Laura Bozzo habría enviado indirecta a Cristian Zuárez: “Mi lema es jamás depender de un hombre”

‘La abogada de los pobres’ se reunió con mujeres de un comedor popular que había inaugurado en 2006, cuando era conductora de televisión. (Panamericana Televisión)

Laura Bozzo se reencontró con las mujeres de un comedor popular que había inaugurado en 2006, cuando trabajaba como conductora de televisión en el Perú. Así se vio en el programa de Andrés Hurtado ‘Chibolín’, donde se presentó para simular el talk show del que fue parte en Panamericana Televisión.

En su visita, la abogada llevó regalos para las decenas de mujeres que la reconocieron después de haber vivido muchos años en México, donde también conducía un programa televisivo.

En las imágenes se observó que la recibieron con mucho cariño y alegría, por lo que la exconductora de ‘Laura en América’ se conmovió y lloró. También dio las gracias a Andrés Hurtado por haberla invitado a su programa con esta sorpresa.

Las mujeres desearon lo mejor a Laura Bozzo y confirmaron que la conocieron cuando conducía el talk show. “Desde el 2006 hemos trabajado con ella, que Dios la bendiga y brinde larga vida”, “nos enseñó a valorarnos, ser independientes y no depender de un varón”, comentaron algunas.

Durante la visita a las mujeres del comedor popular, la exconductora de talk show habría enviado una indirecta a su expareja Cristian Zuárez, con quien tuvo una relación amorosa durante 17 años. Ocurrió cuando se dirigió a las vecinas para darles consejos sobre cómo relacionarse con sus parejas.

Les pidió que no se dejen humillar por los hombres y les aseguró que pueden perseverar solas, sin la ayuda de otras personas. Luego, les dijo que deben valorarse, respetarse y amarse mucho.

Aseguró que su lema es “jamás depender de un hombre”. “Abajo los desgraciados”, añadió.

Hizo énfasis en este tema y las mujeres del comedor popular respondieron favorablemente a su mensaje con aplausos y emoción.

“Hay que salir adelante solas, esos que piensan con otra cosa y no con la cabeza que se vayan a la m..., no necesitamos de nadie”, comentó Laura Bozzo.

Es posible que la exconductora de televisión se haya dirigido a su exnovio Cristian Zuárez, con quien terminó su relación amorosa en 2017.

La también exconcursante de ‘La casa de los famosos 2′ empezó una relación con el cantante argentino cuando ella tenía 49 años y él solo 25.

Ambos se conocieron cuando Zuárez era vocalista del grupo Complot y Laura Bozzo era conocida por conducir un programa en América Televisión.

Se sabe que culminaron su relación amorosa luego de que Laura Bozzo descubriera que Zuárez le fue infiel con su socia Adriana Amiel. Esto fue desmentido por él, quien añadió que la joven era solo su amiga.

“Yo no te voy a decir nunca que yo le fui infiel: yo sé lo que soy y punto. No voy a decir: ‘No, no fui infiel, señorita Laura’; simplemente es una cosa que inventó la prensa”, respondió Suárez.

Laura Bozzo se reencontró con su camarógrafo

Durante el programa de Andrés Hurtado ‘Chibolín’, dedicado a conmemorar a Laura Bozzo, la abogada se reencontró con su camarógrafo ‘Huaycoloro’. Ambos trabajaron juntos en el programa ‘Laura en América’, programa televisivo con gran audiencia durante los últimos años de la década de los 90.

El camarógrafo se encontraba entre la audiencia del programa de ‘Chibolín’.

“Este era un degenerado, ahora viene a hacerse el sonso acá. Cada vez que era quincena había una lista de mujeres a preguntar por Huaycoloro. Y fuimos a su casa y hasta los platos lavaba”, contó Laura Bozzo.