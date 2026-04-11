Perú

Magaly Medina responde a Marisol tras acusarla de hacerle bullying: “No te victimices y ubícate”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ contestó a las declaraciones de la cantante de cumbia, quien denunció comentarios ofensivos sobre su cuerpo en TV.

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Magaly Medina responde en vivo a las acusaciones de bullying formuladas por Marisol, durante la emisión de su programa en ATV.

La noche del 10 de abril, Magaly Medina respondió en vivo a las acusaciones de bullying formuladas por Marisol, luego de que la conductora la señalara por comentarios sobre su físico y vestuario.

Durante la reciente emisión de 'Magaly TV La Firme’, la conductora rechazó tajantemente las acusaciones.

“Oye, ¿y qué le pasa a la Marisol? Ahora resulta que se victimiza. Ahora resulta que yo le estoy haciendo bullying. Ay, Marisol, ubícate. ¿Qué le pasa? A la gente ahora que es artista, que está frente a las cámaras, tiene que soportar crítica. Eso no se llama bullying, se llama crítica”, afirmó Medina ante su audiencia.

La polémica comenzó cuando Marisol, conocida como ‘La Faraona’, manifestó su molestia por los comentarios que Magaly realizó sobre su apariencia en un videoclip, llegando a comparar su figura con un “costal de papas”.

Para la cantante de cumbia, este tipo de expresiones pueden incitar al bullying y afectar la autoestima de miles de mujeres que la siguen.

Magaly Medina responde en vivo a las acusaciones de bullying formuladas por Marisol, durante la emisión de su programa en ATV.
Magaly Medina responde en vivo a las acusaciones de bullying formuladas por Marisol, durante la emisión de su programa en ATV.

Magaly Medina defiende la crítica y rechaza la victimización

En su respuesta, Magaly Medina fue clara al diferenciar la crítica profesional del acoso.

“Si tu vestido me parece que te queda horroroso, desastroso, te lo voy a decir y eso no es bullying, porque los artistas trabajamos para el público, nos vestimos para el público y todos tenemos que tener una correa bien ancha para soportar lo que nos tengan que decir, porque somos sujetos de crítica. Eso se llama crítica”, enfatizó la conductora.

La polémica periodista también cuestionó la tendencia a la victimización en la industria del entretenimiento.

“¿De cuándo acá ahora me doran la píldora? Ay, me están haciendo bullying a mí y a todas las gorditas del país. A la única mofletuda a la que yo he criticado es a ti. No a la población peruana, ni menos a las gorditas o gorditos de este país. Ubícate", remarcó Medina.

En otro tramo de su programa, la conductora ironizó sobre la edad y la apariencia de Marisol.

“ Y encima dice: ‘Todo lo que tengo es mío, yo voy a envejecer con dignidad’. Ah, yo también envejezco con dignidad. Pero hay una cosa, Marisol, dices que no te has operado, pero mira, no sé cuál es tu edad, pero de hecho yo parezco tu hija a tu lado. De hecho, yo me veo mucho mejor que tú y eso antes de operarme. Me veo mucho mejor que tú. No sé si eres menor que yo o no, pero tú te ves bien grandecita. Así que yo creo que deberías reconsiderar eso de no ir a hacerte una ayudadita por ahí”, añadió Medina, generando reacciones divididas en redes sociales.

Magaly Medina cuestiona look de Marisol y genera debate sobre body shaming en clip musical. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuestiona look de Marisol y genera debate sobre body shaming en clip musical. Captura: Magaly TV La Firme.

Marisol denuncia bullying por parte de Magaly Medina

Tras la emisión de 'Magaly TV La Firme’, Marisol respondió a través de diferentes medios, entre ellos Amor y Fuego, donde sostuvo que los comentarios de Medina no le afectan personalmente, pero sí preocupan por su repercusión social.

“Me sorprende que una mujer ataque a otra en TV nacional”, señaló la cantante, quien recordó que cuenta con una gran audiencia femenina, especialmente amas de casa y trabajadoras.

Para Marisol, los mensajes de body shaming en televisión pueden influir negativamente en la autoestima de mujeres y niñas. “Eso para mí, en lo personal, decirlo ante todo el Perú, es incitar al bullying. O sea, que a cualquier persona le pueden decir ‘saco de papas’, eso es una falta de respeto”, enfatizó.

La intérprete puso como ejemplo la situación de muchas jóvenes en los colegios, quienes pueden ser blanco de burlas por su físico. “Eso es peligroso. En los colegios, hay niñas gorditas y otra niña puede decir: ‘Oye, tú no puedes usar ese short o ese top porque eres gordita’. ¿Acaso tenemos que tener el cuerpo perfecto para usar la ropa que nos gusta?”, cuestionó Marisol.

Marisol respondió con firmeza a las críticas sobre su cuerpo realizadas por Magaly Medina en televisión nacional.tiktok: Amor y fuego

Marisol invitó a reflexionar sobre los estándares de belleza y la libertad de elección en el vestuario. “Yo le invito a esa persona que ha criticado fuerte en televisión a que se vaya a las playas de Miami o Brasil, donde las mujeres usan ropas de baño, bikini, hilos dentales y son gorditas todas. Hay de todo tipo de cuerpo y de raza también”, señaló la cantante, reafirmando que ninguna mujer debería avergonzarse de su apariencia.

Por su parte, la conductora de ATV defendió que la crítica forma parte de la exposición pública y que no debe confundirse con acoso. “Los artistas trabajamos para el público y somos sujetos de crítica. Eso no es bullying”, reiteró Magaly Medina.

Marisol arremete contra Magaly Medina por criticar su cuerpo
Marisol arremete contra Magaly Medina por criticar su cuerpo

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