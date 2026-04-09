No es Australia ni Japón: El primer país en donde los peruanos en el extranjero emitirán su voto en las Elecciones 2026

Un total de 1,210,813 peruanos en el extranjero están habilitados para votar en estos comicios.

Nueva Zelanda será el primer país donde los ciudadanos peruanos ejercerán su derecho al voto en las Elecciones Generales 2026 este domingo 12 de abril.

De acuerdo a lo expuesto por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la Cancillería peruana. Esta anticipación responde a la diferencia horaria, que adelanta la jornada electoral en relación con el territorio peruano.

Según explicó el embajador Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior, la votación en Nueva Zelanda inicia entre las 14:00 y 16:00 horas del sábado 11 de abril (hora peruana), es decir, más de 17 horas antes de la apertura de mesas en el país sudamericano.

Además, precisó que Australia y países de Asia Oriental como Japón, China, Indonesia y Filipinas abren sus mesas poco después, al sincronizarse cada sede consular con la hora local.

La dinámica implica que, mientras en Lima aún es sábado, en Oceanía y Asia ya se desarrolla la jornada electoral. Este esquema se repite en Europa y África, donde la votación arranca en la madrugada del domingo 12 de abril (hora peruana). Finalmente, el proceso se extiende a América, donde el flujo de electores se activa en las primeras horas del mismo domingo.

La Cancillería informó que no habrá elecciones en Venezuela, ni en países como Israel, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Ucrania. Para este último, se habilitarán mesas en Polonia. En regiones cercanas a conflictos, como Egipto y Turquía, se implementarán medidas de seguridad adicionales.

Un récord en la logística electoral permite el acceso al voto de peruanos fuera del país

Organización, requisitos y resultados

De acuerdo con datos de la ONPE y el Ministerio de Relaciones Exteriores (RR. EE.), más de 1.210.813 peruanos residentes en el extranjero están habilitados para sufragar en las elecciones generales 2026.

La Cancillería informó que se han habilitado 114 oficinas consulares para organizar el proceso fuera del país, con miles de mesas de votación distribuidas en ciudades de los cinco continentes.

El voto de los peruanos en el extranjero se realiza bajo las mismas reglas que en el territorio nacional. El requisito fundamental es portar el DNI físico.

“Siempre con DNI”, reiteró Bravo, al recordar que no se permite votar con pasaporte ni con la antigua libreta electoral. Si el ciudadano no presenta el documento el día de la elección, no podrá ejercer su derecho al voto.

En cuanto a la organización, sedes como Buenos Aires, Santiago, Madrid, Barcelona, Milán y Paterson concentran la mayor cantidad de peruanos habilitados. Cada mesa atiende a cerca de 500 electores, lo que facilita el flujo en los puntos de mayor concentración. En algunos casos, como Buenos Aires, las mesas se distribuyen en distintos ambientes de un mismo local para agilizar la atención.

Las actas electorales oficiales, sin embargo, no se publican de inmediato. Estos documentos son escaneados y enviados a la ONPE como parte del sistema de conteo rápido, aunque algunos resultados preliminares se difunden antes de que el material llegue de manera física al país sudamericano.

En esa línea, el material electoral del exterior será enviado progresivamente al Perú entre el 13 y el 17 de abril, según la conectividad aérea de cada país.

Los ciudadanos pueden consultar información oficial sobre el proceso en la plataforma Tu Voto Cruza Fronteras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este sistema ofrece detalles sobre sedes, horarios, requisitos y medidas especiales adoptadas en cada jurisdicción consular.