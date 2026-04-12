Elecciones Perú 2026: Javier Buenahora, ex Complot, regresa al Perú pero para vigilar las elecciones y no para cantar

Javier Buenahora, exintegrante de Complot, vuelve al Perú como veedor internacional en las elecciones generales de 2026. (Instagram Javier Buenahora)

Javier Buenahora, recordado exintegrante del grupo argentino Complot, volvió al Perú, pero esta vez no para presentarse en los escenarios, sino para cumplir una labor institucional como veedor internacional de Transparencia Electoral en las elecciones generales de 2026.

El músico, que alcanzó popularidad en los años noventa con éxitos como ‘Nena’ y ‘Loco de atar’, fue invitado por la organización para supervisar y fiscalizar el correcto desarrollo del proceso electoral.

Buenahora, quien compartió la agrupación Complot con figuras como Cristian Zuárez, expareja de Laura Bozzo, Fabián Bertalmido y Julián Campana, fue recibido en el país con especial interés por su nueva faceta. En entrevista con el programa ‘En Escena’ de RPP, el argentino manifestó su orgullo por regresar a un país al que considera su “segundo hogar” y destacó la importancia de su participación en un momento clave para la democracia local.

“Es un honor estar en el Perú, un país que amo mucho. Yo digo que es mi segundo país; siempre lo dije. Y, bueno, también es un honor estar acá en un momento tan trascendental”, afirmó el excompañero de Zuárez.

Cristian Zuárez, expareja de Laura Borlini, junto a Javier Buenahora, ambos se hicieron conocidos por ser integrantes del grupo argentino Complot.

Su presencia en Perú se enmarca en una experiencia internacional como veedor, ya que Buenahora ha cumplido funciones similares en procesos electorales de países como Colombia, Estados Unidos, México y Honduras. La labor consiste en observar y supervisar que la jornada electoral se desarrolle con transparencia y normalidad, contribuyendo a fortalecer la confianza pública en el sistema.

De la cumbia argentina a la gestión cultural y la veeduría electoral

Lejos de los escenarios, Javier Buenahora ha mantenido su vínculo con el arte desde la gestión cultural. Desde 2011, se desempeña como director general de eventos en el municipio de Vicente López, Buenos Aires, donde ha liderado la organización de actividades culturales, deportivas y musicales bajo la gestión de Jorge Macri y, actualmente, de Soledad Martínez.

“Es un cargo que me encanta desarrollar, porque mi dirección también actúa transversalmente con todos los ministerios”, explicó en la entrevista. En ese rol, impulsa la promoción de nuevos talentos y la realización de eventos dirigidos a la comunidad, manteniendo viva su conexión con el desarrollo artístico local.

Además, conduce el programa de streaming ‘Ree Copado’, dedicado a revivir clásicos musicales de los años 80 y 90, donde fusiona entrevistas y anécdotas de la movida tropical argentina. Buenahora recalcó que su regreso a Lima no solo responde a la observación electoral, sino también al interés de generar nuevas colaboraciones musicales con artistas peruanos.

“Estamos abriendo las puertas para los talentos que hay en Perú, es como una manera de devolver todo lo que a mí me ha dado”, indicó, mostrando su voluntad de fortalecer los lazos culturales entre ambos países.

El vínculo de Buenahora con la música continúa a través del programa de streaming 'Ree Copado', dedicado a clásicos de los años 80 y 90.

Trayectoria, legado y nuevos proyectos en Perú

La carrera de Javier Buenahora se remonta a la época en que Complot, liderada por Cristian Zuárez, logró consolidarse como una de las bandas referentes de la cumbia argentina, compartiendo escenarios con artistas internacionales y alcanzando discos de platino en Sudamérica. Si bien su faceta como vocalista quedó en el pasado, el argentino se mantuvo en la industria como productor, mánager y gestor de eventos, apostando por la formación de nuevos públicos y el rescate de géneros tradicionales.

A sus 56 años, el exintegrante de Complot aseguró que la música sigue siendo una parte esencial de su vida. “Desde el tango hasta el trap, escuchamos todo y tratamos de cubrirlo todo”, señaló, destacando su apertura hacia las nuevas tendencias musicales y su interés por apoyar a jóvenes artistas.

Durante su estadía en el país, Buenahora retomó contacto con conocidos del medio artístico local y recibió propuestas para involucrarse en proyectos de descubrimiento y promoción de talentos peruanos, una iniciativa que busca retribuir el cariño recibido durante su etapa de mayor popularidad.

La visita de Javier Buenahora como veedor internacional en las elecciones generales de 2026 marca un hito particular, al reunir en una misma figura el recorrido artístico, la gestión cultural y el compromiso cívico.