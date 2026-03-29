¿La deforestación amazónica y los conflictos ambientales agudizan el debate político en el Perú?

El Instituto INTE PUCP impulsa la agenda de justicia ambiental al convocar un diálogo clave sobre propuestas y diagnóstico de la crisis ecológica. (Lucy Zevallos/Ojo Público)

El Perú atraviesa una coyuntura crítica marcada por la crisis climática y ambiental, en la que las Elecciones Generales de 2026 representan una oportunidad decisiva para discutir y redefinir las prioridades nacionales.

En este contexto, el país debe enfrentar desafíos como la deforestación amazónica, la minería ilegal, la contaminación de ecosistemas, el retroceso de glaciares y el aumento de conflictos socioambientales, que ponen a prueba la solidez de las propuestas de quienes aspiran a dirigir el país.

Consciente de la magnitud de estos problemas, el Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (INTE PUCP), en el marco de la iniciativa Votar Es Clave, desarrolla un espacio de encuentro entre academia, gremios productivos, comunidades y partidos políticos.

La propuesta busca aportar información rigurosa al electorado y promover un debate público sobre la urgencia de la agenda ambiental.

Un diagnóstico integral sobre la situación ambiental

El evento, programado para el 31 de marzo en el Auditorio de Humanidades del campus PUCP, se estructura en dos ejes centrales. El primero consiste en un diagnóstico exhaustivo de la situación ambiental del país.

Especialistas de diversas disciplinas analizarán el estado actual de los ecosistemas, las actividades económicas que generan mayor impacto ambiental y las limitaciones del marco legal vigente.

El aumento de los conflictos socioambientales en Perú condiciona la economía, la salud pública y la seguridad ciudadana del país.

Este análisis se complementa con los testimonios de comunidades indígenas, agricultores, pescadores y pequeños empresarios, quienes exponen cómo la degradación ambiental afecta directamente sus medios de vida y oportunidades de desarrollo.

Este enfoque incorpora la idea de justicia ambiental, subrayando que los efectos de la crisis climática y ecológica no se distribuyen de manera equitativa. Las poblaciones más vulnerables suelen ser las más afectadas por la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la escasez de recursos naturales.

Diálogo político y contraste de propuestas

El segundo eje del encuentro está dedicado a una mesa de diálogo con representantes de diferentes organizaciones políticas.

En este espacio, candidatos y voceros presentan sus propuestas ambientales, responden preguntas de expertos y del público, y confrontan ideas en un ejercicio de transparencia.La finalidad es evaluar la coherencia de los planes de gobierno y promover un voto informado basado en evidencia y en el interés colectivo.

La iniciativa hace hincapié en la necesidad de construir una agenda de remediación ambiental que trascienda el ciclo electoral, exigiendo compromisos sostenidos, reformas institucionales, fortalecimiento de la fiscalización y mayor participación ciudadana.

El avance de la deforestación amazónica posiciona a Perú como epicentro de la crisis ambiental en América Latina previo a las Elecciones Generales de 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

Academia, sociedad civil y medios: aliados para el cambio

El rol de la academia, la sociedad civil y los medios de comunicación es clave para visibilizar la problemática ambiental y exigir respuestas concretas a los candidatos. La moderación del evento por periodistas especializados refuerza el compromiso con un debate informado y transparente.

Para Ana Sabogal, directora del INTE PUCP y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la universidad, la gestión de los recursos naturales está íntimamente ligada a la economía, la salud pública, la alimentación y la seguridad ciudadana, por lo que resulta fundamental que la agenda ambiental ocupe un lugar central en el debate electoral.

El proceso electoral de 2026 se perfila así como un momento crucial para definir el rumbo del país frente a la crisis ambiental. La calidad del debate público y la contundencia de las propuestas serán determinantes para enfrentar un reto que compromete tanto el presente como el futuro del Perú.