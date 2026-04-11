Perú

Reniec entregó más de 340 mil DNI en abril ante alta demanda por elecciones

Cientos de ciudadanos llegaron a las sedes del Reniec desde la madrugada para hacer cola. Para este fin de semana, la entidad habilitó algunas oficinas que entregarán DNI hasta la medianoche

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Crece la entrega de DNI: más de 340 mil documentos repartidos antes de elecciones
Crece la entrega de DNI: más de 340 mil documentos repartidos antes de elecciones

A pocos días de las Elecciones Generales 2026 del 12 de abril, la entrega de documentos nacionales de identidad (DNI) se aceleró en todo el país, mientras miles de ciudadanos acudían a las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para recogerlos. Solo entre el 1 y el 9 de abril, la entidad entregó 340.675 DNI.

La cifra representa un incremento de más del 111,72 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se entregaron 160.591 documentos. Es decir, más del doble de personas acudieron por su DNI en comparación con el año anterior, impulsadas por la cercanía del proceso electoral.

El aumento se hizo más evidente conforme avanzaban los días. El lunes 6 de abril se entregaron 58.731 documentos; el martes, 63.478; el miércoles, 68.155; y el jueves, 70.114. Este crecimiento diario refleja la presión de última hora de quienes necesitan el documento para poder votar.

Lima concentra la mayor cantidad de entregas con 18.731 DNI, seguida por regiones como La Libertad, Cusco, Arequipa, Junín, Piura, Lambayeque, Puno, Ica y Áncash, donde también se reporta una alta demanda.

Última oportunidad: Reniec entrega DNI hasta el mismo domingo 12 de abril
Última oportunidad: Reniec entrega DNI hasta el mismo domingo 12 de abril

Largas colas y esperas de varias horas

La alta demanda se tradujo en extensas filas en distintas agencias del Reniec, donde ciudadanos esperaron durante horas para completar sus trámites o recoger su documento. En varios casos, la atención lenta y la gran cantidad de personas generaron malestar.

Diversos usuarios señalaron que acudieron con la intención de terminar su trámite a tiempo, conscientes de que el día de votación está muy cerca. Algunos indicaron que ya habían avanzado el proceso semanas antes y solo acudieron para recoger el DNI.

Otros llegaron de forma más urgente, tras haber perdido el documento, confiando en que podrían obtenerlo antes del domingo. En esos casos, se les informó que la entrega podría concretarse entre el sábado y el mismo día de las elecciones.

También hubo reclamos por la demora en la atención. Algunos ciudadanos indicaron que permanecieron varias horas en la fila sin mayores avances, lo que generó incomodidad debido a la cantidad de personas presentes.

Atención extendida hasta el 12 de abril

Ante este escenario, el Reniec dispuso la ampliación de horarios para facilitar la entrega de DNI en los días previos a las elecciones. La medida busca atender la alta demanda y permitir que más ciudadanos puedan recoger su documento.

El sábado 11 de abril, las oficinas atenderán desde temprano y, en algunos casos, hasta las 11:59 p.m., como parte de una jornada extendida. Además, los centros MAC también operarán durante ese día.

El domingo 12 de abril, día de la votación, la atención será de 07:00 a.m. a 4:00 p.m. en diversas oficinas a nivel nacional, lo que permitirá recoger el DNI incluso el mismo día de las elecciones.

Reniec en Arequipa colapsa por alta demanda y surgen denuncias de cobros indebidos. (Foto: Captura video/@Buenos Días Perú)
Reniec en Arequipa colapsa por alta demanda y surgen denuncias de cobros indebidos. (Foto: Captura video/@Buenos Días Perú)

A nivel nacional, se informó que abrirán 197 sedes el sábado y 224 el domingo, en un intento por responder a la alta afluencia de ciudadanos.

Lo que debes saber antes de ir por tu DNI

El DNI es el único documento válido para votar en las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, de manera excepcional, se permitirá sufragar con DNI amarillo, azul o electrónico, incluso si está vencido.

Antes de acudir a una oficina, se recomienda verificar si el documento ya está listo para recojo y dirigirse al lugar donde se realizó el trámite. Esto puede evitar esperas innecesarias en medio de la alta demanda.

mano con DNI electrónico
Trámites de duplicado y renovación del DNI se podrán pagar fácilmente a través de Yape. - Crédito Andina/Oscar Farje

Actualmente, hay más de 785 mil DNI pendientes de recojo en todo el país, de los cuales casi 300 mil están en Lima. Esta cifra explica la presión en las oficinas y las largas filas registradas en los últimos días.

La situación no se limita a la capital. En regiones como Arequipa, ciudadanos también acudieron a centros MAC para recoger su documento, mientras que en Ica se reportan miles de DNI aún pendientes de entrega.

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