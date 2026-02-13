Perú

Perú lidera la región: es el primer país de Latinoamérica en recibir vacunas contra la influenza en 2026

Más de 8 millones de dosis ya se encuentran en suelo peruano tras el trabajo del Ministerio de Salud que concretó la entrega con un mes de anticipación

Guardar
Perú recibe las vacunas contra
Perú recibe las vacunas contra la influenza 2026. Llegaron la madrugada de este 13 de febrero. Fotos: Minsa

Apenas dos meses después de que el Ministerio de Salud (Minsa) declarara la alerta epidemiológica debido al riesgo de ingreso de enfermedades respiratorias y virales desde el extranjero el Perú se ha consolidado como el primero en Latinoamérica en recibir las vacunas contra la influenza para la presente temporada.

Esta gestión anticipada responde a un escenario de vigilancia intensificada. Cabe recordar que, el pasado 14 de diciembre, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) encendió las alarmas ante el reporte mundial de brotes de influenza estacional A (H3N2) y gripe aviar de alta patogenicidad. Con el arribo de estas dosis, el Perú toma la delantera en toda la región.

Un escudo contra las nuevas variantes

La llegada de las vacunas, coordinada a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), permite al país contar con 8.2 millones de dosis formuladas específicamente para las cepas que circularán este año en el hemisferio sur. De este cargamento, 6 millones están destinadas a adultos, mientras que 2.2 millones corresponden a fórmulas pediátricas.

Perú recibe las vacunas contra
Perú recibe las vacunas contra la influenza 2026. Llegaron la madrugada de este 13 de febrero. Fotos: Minsa

El ministro de Salud, Luis Quiroz, destacó que ser el primer país de las Américas en obtener estas vacunas es un “privilegio” para proteger a los más vulnerables. El primer lote de 537.600 dosis arribó este 13 de febrero, con ello se marca el inicio de un cronograma de entregas progresivas que culminará el 23 de marzo.

Así se destribuirán las vacunas

La alerta emitida en diciembre pasado disponía que las Diris, Diresas y Geresas a nivel nacional fortalecieran la vigilancia y optimizaran el diagnóstico. Con las vacunas ya en el país, el Cenares iniciará la distribución inmediata para que los establecimientos de salud pasen de la vigilancia activa a la inmunización directa.

La prioridad del esquema nacional de vacunación se mantiene en los grupos de mayor riesgo identificados en la alerta epidemiológica:

  • Niños menores de 5 años: Especialmente aquellos entre 6 meses y 3 años.
  • Adultos mayores de 60 años: Quienes presentan mayores tasas de complicaciones.
  • Gestantes y personas con comorbilidades: Pacientes con asma, diabetes o hipertensión.

Síntomas de alerta

La influenza es una infección viral que puede complicarse rápidamente si no se detecta a tiempo. La población debe estar atenta a cuadros de fiebre alta y persistente que no cede con analgésicos comunes, así como a una tos intensa que puede venir acompañada de dolor torácico o una sensación de opresión en el pecho. Estos signos son indicadores de que el virus podría estar afectando las vías respiratorias bajas, incrementando el riesgo de neumonía.

La dificultad para respirar o disnea, junto con un decaimiento marcado o signos evidentes de deshidratación, son otros indicadores de alerta graves. El Ministerio de Salud recomienda que, si los síntomas no muestran mejoría tras 48 horas o si se agravan de forma repentina, es imperativo acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

Una evaluación médica oportuna es la única vía para evitar cuadros de insuficiencia respiratoria, especialmente en los grupos de mayor vulnerabilidad como niños y adultos mayores.

Temas Relacionados

Influenza H3N2Gripe aviarLuis Quirozperu-noticias

Más Noticias

Nuevo límite de líneas móviles: ¿qué deben saber los usuarios que ya tienen más de siete?

De acuerdo con la normal, Osiptel supervisará el cumplimiento del tope y podrá ordenar la suspensión de servicios que excedan el máximo permitido, tras dar la oportunidad de regularizar la situación

Nuevo límite de líneas móviles:

Estado de salud de Laura Spoya tras aparatoso accidente: En UCI, vértebras comprometidas y será sometida a operación

La exMiss Perú impactó su vehículo contra una pared en Surco y deberá ser intervenida quirúrgicamente. Su salud se ha visto comprometida en las últimas horas, por lo que será sometida a una delicada intervención quirúrgica

Estado de salud de Laura

Fiscalía abre investigación a José Jerí por contrataciones de mujeres que visitaron Palacio

Se le atribuye un presunto tráfico de influencias agravado. Tomás Gálvez tomará la declaración del presidente interino el próximo 2 de marzo

Fiscalía abre investigación a José

Reimond Manco fue contundente con Paolo Guerrero tras negativa de patear penal en Alianza Lima: “Tuvo miedo de ser el villano”

El exjugador aseguró que se quedó sorprendido por las declaraciones del ‘Depredador’ al revelar que no se tenía confianza de ejecutar la pena máxima en duelo con 2 de Mayo que terminó con la eliminación ‘blanquiazul’ en la Libertadores

Reimond Manco fue contundente con

Petroperú: el plan de recortes masivos del MEF no va más

El directorio descartó la reducción pronunciada de trabajadores y adoptó un plan menos austero de reorganización interna. Un informe legal advertía que el DU 010-2025 es inconstitucional

Petroperú: el plan de recortes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía abre investigación a José

Fiscalía abre investigación a José Jerí por contrataciones de mujeres que visitaron Palacio

Darwin Espinoza: autorizan levantamiento del secreto de comunicaciones del congresista por caso ‘Ley del Atún’

PCM y Fuerza Popular en contra de la vacancia de José Jerí por basarse en hechos “sin pruebas” y “elucubraciones”

Kelly Portalatino tiene fuerte altercado con médica en hospital de Arequipa: personal de salud la increpó y la tildó de ‘corrupta’

Roberto Kamiche retira respaldo al Pleno extraordinario y Fernando Rospigliosi afirma que solo 28 firmas son válidas: ¿qué pasó?

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani anuncia que Macarius terminó

Suheyn Cipriani anuncia que Macarius terminó su relación en una fecha especial para ella: “Estoy soltera”

Laura Spoya sufre brutal accidente en Surco: chocó su camioneta contra muro y presenta golpes en el cuerpo

Maju Mantilla lanza promoción de podcast anunciando que romperá su silencio sobre rumores: “¿Terminaron de hablar de mí?”

Samahara Lobatón sorprende al aceptar viajar a EE. UU. con Youna tras polémica con Bryan Torres: “Llevaría a mi hija”

Laura Spoya se pronuncia por primera vez tras accidente y niega haber chocado por culpa del alcohol: “Me dan cólera”

DEPORTES

Reimond Manco fue contundente con

Reimond Manco fue contundente con Paolo Guerrero tras negativa de patear penal en Alianza Lima: “Tuvo miedo de ser el villano”

Universitario vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¿Pablo Guede continuará en Alianza Lima?: la firme postura de Franco Navarro tras eliminación de Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Universitario vs Cienciano HOY: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26