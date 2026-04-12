Alfonso López Chau impuso condiciones para aceptar los resultados de las Elecciones 2026

Alfonso López Chau, candidato de Ahora Nación, señaló que respetará los resultados de las Elecciones 2026 siempre que todo sea transparente. Latina

El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, acudió este domingo a emitir su voto en el colegio María de las Mercedes, en el distrito limeño de Miraflores, en una jornada marcada por retrasos en la apertura de mesas de sufragio.

Trascendió que el postulante de Ahora Nación participó acompañado por su nieto Salvador, quien ejerció su derecho al voto por primera vez, según reportó RPP Noticias.

López Chau acude a votar en Miraflores junto a su nieto

Durante su paso por el local electoral, López Chau fue consultado sobre la demora en la instalación de mesas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la zona sur de Lima.

El aspirante presidencial relató que no experimentó inconvenientes graves, aunque mencionó que su cédula de votación presentó un problema que logró ser resuelto por los miembros de mesa.

Alfonso López Chau acudió a votar en Miraflores acompañado de su nieto durante una jornada marcada por retrasos en la apertura de mesas. REUTERS/Manuel Orbegozo

“Las personas que atienden son muy amables. En mi mesa no tuve ningún inconveniente; mi cédula no había ingresado correctamente y me ayudaron. No tengo ninguna queja, hice mi cola como todo el pueblo y salí sin problemas”, declaró.

El candidato se refirió también a la solicitud constante de fotografías por parte de los asistentes: “Pido disculpas a los ciudadanos, porque algunos interrumpen para pedir una foto. El que no quiere fotos puede sentirse incómodo, pero no se puede negar al pueblo”, afirmó.

Ahora Nación: condiciones claras para reconocer resultados

Respecto a la demora en la apertura de mesas, López Chau señaló que al llegar al local se informó sobre el tema y consideró positiva la decisión de ampliar el horario de sufragio.

“Han dispuesto que se solucione ampliando el plazo para votar”, detalló. Ene efecto, la ONPE extendió el plazo para la instalación de mesas hasta las 14:00 y el cierre de votación hasta las 18:00, a fin de garantizar la participación de todos los ciudadanos.

La ONPE extendió el horario de votación hasta las 18:00 en respuesta a la demora en la apertura de mesas electorales en varios locales del país. REUTERS/Manuel Orbegozo

Consultado sobre si aceptará el resultado de las elecciones, López Chau fue categórico: “Solo si todo se cumple en el marco de la ONPE, la legalidad, la OEA y la Comisión Europea, que son los que fiscalizan, pues entonces, adelante”.

“Hemos conversado con las delegaciones y, hasta el momento, nos han dejado satisfechos. Si observamos algo irregular, seguramente nos pronunciaremos. Contamos con una gran cantidad de personeros”, agregó a su salida. “Aceptaremos [los resultados] siempre y cuando todo sea transparente, esa es la única condición”.

Votación y declaraciones de otros candidatos

Mario Vizcarra, otro de los candidatos presidenciales, emitió su voto a las 12:38, después de que su mesa fuera habilitada cerca del mediodía, tras varias horas de espera por la demora en la instalación. El hecho permitió que Vizcarra cumpliera con su deber cívico en medio de una jornada atípica.

El presidente encargado de la República, José María Balcázar, votó en la ciudad de Chiclayo, donde pidió a la población de Lima mantener la calma ante los retrasos. Balcázar atribuyó la situación a motivos de fuerza mayor, como lluvias en el norte, y resaltó la importancia de garantizar la participación ciudadana.

El presidente José María Balcázar atribuyó los retrasos electorales a lluvias en el norte y descartó indicios de fraude o manipulación. (Foto: X / Presidencia)

“No existen hasta el momento indicios de fraude o manipulación electoral”, declaró el mandatario, según declaraciones recogidas por la prensa nacional.

Por su parte, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, solicitó ampliar el horario de votación en Lima tras los retrasos generados por la demora en la distribución del material electoral.

Su mesa abrió minutos antes de su llegada a San Borja, y la candidata instó a la ONPE a extender la jornada para no perjudicar a los votantes. “Que el horario de votación se extienda para todos. Los ciudadanos quieren ir a votar”, expresó Fujimori en Canal N.

Keiko Fujimori y Mario Vizcarra también enfrentaron demoras, solicitando claridad e igualdad en la extensión del horario de votación.(Agencia Andina)

finalmente, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, inició su día con el tradicional desayuno electoral en San Juan de Miraflores. Tras emitir su voto, criticó a la ONPE y sugirió la existencia de irregularidades en el proceso, reactivando el debate sobre la transparencia electoral. La jornada de López Aliaga estuvo acompañada de un fuerte despliegue policial.

La ONPE informó que hasta el 0,72 % de los locales de votación a nivel nacional, principalmente en el sur de Lima, no pudieron abrir a tiempo por la demora en la entrega del material, lo que llevó a la extensión del horario electoral. El organismo precisó que la medida busca asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto pese a los inconvenientes presentados en la jornada.