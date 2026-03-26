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Estado de salud de Lucía de la Cruz tras ser internada en hospital: “Tiene una fuerte infección”

El Hospital María Auxiliadora confirmó que la cantante permanece en trauma shock. Su familia y equipo médico piden oraciones y monitorean de cerca su evolución.

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Estado de salud de Lucía de la Cruz tras ser internada en hospital: “Tiene una fuerte infección”. Captura: América TV
Estado de salud de Lucía de la Cruz tras ser internada en hospital: “Tiene una fuerte infección”. Captura: América TV

La preocupación por el estado de salud de Lucía de la Cruz sigue creciendo entre sus seguidores y el mundo del espectáculo. El Hospital María Auxiliadora confirmó, mediante un comunicado oficial, que la legendaria cantante criolla fue internada de emergencia el miércoles 25 de marzo a las 9:40 de la mañana y actualmente se encuentra bajo estricta vigilancia médica debido a una fuerte infección que complicó su estado general.

Lucía de la Cruz: internada en estado crítico y bajo monitoreo permanente

Según el comunicado difundido por el hospital de San Juan de Miraflores, “la paciente se encuentra en la unidad de trauma shock, bajo monitoreo permanente y cuidados de un equipo multidisciplinario”. El pronunciamiento institucional precisa que la atención médica está siendo cubierta en su totalidad por el Seguro Integral de Salud (SIS), garantizando el acceso a los tratamientos y procedimientos necesarios para su recuperación.

La institución subrayó que se están realizando “todos los esfuerzos necesarios para brindar una atención oportuna y contribuir a su recuperación”, dejando claro que la situación es delicada y requiere atención especializada constante.

Hospital María Auxiliadora emite comunicado sobre el estado de salud de Lucía de la Cruz. Difusión.
Hospital María Auxiliadora emite comunicado sobre el estado de salud de Lucía de la Cruz. Difusión.

Una fuerte infección agravó su salud

Aunque el comunicado oficial no detalla la causa exacta de su internamiento, fuentes cercanas a la familia y al entorno profesional de Lucía de la Cruz han señalado que la cantante fue afectada por una fuerte infección.

Su manager, Rosa Gonzales, explicó al diario Trome que “lo que tiene es una fuerte infección que la ha tumbado y ha hecho que la presión se le suba”. Añadió que el equipo médico trabaja en estabilizar su estado, incluso recurriendo a mantenerla dormida para controlar su presión y fiebre.

En un primer momento, se temió que hubiese sufrido un derrame cerebral, pero esta posibilidad fue descartada tras las pruebas realizadas en el hospital.

“Gracias a Dios ya descartaron el derrame. Ella entró como en coma, pero a los diez minutos logró reaccionar”, relató Gonzales.

Complicaciones por diabetes y antecedentes recientes

La salud de Lucía de la Cruz ya era motivo de alerta debido a complicaciones previas por su diabetes. Según su hijo, Christian Wong, la descompensación reciente podría estar relacionada con esta condición crónica.

“Sé que están en emergencia y posiblemente sea una descompensación por la diabetes que ella tiene... recién ha pasado en este momento y me tienen informado”, declaró Wong, quien se mantiene en constante comunicación con su familia y el equipo médico.

Antes de ser internada, la cantante ya había presentado síntomas como fiebre, dolor de garganta y agotamiento, lo que le impidió cumplir con presentaciones y compromisos recientes, incluida una aparición en el programa 'Magaly TV: la firme’.

Primer plano de Lucía de la Cruz con cabello rubio y gafas de sol, sosteniendo un micrófono. Lleva un top oscuro, collares y un tatuaje en el pecho
La reconocida cantante criolla Lucía de la Cruz permanece internada en estado delicado debido a complicaciones derivadas de su diabetes.

Cancelación de presentaciones y mensajes de apoyo

Lucía de la Cruz, reconocida por su profesionalismo, había continuado trabajando y acudiendo a conciertos incluso con malestares físicos. El pasado viernes 20 de marzo, la artista llegó hasta Ica para un show, pero no pudo presentarse en el escenario debido a su delicado estado.

Tenía previsto actuar en Huacho días después, compromiso que tuvo que suspender tras su hospitalización.

La noticia de su internamiento provocó una ola de mensajes de solidaridad de colegas, familiares y seguidores, quienes han inundado las redes sociales pidiendo oraciones y enviando fuerzas a la artista.

Familia y entorno solicitan oraciones

El entorno de la criolla agradeció el apoyo y las muestras de cariño. Su manager confirmó que el cuerpo médico evalúa colocarle un catéter y mantenerla sedada para facilitar su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) si fuera necesario.

“Está controlada, no hay derrame cerebral, está dormida para estabilizar su presión y bajar la fiebre, le van a poner el catéter. Solo pedimos sus oraciones y les agradecemos a todos por el cariño que siempre le han manifestado a nuestra querida Lucía”, indicó Gonzales.

Lucía de la Cruz.
Lucía de la Cruz.

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