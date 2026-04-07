Perú

César Acuña cerró su campaña electoral en Ate en compañía de su hijo Richard, Brullena Horna y streamers

El mitin, que se llevó a claro en Santa Clara, marcó el final de la etapa proselitista en Lima y fue transmitido en tiempo real por creadores de contenido digital

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El candidato de Alianza para el Progreso concluyó su actividad proselitista en Lima con un multitudinario mitin en Santa Clara, acompañado por figuras clave del partido y creadores digitales (Créditos: ATV).

César Acuña, candidato presidencial por Alianza para el Progreso (APP), culminó esta semana su campaña electoral con un mitin en el distrito limeño de Ate, marcando el cierre de una intensa etapa proselitista acompañado de su hijo Richard Acuña, Brullena Horna y un grupo de streamers.

El evento, que llevó a cabo en Santa Clara, reunió a miles de simpatizantes y a los principales rostros del partido, que se congregaron para respaldar al líder apepista en la recta final antes de los comicios generales del 12 de abril.

Durante el acto, Acuña estuvo rodeado de su círculo familiar más cercano, incluidas su esposa Gisell Prado y su hija, así como candidatos al Congreso y figuras representativas de la agrupación. La estrategia de APP incluyó la participación de creadores de contenido digital, quienes transmitieron en tiempo real y dinamizaron la cobertura, ampliando el alcance del mensaje a sectores juveniles y audiencias en redes sociales.

De acuerdo con información de ATV Noticias, el candidato centró su discurso en cinco ejes fundamentales de su propuesta de gobierno: seguridad ciudadana, educación, salud, desarrollo de infraestructura y carreteras. Acuña anunció que, si resulta electo, durante los primeros 150 días creará el Comando Nacional contra la Extorsión y el Sicariato, junto con un Comité Nacional de Inteligencia, como respuesta directa al incremento de la inseguridad en el país.

El candidato reiteró su propuesta de otorgar una subvención de 100.000 soles a jóvenes trabajadores para la compra de su primera vivienda, iniciativa que recibió el respaldo entusiasta del público asistente - Créditos: Captura de pantalla de ATV.
El candidato reiteró su propuesta de otorgar una subvención de 100.000 soles a jóvenes trabajadores para la compra de su primera vivienda, iniciativa que recibió el respaldo entusiasta del público asistente - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

Además, volvió a proponer la entrega de una subvención de 100.000 soles a jóvenes trabajadores para facilitar la compra de su primera vivienda, una de las promesas más ovacionadas por los asistentes.

El evento mostró la confianza de Acuña en avanzar a la segunda vuelta electoral, desestimando los resultados adversos de las encuestadoras, a las que acusó de manipular la percepción pública.

El aspirante pidió ser valorado por sus propuestas y no por la imagen difundida en televisión o redes sociales, buscando conectar con los votantes a partir de su plan de gobierno y su experiencia.

La presencia de creadores de contenido digital permitió transmitir el evento en tiempo real, ampliando el alcance de la campaña hacia públicos jóvenes y usuarios activos en redes sociales - Créditos: Captura de pantalla de ATV.
La presencia de creadores de contenido digital permitió transmitir el evento en tiempo real, ampliando el alcance de la campaña hacia públicos jóvenes y usuarios activos en redes sociales - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

El cierre de campaña en Ate es el primero de una serie de mítines programados por Acuña fuera de Lima, con presentaciones previstas en Huaraz y Chimbote en los días previos a la elección. El equipo del candidato optó por una estrategia de interacción directa con sus simpatizantes, combinando presencia física y transmisión digital para amplificar el alcance de sus mensajes y propuestas.

La jornada estuvo atravesada por la atención mediática a la familia Horna, luego de denuncias sobre presuntos vínculos con contratos en el sector salud, aunque el entorno de Acuña insistió en centrar el foco en los ejes programáticos y el contacto ciudadano. El candidato cerró el acto tomándose fotografías con simpatizantes y miembros de su equipo, en un intento por consolidar la imagen de cercanía y liderazgo de cara a la definición electoral.

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