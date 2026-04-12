Rafael López Aliaga acusa al jefe de la ONPE por caos en votación en Lima: “No es casualidad”

El candidato Rafael López Aliaga, tras emitir su voto en San Isidro, ofreció declaraciones a la prensa denunciando múltiples irregularidades en la jornada electoral. Expresó su preocupación por la demora en la instalación de mesas de sufragio tanto en Lima como en el extranjero | América TV

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, criticó este domingo los retrasos en la apertura de mesas de sufragio en Lima Metropolitana y en el extranjero, atribuyendo responsabilidad directa al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

Durante su declaración ante medios de comunicación en su local de votación ubicado en el estacionamiento de Petroperú en San Isidro, López Aliaga relató que desde las 5 de la mañana recibió más de 100 mensajes de ciudadanos reportando que no podían votar por la falta de mesas abiertas, y calificó la situación como “no casual”.

Rafael López Aliaga expresa su descontento con Piero Corvetto por las demoras de la ONPE en la instalación de mesas para las próximas Elecciones 2026 en Perú. (Reuters / Infobae)

“No tiene la más mínima educación (...) trabaja tanto... ¿Cuántos años tiene ya Corvetto (como jefe de la ONPE)? Diez años. Tú crees que es casualidad?”, expresó, subrayando que los incidentes no pueden atribuirse a hechos aislados. López Aliaga insistió en que los problemas logísticos han afectado especialmente a personas mayores y ciudadanos con discapacidad, quienes, según sus reportes, llegaron temprano y terminaron yéndose a sus casas sin votar.

Denuncias sobre irregularidades también se produjo en el extranjero

El candidato denunció además que en Barcelona, España, los personeros de Renovación Popular habrían enfrentado dificultades para ingresar a los locales y defender el voto, y que en Tampa, Florida, varias mesas no se habrían abierto, derivando a los electores a ciudades ubicadas a seis horas de distancia. “Esa no es casualidad”, afirmó López Aliaga, sugiriendo una posible intencionalidad en la gestión de la jornada electoral.

Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga speaks with members of the media after voting at a polling station during the general election, in Lima, Peru April 12, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

El candidato presidencial confirmó que en su local de votación no tuvo inconvenientes para sufragar, pero reiteró su preocupación por las demoras en la distribución de material electoral en otros puntos de Lima y en el extranjero.

Medidas anunciadas por las demoras en la instalación de mesas

Ante las demoras en la instalación de mesas de sufragio en diversos distritos de Lima Metropolitana, la ONPE anunció la extensión del horario de votación por una hora adicional, permitiendo que los ciudadanos puedan sufragar hasta las 18:00 en los locales afectados. Desde la alcaldía de Lima, Renzo Reggiardo, solicitó que la jornada se amplíe hasta las 20:00 horas para garantizar el derecho al voto de quienes resultaron perjudicados.

Adicionalmente, la ONPE anunció que iniciará acciones legales y penales contra la empresa Servicios Generales Galaga, responsable de la distribución del material electoral en Lima Metropolitana, a raíz de los retrasos registrados.

El Ministerio Público desplegó fiscales en los centros con incidentes para levantar actas y documentar las irregularidades, que serán analizadas en el marco de las investigaciones en curso.

Por su parte, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció el inicio de una investigación disciplinaria que incluye la revisión de la ratificación de Piero Corvetto como jefe de la ONPE, en respuesta a los cuestionamientos sobre la gestión y la logística electoral de la jornada.