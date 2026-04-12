Perú

Elecciones Perú 2026: Javier Buenahora, ex Complot, regresa al Perú pero para vigilar las elecciones y no para cantar

El exintegrante de la banda liderada por Cristian Zuárez, sorprendió a todos reapareciendo en Lima, pero esta vez como veedor internacional en las elecciones 2026, un rol muy distinto al que recordaban sus fans peruanos

Guardar
Javier Buenahora
Javier Buenahora, exintegrante de Complot, vuelve al Perú como veedor internacional en las elecciones generales de 2026. (Instagram Javier Buenahora)

Javier Buenahora, recordado exintegrante del grupo argentino Complot, volvió al Perú, pero esta vez no para presentarse en los escenarios, sino para cumplir una labor institucional como veedor internacional de Transparencia Electoral en las elecciones generales de 2026.

El músico, que alcanzó popularidad en los años noventa con éxitos como ‘Nena’ y ‘Loco de atar’, fue invitado por la organización para supervisar y fiscalizar el correcto desarrollo del proceso electoral.

Buenahora, quien compartió la agrupación Complot con figuras como Cristian Zuárez, expareja de Laura Bozzo, Fabián Bertalmido y Julián Campana, fue recibido en el país con especial interés por su nueva faceta. En entrevista con el programa ‘En Escena’ de RPP, el argentino manifestó su orgullo por regresar a un país al que considera su “segundo hogar” y destacó la importancia de su participación en un momento clave para la democracia local.

“Es un honor estar en el Perú, un país que amo mucho. Yo digo que es mi segundo país; siempre lo dije. Y, bueno, también es un honor estar acá en un momento tan trascendental”, afirmó el excompañero de Zuárez.

Javier Buenahora
Cristian Zuárez, expareja de Laura Borlini, junto a Javier Buenahora, ambos se hicieron conocidos por ser integrantes del grupo argentino Complot.

Su presencia en Perú se enmarca en una experiencia internacional como veedor, ya que Buenahora ha cumplido funciones similares en procesos electorales de países como Colombia, Estados Unidos, México y Honduras. La labor consiste en observar y supervisar que la jornada electoral se desarrolle con transparencia y normalidad, contribuyendo a fortalecer la confianza pública en el sistema.

De la cumbia argentina a la gestión cultural y la veeduría electoral

Lejos de los escenarios, Javier Buenahora ha mantenido su vínculo con el arte desde la gestión cultural. Desde 2011, se desempeña como director general de eventos en el municipio de Vicente López, Buenos Aires, donde ha liderado la organización de actividades culturales, deportivas y musicales bajo la gestión de Jorge Macri y, actualmente, de Soledad Martínez.

“Es un cargo que me encanta desarrollar, porque mi dirección también actúa transversalmente con todos los ministerios”, explicó en la entrevista. En ese rol, impulsa la promoción de nuevos talentos y la realización de eventos dirigidos a la comunidad, manteniendo viva su conexión con el desarrollo artístico local.

Además, conduce el programa de streaming ‘Ree Copado’, dedicado a revivir clásicos musicales de los años 80 y 90, donde fusiona entrevistas y anécdotas de la movida tropical argentina. Buenahora recalcó que su regreso a Lima no solo responde a la observación electoral, sino también al interés de generar nuevas colaboraciones musicales con artistas peruanos.

“Estamos abriendo las puertas para los talentos que hay en Perú, es como una manera de devolver todo lo que a mí me ha dado”, indicó, mostrando su voluntad de fortalecer los lazos culturales entre ambos países.

Javier Buenahora
El vínculo de Buenahora con la música continúa a través del programa de streaming 'Ree Copado', dedicado a clásicos de los años 80 y 90.

Trayectoria, legado y nuevos proyectos en Perú

La carrera de Javier Buenahora se remonta a la época en que Complot, liderada por Cristian Zuárez, logró consolidarse como una de las bandas referentes de la cumbia argentina, compartiendo escenarios con artistas internacionales y alcanzando discos de platino en Sudamérica. Si bien su faceta como vocalista quedó en el pasado, el argentino se mantuvo en la industria como productor, mánager y gestor de eventos, apostando por la formación de nuevos públicos y el rescate de géneros tradicionales.

A sus 56 años, el exintegrante de Complot aseguró que la música sigue siendo una parte esencial de su vida. “Desde el tango hasta el trap, escuchamos todo y tratamos de cubrirlo todo”, señaló, destacando su apertura hacia las nuevas tendencias musicales y su interés por apoyar a jóvenes artistas.

Durante su estadía en el país, Buenahora retomó contacto con conocidos del medio artístico local y recibió propuestas para involucrarse en proyectos de descubrimiento y promoción de talentos peruanos, una iniciativa que busca retribuir el cariño recibido durante su etapa de mayor popularidad.

