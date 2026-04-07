Reniec tiene horario ampliado para entrega del DNI hasta este viernes 10 de abril en 13 oficinas

El Reniec extiende el horario de 80 oficinas hasta las 11:59 p.m. en todo el país para facilitar la actualización del DNI previo al cierre del padrón electoral. (Reniec)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó que mantendrá su horario ampliado (de 7:45 a. m. a 7:45 p. m.) hasta este viernes 10 de abril en un total de 13 oficinas para el servicio de entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI).

La disposición de ampliacion del horario de atención, que inició desde el pasado 16 de marzo, aplica en regiones como Lima, Piura, Loreto, Ayacucho, Ica, San Martín, Ucayali, Cajamarca y La Libertad.

Las 13 oficinas con horario ampliado, según el Reniec son:

OR Independencia: Calle Los Andes N.º 486, Urb. Industrial Panamericana Norte (Lima)

OR Miraflores: Avenida Ernesto Diez Canseco N.º 230 (Lima)

OR San Borja: Avenida San Luis N.º 1673, Urb. Jacarandá II (Lima)

OR Chosica: Jirón Chucuito N.º 248 (Lima)

OR Cercado de Lima: Av. Nicolás de Piérolas 545

OR Piura: Calle Libertad Nº 568 (Piura)

OR Iquitos: Jirón Próspero Nº 201 - Iquitos

OR Huamanga: Jirón San Martin Nº 473, 475, 477 y 477A (Ayacucho)

OR Ica: Av. San Martín N° 1366 Mz. M-02 Lt. 035. Urb. San Isidro (Ica)

OR Tarapoto: Jirón Jiménez Pimentel N° 280 (San Martín)

OR Pucallpa: Jr. 09 de Diciembre N° 378 y Tacna Nº 891 Mz. 07 Lt. Acumulado 1-B (Ucayali)

OR Cajamarca: Jr. Del Comercio Nº 633 (Cajamarca)

OR Trujillo: Av. Víctor Larco N° 1096 Urbanización Vista Alegre - Victor Larco Herrera (La Libertad)

La actualización de datos en el Documento Nacional de Identidad es esencial, ya que solo se podrán votar en el distrito registrado si la dirección no se modifica a tiempo.

Cierre del padrón

De otro lado, por el cierre del padrón electoral, el Reniec informó que de forma excepcional extenderá su horario por hoy, martes 7 de abril, hasta las 11:59 de la noche en 80 oficinas para trámites y entrega del DNI.

Entre los departamentos que tienen las oficinas con ese horario especial figuran Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, San Martín, Loreto, Áncash, Arequipa, Tacna, entre otros.

Para acceder a la lista completa de 80 oficinas que tendrán ese horario hasta casi la medianoche puede hacer clic AQUÍ.

El cierre del padrón electoral el 7 de abril marca la fecha límite para modificar datos en el DNI de cara a las Elecciones Generales 2026.

Proyecciones de participación

Según cifras oficiales, se estima que en las Elecciones Generales 2026 participarán 26 353 329 electores en todo el territorio nacional. De este total, más de 13 millones corresponden a mujeres y una cifra similar a hombres, a quienes se suman cerca de 2,3 millones de ciudadanos que ejercerán su derecho al voto por primera vez.

El padrón electoral se construye a partir del Registro único de Identificación de las Personas Naturales, una base de datos administrada por el Reniec y alimentada con la información consignada en los DNI.

La institución remarcó que los cambios realizados luego del cierre del padrón no serán considerados para este proceso electoral, lo que refuerza la urgencia de completar los trámites antes de la fecha límite.

Más de 26 millones de peruanos integran el padrón electoral de 2026, incluyendo a 2,3 millones de nuevos votantes que ejercerán su derecho por primera vez. (Infobae)

Trámites digitales

La ampliación del horario viene acompañada de facilidades para la tramitación y renovación del DNI, según precisó el Reniec.

Durante lo que va de 2026, la entidad ha emitido más de dos millones de DNI electrónicos, un documento que incorpora 64 medidas de seguridad avanzadas. En 2025, el registro alcanzó cerca de 20 millones de atenciones, de las cuales al menos ocho millones correspondieron a trámites de DNI.

Para convertir el DNI azul a electrónico, el usuario debe realizar el pago correspondiente (S/30.00 con código 02121), descargar la aplicación DNI BioFacial y seguir los pasos de validación de identidad y actualización de foto.

Casi 300 mil jóvenes tendrán voz en las urnas en 2026. Foto: Reniec

El proceso de duplicado del DNIe a DNIe implica un pago de S/33.00 (código 005221) y el uso del mismo aplicativo, siguiendo pautas estrictas para la captura de la fotografía, como fondo blanco, buena iluminación y rostro descubierto.

El Reniec recomendó a los usuarios consultar previamente la sede más cercana, confirmar el horario de atención y llevar toda la documentación requerida, incluido el recibo del pago de tasas. Los pagos pueden efectuarse a través de Yape, agentes bancarios, Banco de la Nación o la plataforma Págalo.pe.