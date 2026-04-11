Huaicos bloquean carreteras y dificultan acceso a centros de votación en Cusco a pocas horas de las elecciones

En vísperas de las elecciones generales, la región de Cusco se ve afectada por severos huaicos. El personal militar ha tenido que caminar largos trechos para llegar a sus destinos y asegurar el proceso electoral, mientras la población enfrenta la incertidumbre de poder llegar a votar.

Una serie de huaicos y deslizamientos de tierra ha bloqueado carreteras en la provincia de La Convención, Cusco, generando serias dificultades para el acceso a los centros de votación a pocas horas de las elecciones generales. Según reportó Canal N, las intensas lluvias que afectan la región desde la madrugada han activado quebradas y provocado la pérdida de tramos viales, especialmente en los distritos de Manitea y Villa Virgen. Las autoridades locales señalan que estos eventos han dejado incomunicadas varias zonas, complicando tanto la movilidad de los electores como el despliegue logístico de las instituciones encargadas del proceso electoral.

Los huaicos arrasaron parte de la carretera en distintos puntos, impidiendo el paso de vehículos particulares, transporte público y unidades oficiales. La situación ha provocado que decenas de personas y vehículos queden varados, mientras que el tránsito en las rutas principales permanece interrumpido. La Convención, uno de los epicentros de las precipitaciones, enfrenta además el riesgo de nuevos deslizamientos debido a que las lluvias no han cesado en las últimas horas.

Las autoridades han iniciado labores de monitoreo constante en los puntos críticos y han solicitado apoyo adicional para restablecer el tránsito. Se evalúan acciones de emergencia para habilitar rutas alternas o reparar los tramos dañados, aunque las condiciones climáticas adversas dificultan estos trabajos. Según el citado medio, la continuidad de las lluvias podría agravar el escenario y poner en riesgo el normal desarrollo de la jornada electoral en la región.

Bloqueo de carreteras en La Convención pone en riesgo traslado de electores y autoridades. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Canal N)

Despliegue militar y material electoral

Ante el bloqueo de carreteras, efectivos de la 33ª Brigada de Infantería han debido desplazarse a pie para cumplir con la misión de brindar seguridad en los locales de votación. Los militares recorrieron largos trayectos cargando su equipamiento y armamento, y sortearon terrenos inestables bajo condiciones climáticas adversas. La mayoría del personal militar logró arribar a sus puntos de destino, asegurando la protección de los centros electorales pese a las dificultades logísticas.

El material electoral fue trasladado con anticipación hacia las zonas donde se preveían complicaciones. Esta medida permitió evitar contratiempos severos en la distribución de las urnas y documentos necesarios para la jornada. En algunos casos, la entrega de material se realizó por vía fluvial, debido a la imposibilidad de acceder por carretera.

De acuerdo con Canal N, las autoridades electorales confirmaron que, a pesar de los obstáculos, se ha conseguido que los insumos y recursos requeridos para las elecciones estén disponibles en los distritos más afectados. Manitea y Villa Virgen figuran entre los sitios donde se implementaron rutas alternativas y estrategias de traslado para garantizar la disponibilidad del material.

Imágenes de los deslizamientos en la selva de Cusco que han dejado incomunicadas a varias localidades. A pesar de las adversidades, los miembros del Ejército peruano caminan para llegar a los centros de votación y garantizar la seguridad. (Crédito: Canal N)

Riesgos para votantes y monitoreo

La situación sigue siendo crítica para los electores que deberán acudir a las urnas. Muchos ciudadanos se enfrentan a la necesidad de caminar largas distancias para llegar a sus centros de votación, tras la interrupción del tránsito vehicular en varias zonas de La Convención. La ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) advirtió que la participación podría verse afectada si las condiciones climáticas no mejoran en las próximas horas.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente del estado de las vías y de la seguridad en los recintos electorales. Se evalúan acciones inmediatas para restablecer el tránsito en las rutas bloqueadas y facilitar la movilidad de los votantes, aunque la continuidad de las lluvias representa un riesgo latente.

Según el citado medio, tanto las Fuerzas Armadas como el personal electoral se encuentran en alerta ante posibles nuevas emergencias. La coordinación interinstitucional busca evitar interrupciones mayores en el proceso electoral y asegurar que la población de Cusco pueda ejercer su derecho al voto en medio de condiciones adversas.