Perú

Urraco de Magaly Medina critica a la ONPE tras demoras para abrir su mesa por falta de material: “No se puede votar”

El reportero Gianfranco Pérez, conocido por su trabajo en el programa de Magaly Medina, no pudo instalar su mesa de sufragio en la Universidad Ricardo Palma debido a la falta de material proporcionado por la ONPE.

Guardar
Gianfranco Pérez documentó en redes sociales el retraso en la instalación de su mesa de votación en la Universidad Ricardo Palma. IG

El periodista Gianfranco Pérez, conocido como uno de los “urracos” del programa de Magaly Medina, vivió una situación inesperada este domingo 12 de abril al presentarse como miembro de mesa en la Universidad Ricardo Palma, en Lima, para cumplir con su deber cívico durante las Elecciones 2026.

Desde muy temprano, el reportero compartió en sus redes sociales la dificultad que enfrentó debido a la falta de materiales para instalar la mesa de votación, situación que atribuyó directamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Pérez, quien asumió el rol de presidente de mesa, relató a través de historias en su cuenta de Instagram que llegó puntualmente al local de sufragio, como indica el protocolo, pero se encontró con la imposibilidad de iniciar el proceso electoral. “No tenemos el material completo para empezar las elecciones. Para comenzar a instalar mi mesa. Yo soy presidente de mesa en estas elecciones, pero me han dicho que todavía no ingrese, que espere entre media hora a una hora”, manifestó en un video dirigido a sus seguidores.

Primer plano de una pila de folletos blancos que dicen "Elecciones Generales 2026" y "Elección de Senadores y Diputados", con un QR y logo JNE
Documentos informativos para las Elecciones Generales 2026 son preparados en medio de preocupaciones por posibles demoras y falta de material electoral. (Paula Díaz Elizalde)

La expectativa de ciudadanos y autoridades era que todas las mesas estuvieran listas para recibir a los primeros votantes desde las 7:00 a.m., pero el propio Pérez explicó que, debido a la falta de implementos, la instalación no podría realizarse en el horario previsto. “A las siete ya debería estar instalada mi mesa, porque la ONPE no ha enviado los materiales correspondientes. Seis de la mañana y no se puede empezar la instalación. Por ende, mi mesa a las ocho no va a estar instalada”, detalló el reportero.

En su mensaje, Pérez expresó su frustración ante la situación y cuestionó la organización de la ONPE. “¿Qué tal coordinación, ONPE? Chévere”, ironizó, reflejando el malestar que la demora generó tanto en los miembros de mesa como en los electores que se acercaban al centro de votación.

Pidió que desayunen tranquilos

En un siguiente reporte, el periodista recomendó a quienes debían votar en la mesa 051020 de la Universidad Ricardo Palma que no se acercaran temprano, ya que el inicio del proceso se veía postergado indefinidamente. “Van a ser las ocho y todavía no tenemos material. Así que más o menos como para las diez u once, tómate tu tiempo, toma tu desayuno, tranquilo, nada más, porque al menos por ahora no se puede votar”, sugirió Pérez, intentando evitar aglomeraciones innecesarias y malestar entre los votantes.

La situación vivida por el periodista puso en evidencia las dificultades logísticas que aún enfrenta el sistema electoral peruano. Pese a los esfuerzos de la ONPE por garantizar el normal desarrollo de la jornada, los retrasos en la entrega de materiales generaron complicaciones en distintos puntos del país. Usuarios en redes sociales replicaron el caso de Pérez y denunciaron que, en diversas regiones, se presentaron demoras similares para la instalación de mesas de sufragio.

Gianfranco Pérez denunció retrasos en la instalación de mesas por falta de material electoral en la Ricardo Palma. IG
Gianfranco Pérez denunció retrasos en la instalación de mesas por falta de material electoral en la Ricardo Palma. IG

La experiencia de Gianfranco Pérez representa el sentir de muchos peruanos que, en cada elección, asumen el reto de ser miembros de mesa por primera vez. El periodista compartió en sus redes detalles sobre los preparativos y la responsabilidad que implica esta función, resaltando la importancia de la participación ciudadana en el proceso democrático. Sin embargo, la falta de materiales y la desorganización inicial marcaron su jornada y la de otros voluntarios.

Durante la mañana, otros ciudadanos asignados a la Universidad Ricardo Palma reportaron largas esperas y desinformación respecto al inicio del proceso de votación. Algunos señalaron que, ante la ausencia de materiales, optaron por retirarse temporalmente y regresar más tarde, mientras que otros continuaron esperando, retrasando así sus actividades.

