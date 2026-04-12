Perú

Horarios del Metropolitano, Metro de Lima, corredores, transporte público y taxis por las elecciones de hoy domingo 12 de abril

La ATU dispuso horarios extendidos en el Metropolitano, corredores y Metro para facilitar el desplazamiento de millones de electores. Todos los servicios operarán sin interrupciones para garantizar la participación ciudadana

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Feriado largo el Día del Trabajo: estos son los horarios del Metropolitano, corredores y otros transportes públicos. Foto: Andina
Millones de electores se desplazarán este domingo 12 de abril a sus centros de votación - Créditos: Andina.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que todos los servicios de transporte público mantendrán su funcionamiento habitual durante el domingo 12 de abril, fecha en la que se desarrollarán las Elecciones Generales 2026.

Esta medida busca asegurar la movilidad de más de 11 millones de personas convocadas a votar en Lima y Callao, facilitando el acceso de cada elector a su centro de sufragio.

Durante la jornada electoral, el Metropolitano implementará una extensión de su horario hasta las 23:00, una hora adicional respecto a lo acostumbrado los domingos. Los buses pertenecientes a los servicios regulares A, B y C estarán disponibles desde las 5:00 hasta las 23:00, mientras que la ruta Expreso 1 operará entre las 6:00 y las 21:00.

El Metropolitano ampliará su horario hasta las 23:00, mientras que los corredores Rojo, Morado y Azul operarán desde las 5:00 hasta las 23:00, para asegurar la conectividad y cobertura durante la jornada electoral - Créditos: ATU.
El Metropolitano ampliará su horario hasta las 23:00, mientras que los corredores Rojo, Morado y Azul operarán desde las 5:00 hasta las 23:00, para asegurar la conectividad y cobertura durante la jornada electoral - Créditos: ATU.

Por su parte, el Expreso 5 brindará atención de 6:30 a 17:00. Además, las unidades alimentadoras mantendrán su operación hasta las 23:00, permitiendo una mayor cobertura para los usuarios.

Los corredores complementarios Rojo, Morado y Azul funcionarán de 5:00 a 23:00 horas, asegurando la conectividad entre distintos puntos de la ciudad durante el proceso electoral. El servicio Aerodirecto continuará atendiendo en sus rutas y horarios establecidos, sin modificaciones para la fecha.

La Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá 350 carreras entre las 5:30 y las 22:00, lo que representa 96 viajes adicionales respecto a un domingo regular. La frecuencia de trenes variará entre 3,5 y 15 minutos, dependiendo del momento del día. En tanto, la Línea 2 mantendrá su cronograma habitual de 6:00 a 23:00, con un total de 290 desplazamientos programados.

La Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá 350 carreras, sumando 96 viajes adicionales respecto a un domingo habitual; la Línea 2 mantendrá su operación regular, y los taxis autorizados estarán disponibles las 24 horas - Créditos: Andina.
La Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá 350 carreras, sumando 96 viajes adicionales respecto a un domingo habitual; la Línea 2 mantendrá su operación regular, y los taxis autorizados estarán disponibles las 24 horas - Créditos: Andina.

El transporte público regular, a cargo de buses convencionales, iniciará operaciones a las 4:30 y se prolongará hasta la medianoche, ajustando su oferta conforme a la demanda registrada durante la jornada. Asimismo, los taxis autorizados por la ATU estarán disponibles las 24 horas, garantizando alternativas para los ciudadanos que requieran desplazarse en distintos horarios.

La institución exhortó a los responsables electorales a facilitar el acceso de los conductores formales a sus centros de votación, de modo que puedan ejercer su derecho sin interrumpir la prestación del servicio.

Para ello, se han dispuesto turnos diferenciados de mañana y tarde, permitiendo que los transportistas acudan a sufragar portando su credencial oficial emitida por la ATU y cumplan con sus obligaciones laborales en la misma jornada.

ATU: Estos son los horarios de los servicios de transporte público para el 1 de mayo
ATU: Estos son los horarios de los servicios de transporte público para el 1 de mayo

¿A qué hora empiezan las votaciones?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso que las mesas de sufragio funcionarán desde las 7:00 hasta las 17:00, un horario fijo orientado a fomentar la asistencia ciudadana y minimizar las concentraciones de personas en más de 10.000 locales dispuestos a nivel nacional.

La entidad estatal sugiere a los votantes acudir temprano, portar su DNI y acatar las instrucciones del personal para hacer más fluido el proceso. En cuanto a la seguridad, más de 100.OOO agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas estarán desplegados en todo el país para proteger tanto los centros electorales como el material de votación.

Acude con tiempo para votar en estas Elecciones 2026

Acudir con tiempo a tu centro de votación es fundamental para garantizar que puedas ejercer tu derecho al voto sin contratiempos. Dada la magnitud de las Elecciones Generales 2026 y la alta participación esperada, se prevé que el tránsito en las ciudades será especialmente intenso el domingo 12 de abril, sobre todo durante las horas centrales de la jornada. Por eso, se recomienda a todos los peruanos planificar su desplazamiento y salir con anticipación hacia su local de sufragio.

Infórmate previamente sobre la ubicación exacta de tu centro y tu mesa de votación para evitar pérdidas de tiempo buscando la dirección. Lleva tu DNI y, si lo consideras necesario, una ayuda memoria con tus opciones electorales. Considera que, si eres miembro de mesa, debes llegar a las 6:00 a.m. para cumplir con tu responsabilidad cívica.

Evita dejar la votación para las últimas horas: los mayores picos de afluencia suelen concentrarse entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m. Si tienes la posibilidad, vota temprano y así podrás regresar a casa con tranquilidad, evitando el congestionamiento vehicular y las largas colas. Recuerda que una buena organización personal es clave para vivir una jornada democrática ordenada y sin percances.

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