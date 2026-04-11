Hoy, sábado 11 de abril, vence el plazo para excluir candidatos con impedimentos legales antes de elecciones 2026

El JNE supervisa que las organizaciones políticas cumplan con los plazos y requisitos establecidos para participar en las elecciones primarias y generales del 2026. (El Peruano)

Este sábado 11 de abril vence el plazo final para la exclusión de candidatos por impedimentos legales en el marco de las elecciones generales de 2026 en Perú, según lo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones. La normativa vigente otorga a la máxima autoridad electoral del país, el Jurado Nacional de Elecciones, la facultad de retirar postulaciones hasta un día antes de la votación. Esta medida se aplica en casos de sanciones penales o restricciones judiciales firmes que afectan la elegibilidad de los aspirantes a cargos públicos.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el órgano electoral comunicó: sábado 11 de abril es la fecha límite para la exclusión por situación jurídica de candidatos. Insistió en la importancia de este corte temporal para evitar que ciudadanos con impedimentos jurídicos aparezcan en las cédulas de votación. La medida abarca casos de postulantes con sentencia condenatoria o incapacidad judicial declarada. Si estas situaciones no se detectan a tiempo, pueden provocar impugnaciones posteriores o la anulación de votos a favor del candidato excluido.

El Jurado Nacional de Elecciones ratificó que la determinación de hoy impacta directamente en el universo de opciones disponibles para los ciudadanos el 12 de abril. Aplicando estrictamente los criterios previstos en el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas y la Ley Orgánica de Elecciones, todas las candidaturas vigentes al cierre de hoy cumplen con las exigencias formales, blindando la legitimidad del proceso electoral.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fija el 11 de abril como fecha límite para la exclusión de candidatos por situación jurídica en el proceso de Elecciones Generales 2026 en Perú. (Fuente: X / @JNE_Peru)

Estas son las causales para retirar a un candidato a horas de las elecciones

La normativa electoral detalla las condiciones bajo las cuales el Jurado Electoral Especial, órgano dependiente de la máxima autoridad electoral de Perú, el Jurado Nacional de Elecciones, puede excluir a un candidato horas antes de la jornada electoral. Conforme al artículo 43 del Reglamento de Inscripción, la exclusión procede si el aspirante enfrenta una condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad, una inhabilitación para ejercer cargos públicos o una interdicción declarada por sentencia judicial firme.

Estas condiciones tienen su fundamento en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Elecciones, que restringe la participación política a quienes han sido privados del pleno ejercicio de sus derechos civiles por resolución judicial. Las causales impiden que personas con antecedentes penales o restricción de capacidad jurídica accedan a cargos públicos, priorizando la integridad del proceso democrático.

Al cierre del sábado, solo permanecerán en contienda quienes no tengan ninguna de las sanciones descritas. El Jurado Nacional de Elecciones enfatizó que la revisión de estos criterios forma parte de los mecanismos de control de legalidad e idoneidad de todo proceso electoral nacional.

La sede del Jurado Nacional de Elecciones de Perú. (Foto: X / JNE )

El procedimiento que sigue el JEE para excluir a un candidato

Cuando se detecta una causal de exclusión, el Jurado Electoral Especial inicia un procedimiento que garantiza el derecho a la defensa del candidato implicado y de su organización política. Según la Resolución número 0164-2025-JNE, el proceso comienza con la notificación formal al personero legal, quien tiene un día calendario para presentar los elementos de descargo pertinentes.

Si la resolución del órgano es desfavorable para el postulante, puede interponer recurso de apelación. Esta etapa se tramita según lo establecido en los artículos 45 y 46 del Reglamento, enviando el caso ante la máxima autoridad electoral del país, el Jurado Nacional de Elecciones, que resuelve en última instancia de manera definitiva. Los efectos de esta exclusión son equivalentes —en términos legales— a los del retiro voluntario o la renuncia, conforme al artículo 40 del reglamento citado.

La exclusión de un aspirante no es una decisión arbitraria ni inmediata. El procedimiento asegura un equilibrio entre el rigor de la ley y el respeto al debido proceso, reforzando la legitimidad del marco electoral peruano.

(Jurado Nacional de Elecciones)

Exclusión por sentencia vs. omisión: ¿en qué se diferencian?

La exclusión por situación jurídica responde a hechos sobrevinientes en la esfera penal o civil del candidato, como sentencias condenatorias o decisiones judiciales inhabilitantes debidamente ejecutoriadas. En cambio, la exclusión por omisión de información corresponde a la ausencia de datos requeridos en la Hoja de Vida, documento que cada postulante presenta obligatoriamente y bajo juramento.

Mientras que la primera tiene carácter inflexible por estar fundamentada en decisiones jurisdiccionales documentadas, la segunda se inicia cuando el candidato omite, voluntaria o accidentalmente, información básica como antecedentes penales, formación académica u otros datos personales. El procedimiento para ambos supuestos está descrito en el artículo 43 del Reglamento de Inscripción, pero el motivo que los origina es de naturaleza distinta.

El plazo que vence este 11 de abril, establecido por el Jurado Nacional de Elecciones, garantiza que ningún candidato con impedimentos jurídicos figure en la lista de votación del domingo.(Andina)

En casos de omisión en la Hoja de Vida, la legislación permite subsanar errores y la exclusión definitiva se adopta bajo el procedimiento del Reglamento de la Declaración Jurada. Solo en situaciones de falta insubsanable o deliberada el candidato puede quedar fuera del proceso electoral.

Esta distinción busca proteger la transparencia de la información que se pone a disposición del electorado y la obligación estatal de impedir que personas no habilitadas accedan a cargos públicos.

El plazo fatal que finaliza este 11 de abril —dispuesto por la máxima autoridad electoral de Perú, Jurado Nacional de Elecciones— asegura que ningún candidato con impedimentos jurídicos permanezca el domingo en la lista de votación, mientras que las omisiones en la Hoja de Vida se resuelven por otros procedimientos específicos. Así, se subraya la diferencia entre ambas vías de exclusión.