Peruano en Nueva Zelanda emite el primer voto en el extranjero y marca el inicio de las Elecciones 2026

Un ciudadano peruano residente en Wellington se convirtió en el primero en votar en el extranjero para las Elecciones Generales 2026, dando inicio a la participación de más de 1,2 millones de peruanos habilitados fuera del país. Fuente: X / Cancillería

Un ciudadano peruano residente en Nueva Zelanda se convirtió en el primero en ejercer su derecho al voto en el extranjero con motivo de las Elecciones Generales Perú 2026, dando así inicio a la participación internacional de la diáspora nacional en una jornada que involucra a más de 1,2 millones de connacionales habilitados para sufragar fuera del territorio peruano.

En la capital de Nueva Zelanda, Wellington, la Embajada del Perú habilitó a partir de las 7:00 del domingo 12 de abril tres mesas de sufragio, con un padrón de 841 personas habilitadas. Según informó la Cancillería a través de la red social X (antes Twitter), las operaciones comenzaron exactamente a las 14:00, hora de Perú, anticipándose al resto de las circunscripciones debido a la diferencia horaria de más de 17 horas. Este dato singular —el inicio en Wellington— posiciona a Perú como uno de los países latinoamericanos que abre antes su proceso de voto en el exterior en elecciones generales.

El primer voto ejercido fuera del país se documentó visualmente con la secuencia completa: la entrega del documento nacional de identidad, la recepción de la cédula, el ingreso a la cabina, el depósito en el ánfora, la firma y la huella digital en la lista de votantes, y la devolución del documento, como mostró la Cancillería en la red social X (antes Twitter) en el curso de la jornada.

Un ciudadano peruano residente en Nueva Zelanda se convirtió en el primero en ejercer su derecho al voto en el extranjero para las Elecciones Generales Perú 2026, marcando el inicio de la participación internacional de la diáspora. (Foto: Cancillería)

Un peruano en Nueva Zelanda marcó el primer voto de elecciones

La Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, difundió que el primer sufragio de un peruano residente en el extranjero marcó oficialmente el inicio del proceso electoral 2026, al desarrollarse en Wellington. De acuerdo con las imágenes publicadas, tras identificarse con el DNI físico, el elector recibió la cédula, emitió su voto en cabina, depositó el sobre en el ánfora, firmó y dejó constancia con su huella digital en la lista, para luego retirarse con su documento.

La Embajada del Perú en Nueva Zelanda organizó tres mesas de sufragio, recibiendo a las 841 personas empadronadas en esa nación. Esta apertura constituye un antecedente, pues es la primera vez que el sufragio presidencial se activa en Oceanía antes del inicio en territorio nacional.

La organización del proceso en el exterior implica un estricto cumplimiento del horario: inicio a las 7:00 y cierre a las 17:00, conforme a la hora local de cada país. La diferencia horaria ubica a Nueva Zelanda como el primer territorio en activar el mecanismo electoral peruano, adelantando más de 17 horas la emisión del primer voto respecto a la apertura de mesas en Perú, de acuerdo a la información difundida por la Cancillería en la red social X (antes Twitter).

Un ciudadano peruano en Nueva Zelanda ejerce su derecho al voto, marcando el inicio de la participación internacional en las Elecciones Generales de Perú 2026. (Foto: Cancillería)

Nueva Zelanda, Australia y Japón: los países donde inicia el proceso electoral peruano

La jornada electoral en el extranjero comenzó en Nueva Zelanda y se extendió sucesivamente a Australia y Japón. Según la información disponible, en Sidney, Australia, fueron instaladas nueve mesas, habilitadas para la votación de 4.201 personas peruanas residentes, mientras que en Tokio, Japón, se habilitaron 25 mesas en las que están registradas 12.031 personas.

Esta sucesión responde a la ubicación geográfica frente al meridiano de Greenwich, con países del este iniciando el proceso mientras en Perú aún es sábado 11 de abril. Desde Asia Oriental, la votación progresó por Japón, Indonesia, China y Filipinas, con la apertura de mesas desde las 17:00 del sábado, hora del Perú, extendiéndose después a Europa, áfrica y el continente americano, donde la jornada se prolonga hasta el cumplimiento del horario oficial.

El proceso de voto anticipado para peruanos en el extranjero obedece a la necesidad de ajustar las jornadas al huso horario de cada país, asegurando que el ejercicio democrático se realice de manera simultánea en todo el mundo.

Más de 900 mil peruanos habilitados para votar fuera del país abren el proceso electoral 2026| Andina

Más de 1.2 millones de peruanos votarán en 114 consulados del exterior

Para estos comicios, 1.210.813 peruanos fuera del país están autorizados a votar, distribuidos en 114 oficinas consulares. El ejercicio del sufragio está regulado por normas estrictas: solo se admite el DNI físico como documento válido para votar, quedando prohibido el uso del pasaporte.

No se realizarán comicios en Venezuela, Israel, Qatar, Emiratos árabes Unidos, Kuwait y Ucrania. Para quienes residen en Ucrania, la Cancillería ha dispuesto locales habilitados en Polonia. La votación procederá con normalidad en países como México y Cuba, mientras que en Egipto y Turquía se han activado protocolos de seguridad adicionales debido a la cercanía de conflictos internacionales.

Las mesas de sufragio estarán operativas de 7:00 a 17:00, hora local, y los electores deben cumplir el procedimiento completo, desde la presentación del DNI físico hasta la firma y huella digital para validar el voto.

El JNE crea un jurado especial para el voto exterior y llama a más de un millón de peruanos habilitados a participar el 12 de abril. (Foto: Agencia Andina)

Más de 4 mil cajas con material electoral fueron distribuidas en todo el mundo

La logística electoral para la votación en el extranjero implicó el envío de 33 toneladas de materiales contenidos en 4.082 cajas, comenzando el 22 de marzo según indicó la Cancillería. El material fue distribuido a los distintos locales para asegurar la cobertura de la jornada en todos los continentes.

El canciller Hugo de Zela detalló la habilitación de 2.497 mesas de sufragio en el exterior y la creación de un centro de monitoreo, operativo hasta el lunes 13 de abril a las 19:00 horas, encargado del seguimiento permanente y la atención de emergencias o incidencias en contacto directo con los organismos del sistema electoral.

Representantes del Jurado Nacional de Elecciones, el organismo electoral peruano, estarán presentes en consulados estratégicos como Buenos Aires, Santiago, Barcelona, Madrid y Milán, en un esfuerzo por reforzar la transparencia. El material electoral será repatriado al Perú entre el 13 y el 17 de abril, dependiendo de la conectividad aérea de cada país, para su contabilización y posterior incorporación a los resultados generales.