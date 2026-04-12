Urraco de Magaly Medina critica a la ONPE tras demoras para abrir su mesa por falta de material: “No se puede votar”

Gianfranco Pérez documentó en redes sociales el retraso en la instalación de su mesa de votación en la Universidad Ricardo Palma. IG

El periodista Gianfranco Pérez, conocido como uno de los “urracos” del programa de Magaly Medina, vivió una situación inesperada este domingo 12 de abril al presentarse como miembro de mesa en la Universidad Ricardo Palma, en Lima, para cumplir con su deber cívico durante las Elecciones 2026.

Desde muy temprano, el reportero compartió en sus redes sociales la dificultad que enfrentó debido a la falta de materiales para instalar la mesa de votación, situación que atribuyó directamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Pérez, quien asumió el rol de presidente de mesa, relató a través de historias en su cuenta de Instagram que llegó puntualmente al local de sufragio, como indica el protocolo, pero se encontró con la imposibilidad de iniciar el proceso electoral. “No tenemos el material completo para empezar las elecciones. Para comenzar a instalar mi mesa. Yo soy presidente de mesa en estas elecciones, pero me han dicho que todavía no ingrese, que espere entre media hora a una hora”, manifestó en un video dirigido a sus seguidores.

Documentos informativos para las Elecciones Generales 2026 son preparados en medio de preocupaciones por posibles demoras y falta de material electoral. (Paula Díaz Elizalde)

La expectativa de ciudadanos y autoridades era que todas las mesas estuvieran listas para recibir a los primeros votantes desde las 7:00 a.m., pero el propio Pérez explicó que, debido a la falta de implementos, la instalación no podría realizarse en el horario previsto. “A las siete ya debería estar instalada mi mesa, porque la ONPE no ha enviado los materiales correspondientes. Seis de la mañana y no se puede empezar la instalación. Por ende, mi mesa a las ocho no va a estar instalada”, detalló el reportero.

En su mensaje, Pérez expresó su frustración ante la situación y cuestionó la organización de la ONPE. “¿Qué tal coordinación, ONPE? Chévere”, ironizó, reflejando el malestar que la demora generó tanto en los miembros de mesa como en los electores que se acercaban al centro de votación.

Pidió que desayunen tranquilos

En un siguiente reporte, el periodista recomendó a quienes debían votar en la mesa 051020 de la Universidad Ricardo Palma que no se acercaran temprano, ya que el inicio del proceso se veía postergado indefinidamente. “Van a ser las ocho y todavía no tenemos material. Así que más o menos como para las diez u once, tómate tu tiempo, toma tu desayuno, tranquilo, nada más, porque al menos por ahora no se puede votar”, sugirió Pérez, intentando evitar aglomeraciones innecesarias y malestar entre los votantes.

La situación vivida por el periodista puso en evidencia las dificultades logísticas que aún enfrenta el sistema electoral peruano. Pese a los esfuerzos de la ONPE por garantizar el normal desarrollo de la jornada, los retrasos en la entrega de materiales generaron complicaciones en distintos puntos del país. Usuarios en redes sociales replicaron el caso de Pérez y denunciaron que, en diversas regiones, se presentaron demoras similares para la instalación de mesas de sufragio.

Gianfranco Pérez denunció retrasos en la instalación de mesas por falta de material electoral en la Ricardo Palma. IG

La experiencia de Gianfranco Pérez representa el sentir de muchos peruanos que, en cada elección, asumen el reto de ser miembros de mesa por primera vez. El periodista compartió en sus redes detalles sobre los preparativos y la responsabilidad que implica esta función, resaltando la importancia de la participación ciudadana en el proceso democrático. Sin embargo, la falta de materiales y la desorganización inicial marcaron su jornada y la de otros voluntarios.

Durante la mañana, otros ciudadanos asignados a la Universidad Ricardo Palma reportaron largas esperas y desinformación respecto al inicio del proceso de votación. Algunos señalaron que, ante la ausencia de materiales, optaron por retirarse temporalmente y regresar más tarde, mientras que otros continuaron esperando, retrasando así sus actividades.