La visita de Javier Buenahora como veedor internacional en las elecciones generales de 2026 marca un hito particular, al reunir en una misma figura el recorrido artístico, la gestión cultural y el compromiso cívico.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026Javier BuenahoraComplotTransparenciaperu-entretenimiento

Más Noticias

Fiscal de la Nación recuerda que la PNP no puede detener a electores: “Se tiene que permitir que los ciudadanos emitan su voto”

Tomás Gálvez lidera el equipo de fiscales encargado de supervisar el proceso electoral este 12 de abril. Desde los exteriores de la sede del Ministerio Público, ofreció breves declaraciones sobre el desarrollo de la jornada

Fiscal de la Nación recuerda que la PNP no puede detener a electores: “Se tiene que permitir que los ciudadanos emitan su voto”

Magaly Medina exhorta a los peruanos a informarse antes de votar: “No podemos darle nuestro voto a alguien solo porque nos hace reír”

La periodista recomienda a la población revisar los antecedentes de los candidatos y cuestiona la falta de información que percibe en muchos votantes, en la antesala de una jornada electoral marcada por la incertidumbre

Magaly Medina exhorta a los peruanos a informarse antes de votar: “No podemos darle nuestro voto a alguien solo porque nos hace reír”

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: se iniciaron las votaciones, reporte de demoras en mesas de sufragio y quejas de los miembros de mesa

Hoy, domingo 12 de abril, más de 27 millones de peruanos están llamados a elegir presidente, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino, en un proceso marcado por el regreso a la bicameralidad y una cédula de sufragio sin precedentes. Sigue aquí los detalles y pormenores de una jornada histórica para la democracia peruana

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: se iniciaron las votaciones, reporte de demoras en mesas de sufragio y quejas de los miembros de mesa

Demoras en la UNMSM en la instalación de mesas de sufragio, local con más de 100 puestos de votación en estas Elecciones 2026

Pese a que las elecciones estaban programadas para iniciar a las 7:00 de la mañana, el proceso se vio afectado por demoras en la instalación de mesas y la organización del ingreso de electores en los distintos pabellones del campus

Demoras en la UNMSM en la instalación de mesas de sufragio, local con más de 100 puestos de votación en estas Elecciones 2026

Material electoral de la ONPE no llega a locales de votación y retrasa instalación de mesas

Las Elecciones 2026 iniciaron en Perú oficialmente, pero los ciudadanos no pueden votar porque en varios locales no se instalan las mesas por falta de material electoral

Material electoral de la ONPE no llega a locales de votación y retrasa instalación de mesas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: se iniciaron las votaciones, reporte de demoras en mesas de sufragio y quejas de los miembros de mesa

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: se iniciaron las votaciones, reporte de demoras en mesas de sufragio y quejas de los miembros de mesa

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de las votaciones en Arequipa, Cusco, La Libertad y todas las regiones

Multa por no votar HOY domingo 12 de abril en las Elecciones 2026: esto es lo que deberás pagar

Elecciones Perú 2026: Panorama de las votaciones en Asia, Oceanía, Estados Unidos, Argentina, Bolivia y otros países del mundo

Elecciones 2026: reportan falta de resguardo policial en San Marcos previo a recibir a más de 29 mil electores

ENTRETENIMIENTO

La reacción de los integrantes de La Granja VIP al enterarse que saldrán del encierro para votar: “Pablo Heredia, no”

La reacción de los integrantes de La Granja VIP al enterarse que saldrán del encierro para votar: “Pablo Heredia, no”

Melissa Klug celebra su eliminación de ‘La Granja VIP Perú’: Mónica Torres y Pablo Heredia fueron los más votados

Pati Lorena revela que tiene video de Sheyla Rojas con famoso personaje de la farándula

Hoy gala de eliminación en ‘La Granja VIP Perú’: Cómo votar, link oficial y quiénes podrían irse del reality

Isabel Pantoja sorprendió a Lita Pezo con emotiva llamada en vivo en ‘Yo Soy’: “Te invito a que cantes conmigo”

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 12 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 12 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Antonio Spinelli ratifica la localía de la selección peruana femenina en Cusco tras dos victorias en casa: “Se juega donde se vive”

Perú será sede de la Red Bull Batalla 2027: Almendrades tendrá su revancha contra El Menor en su casa

Perú venció a Venezuela en la Billie Jean King Cup y cumple su objetivo de mantener la categoría en la Zona Americana I

Liga Peruana de Vóley 2025/2026: ¿Por qué no se juegan la final y el partido por tercer lugar este fin de semana?