Temas Relacionados

peru-entretenimientoMagaly MedinaGianfranco PérezONPEElecciones 2026

Más Noticias

Primera mesa de sufragio se instaló a las 4:45 en Arequipa, mientras Lima aún registra demoras en el inicio de la jornada electoral

La situación en provincias como Arequipa, Áncash y La Libertad contrasta con lo que se observa en Lima, donde, tras cumplirse cuatro horas desde el inicio programado de las elecciones, varios locales de votación continúan cerrados, generando largas filas y retrasos

Primera mesa de sufragio se instaló a las 4:45 en Arequipa, mientras Lima aún registra demoras en el inicio de la jornada electoral

Hoy voté fuera del Perú por primera vez. Y no fue cualquier experiencia

Votar en el extranjero se convierte en un ejercicio de pertenencia y reencuentro con la identidad nacional.

Hoy voté fuera del Perú por primera vez. Y no fue cualquier experiencia

Resultados ONPE HOY: conteo oficial y avance de cifras de las Elecciones 2026 se conocerán desde las 5 p.m.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales actualizará desde esta tarde minuto a minuto los resultados oficiales en una jornada clave para el país. Ciudadanos pueden verificar actas en línea mientras continúa el procesamiento de votos a nivel nacional y en el extranjero

Resultados ONPE HOY: conteo oficial y avance de cifras de las Elecciones 2026 se conocerán desde las 5 p.m.

Elecciones Perú 2026 EN VIVO: retrasos en la instalación de mesas genera caos y molestias en miles de peruanos sin votar

Hoy, domingo 12 de abril, más de 27 millones de peruanos están llamados a elegir presidente, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino, en un proceso marcado por el regreso a la bicameralidad y una cédula de sufragio sin precedentes. Sigue aquí los detalles y pormenores de una jornada histórica para la democracia peruana

Elecciones Perú 2026 EN VIVO: retrasos en la instalación de mesas genera caos y molestias en miles de peruanos sin votar

Raúl Romero cumple rol de miembro de mesa en España durante las elecciones generales 2026

El carismático exconductor de televisión y músico peruano se dejó ver cumpliendo su labor cívica en España, generando buena onda entre los votantes peruanos presentes en el consulado de Madrid

Raúl Romero cumple rol de miembro de mesa en España durante las elecciones generales 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE HOY: conteo oficial y avance de cifras de las Elecciones 2026 se conocerán desde las 5 p.m.

Resultados ONPE HOY: conteo oficial y avance de cifras de las Elecciones 2026 se conocerán desde las 5 p.m.

Elecciones Perú 2026 EN VIVO: retrasos en la instalación de mesas genera caos y molestias en miles de peruanos sin votar

¿Cuándo será la segunda vuelta de las Elecciones 2026?

Rafael López Aliaga inició su desayuno electoral en SJM y repartió pan con chicharrón a sus invitados: “Plata hay”

Elecciones Perú 2026: Los vicepresidentes de cada uno de los 35 candidatos a la presidencia, quienes son y qué hacen

ENTRETENIMIENTO

Raúl Romero cumple rol de miembro de mesa en España durante las elecciones generales 2026

Raúl Romero cumple rol de miembro de mesa en España durante las elecciones generales 2026

Elecciones 2026: Carlos Álvarez emitió su voto, compartió fotos con simpatizantes y evitó declaraciones a la prensa

Carlos Álvarez no participó del tradicional desayuno electoral de las Elecciones 2026

Magaly Medina exhorta a los peruanos a informarse antes de votar: “No podemos darle nuestro voto a alguien solo porque nos hace reír”

Elecciones Perú 2026: Javier Buenahora, ex Complot, regresa al Perú pero para vigilar las elecciones y no para cantar

DEPORTES

Eddie Fleischman explotó contra la FPF por querer jugar algunos partidos de las Eliminatorias 2030 en altura: “Demagogia y farsa pura”

Eddie Fleischman explotó contra la FPF por querer jugar algunos partidos de las Eliminatorias 2030 en altura: “Demagogia y farsa pura”

Roberto Mosquera aseguró que Jorge Cazulo no sería DT de Sporting Cristal: “Tiene su razones y son entendibles”

Se filtraron detalles de la conversación entre Carlos Zambrano y Carlos Desio en Sport Boys: “En la FPF quieren llevarlo a la selección peruana”

Partidos de hoy, domingo 12 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Antonio Spinelli ratifica la localía de la selección peruana femenina en Cusco tras dos victorias en casa: “Se juega donde se vive”