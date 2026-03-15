Línea 1 del Metro de Lima ampliará su horario: Conoce desde cuándo los trenes operarían hasta las 11:00 p.m.

La Línea 1 del Metro de Lima se prepara para uno de los cambios más ambiciosos desde su puesta en funcionamiento. El sistema ferroviario elevado, que conecta varios distritos de la capital y moviliza a cientos de miles de personas cada día, apunta a aumentar significativamente su capacidad operativa y ampliar el horario de servicio para responder al crecimiento sostenido de la demanda de transporte público en la ciudad.

Actualmente, este sistema moviliza alrededor de 600 mil pasajeros diarios, pero la presión del flujo de usuarios en horas punta ha puesto sobre la mesa la necesidad de modernizar su infraestructura y optimizar la operación. En ese contexto, se ha confirmado un proyecto de ampliación que permitirá elevar la capacidad hasta un millón de pasajeros al día, lo que implicará nuevas inversiones, mejoras tecnológicas y cambios en la dinámica del servicio que utilizan miles de limeños a diario.

Línea 1 ampliará su horario de servicio y capacidad operativa

Linea 1 - Metro de Lima

El presidente del directorio de la Línea 1, Manuel Wu, informó que la ampliación de la capacidad del sistema también implicará extender el horario de funcionamiento del servicio ferroviario. Actualmente, los trenes operan hasta las 10:00 p.m., pero con la ejecución del proyecto el servicio podría funcionar hasta las 11:00 p.m., brindando una alternativa de transporte para los usuarios que se movilizan en horarios nocturnos.

Este cambio forma parte de un proyecto de inversión que fue recientemente declarado viable por ProInversión, entidad que confirmó la viabilidad técnica y económica de la iniciativa. La ampliación contempla una inversión aproximada de US$ 2.700 millones de capital privado, con el objetivo de modernizar el sistema y responder a la creciente demanda del transporte urbano en Lima.

Según explicó Wu, el cronograma inicial prevé que las primeras obras puedan iniciar en aproximadamente un año, mientras que los primeros beneficios para los usuarios se empezarían a notar entre dos y tres años, dependiendo del avance de las obras y la implementación de la nueva infraestructura.

Uno de los principales cambios será la incorporación de 31 nuevos trenes, lo que permitirá aumentar considerablemente la capacidad del sistema y reducir la congestión que actualmente se registra en varios tramos durante las horas de mayor demanda.

Además, el proyecto contempla la modernización del sistema de recaudo, con la posibilidad de implementar pagos digitales, lo que facilitaría el acceso al servicio y reduciría los tiempos en los accesos a las estaciones.

También se instalarán puertas de seguridad en los andenes, una tecnología utilizada en sistemas de metro de distintas ciudades del mundo, que busca reforzar la seguridad de los pasajeros y mejorar el control del ingreso a los trenes.

Trenes pasarán cada 1.5 minutos y se construirán nuevas conexiones

Usuarios expresaron su malestar por la demora en la llegada de trenes y la congestión en varias estaciones durante la noche del viernes. Foto: La República

Otro de los componentes clave de la ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima será la incorporación de un sistema avanzado de control ferroviario, conocido como CBTC (Communications-Based Train Control). Este sistema tecnológico, utilizado en redes de metro modernas, permitirá optimizar la operación de los trenes y mejorar la frecuencia de paso.

Con la implementación de esta tecnología, se prevé que los trenes puedan reducir su intervalo de paso de tres minutos a solo 1.5 minutos en horas punta, lo que permitirá transportar a más pasajeros en menos tiempo y reducir los tiempos de espera en las estaciones.

La ampliación también contempla mejoras en la integración con otros sistemas de transporte público. Entre las obras previstas destaca la construcción de una nueva estación 28 de Julio, ubicada en el distrito de La Victoria, que permitirá interconectar la Línea 1 con la futura Línea 2 del Metro de Lima, creando un nodo clave dentro de la red de transporte masivo de la capital.

Asimismo, se realizará una intervención en la estación Miguel Grau, con el objetivo de facilitar la conexión de los usuarios con los buses del Metropolitano, que operarán a través del nuevo corredor Grau.

Desde ProInversión, su presidente ejecutivo Luis Del Carpio destacó que la declaratoria de viabilidad del proyecto representa un paso importante para el sistema de transporte urbano del país.

“Esta intervención permitirá asegurar una frecuencia que mantenga y eleve el nivel de servicio que esta gran conexión demanda hacia el futuro. Estamos muy satisfechos de haber recibido la confianza del concesionario, de la ATU, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ministerio de Economía y Finanzas para formular esta solución integral”, señaló.

De acuerdo con los estudios técnicos elaborados para el proyecto, la ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima generará beneficios que superan ampliamente los costos de inversión, principalmente debido a la reducción de los tiempos de viaje, la disminución de la congestión en horas punta y el fortalecimiento de la seguridad operacional del sistema ferroviario.