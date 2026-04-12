Perú

Elecciones 2026: Culminó el tiempo límite de instalación de las mesas de sufragio en Perú

La ONPE amplió el plazo para instalar mesas de sufragio hasta las 14:00, pero, tras vencer ese tiempo, las mesas que no se habilitaron ya no podrán abrirse

Guardar
Las mesas de sufragio ya no se podrán abrir luego de finalizado el tiempo límite- Créditos: Andina.
Las mesas de sufragio ya no se podrán abrir luego de finalizado el tiempo límite- Créditos: Andina.

Desde el inicio de la jornada electoral, se registraron serios inconvenientes para la instalación de mesas de sufragio en numerosos locales de votación de Lima Metropolitana. En distritos como San Juan de Lurigancho, Comas, Miraflores, Villa El Salvador y San Martín de Porres, decenas de ciudadanos reportaron desde temprano la imposibilidad de emitir su voto debido retrasos logísticos, lo que generó largas filas y malestar entre los electores.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reconoció los problemas y, en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tomó la decisión de ampliar excepcionalmente el plazo para la instalación de mesas. El tiempo límite, que inicialmente vencía a las 12:00, fue extendido dos horas más, hasta las 14:00, en un intento por garantizar que la mayor cantidad posible de locales pudieran instalarse y permitir el derecho al voto a quienes esperaban desde primera hora.

La jornada electoral del Voto 2026 se ve marcada por la ineficiencia. En Surco, votantes reportan esperas de hasta 4 horas y media, generando malestar y dudas sobre el proceso.

Según informó la ONPE, la medida buscó compensar las demoras generadas por la falta de miembros sorteados y la llegada tardía de materiales electorales en varios puntos críticos de la capital.

Sin embargo, el plazo extendido ya culminó, por lo que las mesas que no lograron instalarse dentro de ese horario ya no podrán ser abiertas durante el resto de la jornada. Este contexto deja a muchos electores en la incertiduembre.

La jornada de votación se ha visto afectada por el retraso de instalación por mas de cuatro horas.

¿Debo pagar multa si no se instaló mi mesa de votación?

En situaciones en las que el impedimento para votar responde a fallas atribuibles a las entidades del sistema electoral, como retrasos en la entrega de material o en la instalación de mesas, el Jurado Nacional de Elecciones contempla la exoneración de la multa electoral. Este trámite, que no tiene costo, debe ser gestionado por el ciudadano afectado.

Sin embargo, si la mesa no fue instalada debido a la inasistencia de los miembros, la normativa exige que los ciudadanos presentes en la fila asuman la función de miembros de mesa para garantizar la continuidad del proceso. De ser necesario, se puede requerir la intervención de las fuerzas del orden para que los electores cumplan con esta obligación.

Paso a paso para consultar tu local de votación

  • Ingresa al sitio oficial de la ONPE para realizar consultas electorales a través de https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ desde cualquier dispositivo, ya sea computadora, tablet o teléfono móvil.
  • Introduce tu número de DNI en el sistema y haz clic en “Consultar”.
  • Revisa los datos que muestra la plataforma: nombres y apellidos, distrito de residencia registrado en tu DNI y detalles del local de votación, entre ellos:
    • Nombre del centro de sufragio (colegio, instituto, universidad, etc.)
    • Dirección exacta y referencia
    • Número de mesa asignada
    • Orden en la lista electoral
    • Pabellón, piso y aula, si corresponde
    • Condición de miembro de mesa, titular o suplente, si aplica
    • Acceso a consultar el mapa y descargar el croquis del establecimiento
  • Guarda o imprime la información: realiza una captura de pantalla, descarga el croquis o imprime los datos para tenerlos el día de la elección, sobre todo si no contarás con internet en el local de votación.

Cabe precisar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el horario de votación se extenderá hasta las 18:00 debido a los retrasos presentados en la instalación de mesas en varios distritos.

¿Cómo votar al recibir la cédula?

