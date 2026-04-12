Elecciones 2026: Culminó el tiempo límite de instalación de las mesas de sufragio en Perú

Las mesas de sufragio ya no se podrán abrir luego de finalizado el tiempo límite- Créditos: Andina.

Desde el inicio de la jornada electoral, se registraron serios inconvenientes para la instalación de mesas de sufragio en numerosos locales de votación de Lima Metropolitana. En distritos como San Juan de Lurigancho, Comas, Miraflores, Villa El Salvador y San Martín de Porres, decenas de ciudadanos reportaron desde temprano la imposibilidad de emitir su voto debido retrasos logísticos, lo que generó largas filas y malestar entre los electores.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reconoció los problemas y, en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tomó la decisión de ampliar excepcionalmente el plazo para la instalación de mesas. El tiempo límite, que inicialmente vencía a las 12:00, fue extendido dos horas más, hasta las 14:00, en un intento por garantizar que la mayor cantidad posible de locales pudieran instalarse y permitir el derecho al voto a quienes esperaban desde primera hora.

La jornada electoral del Voto 2026 se ve marcada por la ineficiencia. En Surco, votantes reportan esperas de hasta 4 horas y media, generando malestar y dudas sobre el proceso.

Según informó la ONPE, la medida buscó compensar las demoras generadas por la falta de miembros sorteados y la llegada tardía de materiales electorales en varios puntos críticos de la capital.

Sin embargo, el plazo extendido ya culminó, por lo que las mesas que no lograron instalarse dentro de ese horario ya no podrán ser abiertas durante el resto de la jornada. Este contexto deja a muchos electores en la incertiduembre.

La jornada de votación se ha visto afectada por el retraso de instalación por mas de cuatro horas.

¿Debo pagar multa si no se instaló mi mesa de votación?

En situaciones en las que el impedimento para votar responde a fallas atribuibles a las entidades del sistema electoral, como retrasos en la entrega de material o en la instalación de mesas, el Jurado Nacional de Elecciones contempla la exoneración de la multa electoral. Este trámite, que no tiene costo, debe ser gestionado por el ciudadano afectado.

Sin embargo, si la mesa no fue instalada debido a la inasistencia de los miembros, la normativa exige que los ciudadanos presentes en la fila asuman la función de miembros de mesa para garantizar la continuidad del proceso. De ser necesario, se puede requerir la intervención de las fuerzas del orden para que los electores cumplan con esta obligación.

Paso a paso para consultar tu local de votación

Ingresa al sitio oficial de la ONPE para realizar consultas electorales a través de https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ desde cualquier dispositivo, ya sea computadora, tablet o teléfono móvil.

Introduce tu número de DNI en el sistema y haz clic en “Consultar”.

Revisa los datos que muestra la plataforma: nombres y apellidos, distrito de residencia registrado en tu DNI y detalles del local de votación, entre ellos: Nombre del centro de sufragio (colegio, instituto, universidad, etc.) Dirección exacta y referencia Número de mesa asignada Orden en la lista electoral Pabellón, piso y aula, si corresponde Condición de miembro de mesa, titular o suplente, si aplica Acceso a consultar el mapa y descargar el croquis del establecimiento

Guarda o imprime la información: realiza una captura de pantalla, descarga el croquis o imprime los datos para tenerlos el día de la elección, sobre todo si no contarás con internet en el local de votación.

Cabe precisar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el horario de votación se extenderá hasta las 18:00 debido a los retrasos presentados en la instalación de mesas en varios distritos.

¿Cómo votar al recibir la cédula?

Al recibir la cédula de sufragio, identifica las cinco columnas destinadas a presidente y vicepresidentes, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y Parlamento Andino.

Marca tu voto solo con una cruz (+) o una aspa (x) dentro del recuadro correspondiente al partido o candidato de tu preferencia. En algunas columnas, puedes escribir uno o dos números de candidatos preferenciales, siempre y cuando pertenezcan a la misma agrupación.

Evita marcar fuera del recuadro o mezclar símbolos y números de partidos diferentes en la misma columna, ya que esto anula tu voto.

Si te equivocas al marcar, solicita una nueva cédula a los miembros de mesa.

Una vez completada, deposita la cédula correctamente marcada en el ánfora ante el personal responsable.