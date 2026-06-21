Perú

Usuarios reportaron problemas con app del BBVA antes del Día del Padre

Desde el Banco Continental señalan que ya vienen trabajando con la incidencia y todo estaría en orden en el corto plazo

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Clientes reportan que este tipo de caídas del BBVA son recurrentes durante los fines de semana
Clientes reportan que este tipo de caídas del BBVA son recurrentes durante los fines de semana. Foto: composición Infobae Perú/BBVA

Usuarios del BBVA reportaron este sábado 20 de junio, pocas horas antes del Día del Padre, problemas para acceder a la aplicación móvil del banco, con fallas que comenzaron a registrarse desde horas de la tarde. Los clientes señalaron dificultades al intentar ingresar al aplicativo y realizar operaciones habituales, generando una serie de reportes sobre una posible caída del servicio.

Ante las consultas realizadas por Infobae Perú, el banco confirmó que existe una incidencia en su plataforma y aseguró que el equipo encargado ya trabaja en la solución y esta se solucionaría en el corto plazo.

Reportes de la caída del BBVA iniciaron a las 5:00 p.m.

Según el registro de Downdetector, los primeros reportes sobre la caída de la aplicación del BBVA comenzaron alrededor de las 5:25 p.m. de este sábado 20 de junio. La plataforma de monitoreo de servicios digitales mostró un incremento progresivo de incidencias durante la tarde, relacionadas principalmente con problemas de acceso y funcionamiento del aplicativo.

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El volumen de reportes alcanzó su punto más alto cerca de las 7:10 p.m., momento en el que cientos de usuarios expresaron sus inconvenientes a través de redes sociales. Los clientes señalaron dificultades para ingresar a la app y realizar operaciones bancarias, mientras esperaban una respuesta oficial por parte de la entidad financiera.

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