consolidar el vínculo entre los participantes y la audiencia. Con el paso de los años, por la conducción también pasaron figuras como Cinthia Coppiano, Coco Maggio, Jazmín Pinedo y Vanessa Jerí, mientras que la narración de Mr. Peet aportó un sello inconfundible a cada transmisión.

La expectativa por el regreso de ‘Combate’ no solo responde a la posibilidad de ver en pantalla a ex participantes como Sheyla Rojas, Mario Irivarren, Miguel Arce y Paloma Fiuza, sino también a la reunión de otras celebridades vinculadas al formato. Nombres como Micheille Soifer, Diana Sánchez, Zumba, Mario Hart, Said Palao y Alejandra Baigorria se mencionan entre los posibles integrantes del documental, lo que aumenta la expectativa entre fanáticos y seguidores del programa.

PUBLICIDAD

Exintegrante de Combate y a lo que se dedican actualmente.

‘Combate’ revive en un documental

El fenómeno ‘Combate’ trascendió la televisión para convertirse en un espacio de pertenencia y compañía para miles de jóvenes. Más allá de la competencia, el reality se instaló en la memoria colectiva como símbolo de compañerismo, esfuerzo y emoción. Su éxito se reflejó tanto en los niveles de audiencia como en el impacto cultural, consolidando frases, canciones y dinámicas que siguen presentes en la cultura popular peruana.

La producción del documental contará con la participación de varias de estas figuras históricas y buscará reconstruir los momentos más emblemáticos de cada temporada, así como el detrás de cámaras que marcó la vida de los participantes. Según se adelantó en el pódcast, las grabaciones comenzarán en breve y la emisión está prevista a través de la señal de ATV.

PUBLICIDAD

Fabianne Hayashira aseguraba años atrás que Israel Dreyfus era su amor imposible. Combate ATV/Facebook

El regreso de ‘Combate’ revive el entusiasmo de quienes crecieron siguiendo las competencias diarias y las historias personales de los concursantes. El formato, que fue pionero en la televisión peruana, no solo marcó una época sino que también sirvió de modelo para otros programas similares. La combinación de competencia, espectáculo y cercanía con el público le permitió mantenerse vigente durante años y dejar una base sólida de seguidores.

La noticia ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde los fanáticos comparten recuerdos, fotos y anécdotas relacionadas con el programa. “No puedo creerlo”, “Se cumplió”, “Verde por siempre”, “Rojo corazón”, se puede leer en las redes sociales.

PUBLICIDAD

El anuncio también reavivó la rivalidad entre los equipos rojo y verde, una dinámica que se espera vuelva a ser parte central del documental.

Maluma coqueteó con Sheyla Rojas duranto su primera aparición en 'Combate'. (ATV)