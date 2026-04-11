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Locales de votación 2026: Conoce cómo se preparan en los centros para recibir a los electores

La organización comienza con el traslado del material electoral y continúa con su instalación dentro de los locales, bajo estrictas medidas de seguridad y supervisión

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A pocas horas de las Elecciones Generales 2026, los locales de votación en todo el país entran en su fase final de preparación. Desde la llegada del material electoral hasta la organización interna de cada colegio, el objetivo es que todo esté listo para recibir a los ciudadanos este domingo 12 de abril.

Aunque el despliegue se realiza en distintas regiones, el procedimiento es el mismo a nivel nacional. La organización comienza con el traslado del material electoral y continúa con su instalación dentro de los locales, bajo estrictas medidas de seguridad y supervisión.

En Arequipa, el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) en Cerro Colorado, Armando Juan Echevarría, detalló cómo se ejecuta este proceso desde las primeras horas del día.

Así se preparan los locales de votación para las elecciones de este 12 de abril
Así se preparan los locales de votación para las elecciones de este 12 de abril

Desde la madrugada: traslado y llegada del material electoral

El trabajo empezó temprano. Según explicó el funcionario, el despliegue del material electoral comenzó desde las cinco de la mañana, priorizando las zonas más alejadas para asegurar que todo llegue a tiempo.

Indicó que una parte del material ya había sido enviada a distintos distritos y centros poblados, y que las primeras unidades estaban a pocos minutos de llegar a los locales de votación. En esos puntos, el personal inicia de inmediato la descarga del material.

Locales de votación listos: así es la preparación para recibir a los electores
Locales de votación listos: así es la preparación para recibir a los electores

Una vez que los paquetes llegan, se verifica que todo esté en orden. Tras ello, se pasa a la etapa de adecuación del local, donde se organizan los espacios para la jornada electoral.

El funcionario también precisó que el despliegue se realiza de forma progresiva y que el avance depende de la distancia de cada zona. En lugares más alejados, el traslado puede tomar varias horas, por lo que estos envíos se realizan primero.

Seguridad y organización dentro de los locales

El traslado del material electoral no se realiza de manera aislada. Según explicó Echevarría, cada envío sale acompañado por personal de la ONPE, un fiscalizador del Jurado Electoral Especial y efectivos policiales.

Al llegar a los locales de votación, los coordinadores ya se encuentran en el lugar, junto con personal de seguridad. En estos puntos, tanto policías como miembros del Ejército permanecen resguardando el material.

Las personas deben elegir su local de votación para estas elecciones 2026| Andina
Las personas deben elegir su local de votación para estas elecciones 2026| Andina

El funcionario detalló que todo el recorrido es custodiado y monitoreado, lo que permite asegurar que el material llegue sin inconvenientes. Además, dentro de los locales hay distintos equipos encargados de la organización.

Por ejemplo, hay coordinadores de mesa, orientadores y personal encargado de trasladar las actas una vez que se complete la votación. La cantidad de trabajadores depende del número de mesas en cada local.

También explicó que, en caso falten miembros de mesa, se podrá convocar a ciudadanos que estén en la fila, quienes recibirán una capacitación rápida para asumir esa función. No obstante, hizo un llamado a los miembros de mesa titulares para que acudan desde temprano, ya que la instalación de mesas empieza desde las seis de la mañana.

Lima: resguardo policial y llegada del material a los colegios

En Lima, la preparación también es visible en los principales locales de votación. En el colegio Alfonso Ugarte, en San Isidro, se registró la llegada de personal de la Marina para reforzar la seguridad antes del arribo del material electoral.

Este local es uno de los que concentrará mayor cantidad de votantes, con más de cien mesas de sufragio. En sus exteriores, ya se colocaron las listas de miembros de mesa.

Elige tu local de votación
Elige tu local de votación - ONPE

Durante la madrugada, se inició el despliegue de cédulas y ánforas hacia distintos distritos de la capital. En algunos puntos, especialmente en zonas más alejadas, el material llegó primero, siguiendo una estrategia de distribución progresiva.

Mientras tanto, en otros locales, el personal permanece a la espera de la llegada de las cédulas, bajo resguardo policial y militar.

Más de 2 mil locales reciben material electoral en Lima y Callao

El traslado del material electoral en Lima Metropolitana y el Callao es una de las operaciones más grandes del proceso. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este despliegue la noche del viernes 10 de abril, desde sus almacenes en Lurín.

En total, se enviaron paquetes hacia 2.269 locales de votación, utilizando más de 400 unidades de transporte. Cada vehículo cuenta con protección policial y es monitoreado durante su recorrido.

Piero Corvetto, head of the National Office of Electoral Processes (ONPE) speaks at a press conference, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 10, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
Piero Corvetto, head of the National Office of Electoral Processes (ONPE) speaks at a press conference, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 10, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, destacó la magnitud de esta operación y señaló que se trata de un momento clave dentro del proceso electoral. También resaltó el apoyo de la Policía Nacional, que garantiza la seguridad del traslado.

El material incluye cédulas de votación, ánforas, cabinas y equipos informáticos que serán utilizados en cada mesa. Todo ha sido previamente verificado y sellado para asegurar su integridad.

Con este despliegue, los locales de votación quedan listos para recibir a millones de ciudadanos. La recomendación para los electores es acudir temprano y verificar su local de votación con anticipación.

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