  • Al recibir la cédula de sufragio, identifica las cinco columnas destinadas a presidente y vicepresidentes, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y Parlamento Andino.
  • Marca tu voto solo con una cruz (+) o una aspa (x) dentro del recuadro correspondiente al partido o candidato de tu preferencia. En algunas columnas, puedes escribir uno o dos números de candidatos preferenciales, siempre y cuando pertenezcan a la misma agrupación.
  • Evita marcar fuera del recuadro o mezclar símbolos y números de partidos diferentes en la misma columna, ya que esto anula tu voto.
  • Si te equivocas al marcar, solicita una nueva cédula a los miembros de mesa.
  • Una vez completada, deposita la cédula correctamente marcada en el ánfora ante el personal responsable.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Generales 2026JNEONPEperu-noticias

Más Noticias

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Conocida como “la ciudad de las iglesias” Ayacucho es popular a nivel nacional por su gran valor histórico y cultural

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Kimberly García vuelve a consagrarse campeona mundial: ganó la media maratón de Marcha Atlética en Brasilia 2026

La atleta peruana se subió a lo más alto del podio y conquistó su cuarta medalla de oro mundial, consolidando una carrera brillante

Kimberly García vuelve a consagrarse campeona mundial: ganó la media maratón de Marcha Atlética en Brasilia 2026

Fiscalía y PNP allanan la ONPE por retrasos en material electoral: Piero Corvetto podría ser incluido en investigación

La intervención se produce en medio de cuestionamientos por el desarrollo de los comicios y la logística en centros de votación clave

Fiscalía y PNP allanan la ONPE por retrasos en material electoral: Piero Corvetto podría ser incluido en investigación

Caos electoral en SJM: Cierran colegio por falta de material y electores casi golpean a personal de la ONPE y JNE

Tras horas de espera por la falta de instalación de mesas, decenas de ciudadanos reaccionaron con enojo ante el cierre del local de votación, quedando impedidos de ejercer su derecho al voto

Caos electoral en SJM: Cierran colegio por falta de material y electores casi golpean a personal de la ONPE y JNE

Miembros de mesa permanecerán en locales de votación hasta altas horas de la noche, afirma el JNE

El fin de la jornada para los miembros de mesa acabará una hora más tarde de lo esperado tras la ampliación del horario de sufragio

Miembros de mesa permanecerán en locales de votación hasta altas horas de la noche, afirma el JNE
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Miembros de mesa permanecerán en locales de votación hasta altas horas de la noche, afirma el JNE

Miembros de mesa permanecerán en locales de votación hasta altas horas de la noche, afirma el JNE

Rafael López Aliaga denuncia penalmente a Piero Corvetto, jefe de la ONPE, por demoras en comicios: piden “detención inmediata”

Elecciones 2026 EN VIVO: última hora de las votaciones y ampliación de horario hasta las 6:00 p.m. por la ONPE

Elegantes, con sus mascotas y sonrientes: así votaron los candidatos a la presidencia en las Elecciones Perú 2026

Alfonso López Chau impuso condiciones para aceptar los resultados de las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Elecciones 2026: los memes más graciosos que inundaron las redes durante la jornada en Perú

Elecciones 2026: los memes más graciosos que inundaron las redes durante la jornada en Perú

Así votaron los integrantes de La Granja VIP: Pablo Heredia y Pati Lorena permanecieron en el encierro

Gisela Valcárcel, Ernesto Pimentel, Mónica Delta y más artistas muestran su lado cívico en las elecciones 2026

Bad Bunny sorprendió con mensaje a Perú en el día de las elecciones 2026: “Perú es clave, gracias por recibirme con tanto amor”

Artistas instan a peruanos a sufragar a conciencia en estas elecciones 2026: “No votes en blanco ni vicies tu voto”

DEPORTES

Adrián Ugarriza, imparable en Israel: nuevo gol con Ironi Kiryat Shmona que lo acerca al podio de máximos artilleros de la Ligat Ha Al

Adrián Ugarriza, imparable en Israel: nuevo gol con Ironi Kiryat Shmona que lo acerca al podio de máximos artilleros de la Ligat Ha Al

Partidos de hoy, domingo 12 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Kimberly García vuelve a consagrarse campeona mundial: ganó la media maratón de Marcha Atlética en Brasilia 2026

Luis Ramos reveló que tiene una ‘deuda’ con ‘Pepe’ Soto: “Le dije que iba a llegar a Alianza Lima a darle el título”

Sebastián Aranda empieza a sobresalir en FK Auda: notable asistencia en partido contra BFC Daugavpils