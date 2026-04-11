Elecciones 2026: Metropolitano extiende horario hasta las 11 p. m. este domingo 12 de abril para facilitar movilidad

Metropolitano seguirá con los mismo horarios este 13 de junio.

Este domingo 12 de abril, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) implementará una medida excepcional: el Metropolitano ampliará su horario de atención hasta las 11 de la noche para asegurar la movilidad de los usuarios durante las Elecciones Generales 2026.

Esta ampliación permitirá que los servicios regulares A, B y C del Metropolitano operen desde las 5 a. m. hasta las 11 p. m., mientras que los servicios Expreso 1 y Expreso 5 funcionarán en horarios diferenciados. Los buses alimentadores también estarán disponibles hasta las 11 p. m., lo que representa una cobertura inédita para un domingo electoral.

La ATU detalló que esta disposición responde a la necesidad de que más de 11 millones de limeños y chalacos puedan llegar a sus locales de sufragio sin contratiempos.

Horario extendido del Metropolitano este domingo 12 de abril.

Otros servicios de transporte

A lo largo del día, los corredores complementarios Rojo, Morado y Azul atenderán desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., permitiendo una conexión fluida en distintos puntos de la ciudad.

El Aerodirecto mantendrá sus rutas y frecuencias habituales, ofreciendo una alternativa para quienes necesiten trasladarse hacia el aeropuerto.

En línea con esta estrategia, la Línea 1 del Metro de Lima ajustará su operación para iniciar a las 5:30 a. m. y finalizar a las 10:00 p. m., incorporando 350 carreras, lo que supone 96 viajes adicionales respecto a un domingo regular.

La frecuencia de los trenes variará entre 3.5 y 15 minutos, adaptándose a las franjas horarias y la demanda esperada. Por su parte, la Línea 2 funcionará en su horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m., sumando un total de 290 carreras durante la jornada.

ATU: Estos son los horarios de los servicios de transporte público para este 12 de mayo.

Estrategias para evitar congestión

La ATU, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció que los buses de transporte público regular estarán disponibles desde las 4:30 a. m. hasta la medianoche, dependiendo de la demanda. Los taxis autorizados operarán las 24 horas, ofreciendo una alternativa continua para los ciudadanos que deban movilizarse en horarios atípicos.

El presidente de la ATU, David Hernández, explicó que la planificación para el domingo replicará la operatividad de un día laborable.

“Trabajaremos como en un día hábil, no como un domingo regular”, explicó Hernández, enfatizando el esfuerzo por anticipar las aglomeraciones y asegurar que todos los votantes puedan desplazarse a tiempo.

La institución organizó turnos especiales para los conductores, quienes podrán acudir a votar en horarios diferenciados y portar su credencial de identificación emitida por la ATU, lo cual permitirá mantener la continuidad del servicio.

La ATU solicitó a las autoridades electorales que brinden facilidades a los conductores de transporte público formal para ejercer su derecho al voto sin afectar la prestación del servicio. Según datos de la entidad, se han establecido medidas preventivas para que los transportistas acudan a sufragar y cumplan con sus labores sin interrupciones.