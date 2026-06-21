Transforman zonas afectadas por minería ilegal y generan ingresos para 176 familias

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, presentó los avances de su modelo de recuperación de áreas degradadas por la minería aurífera ilegal aluvial. La exposición se realizó durante la instalación del Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de diseñar la estrategia nacional de recuperación ambiental con horizonte al año 2030.
En esta sesión, el director de la sede de Madre de Dios, ingeniero Ronald Corvera Gomringer, expuso los principales resultados obtenidos por la institución tanto en la restauración de suelos afectados como en la generación de nuevas alternativas económicas para las familias impactadas por la actividad minera ilegal.
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Diagnóstico de las zonas degradadas por minería ilegal
Durante su intervención, Corvera explicó la gravedad del deterioro ambiental provocado por la minería ilegal, que elimina por completo la cobertura vegetal y agota los nutrientes esenciales del suelo. A ello se suma la exposición directa del terreno a condiciones extremas que dificultan cualquier proceso de recuperación natural.
El especialista advirtió además que, en las zonas intervenidas, las temperaturas del suelo pueden superar los 50 °C, lo que impide el desarrollo de vegetación y elimina toda posibilidad de uso productivo sin una intervención técnica especializada.
Sucesión ecológica acelerada para la recuperación del suelo
Como parte de la respuesta técnica, el IIAP implementó la estrategia denominada “Sucesión ecológica acelerada”, orientada a la recuperación progresiva de la funcionalidad biológica del suelo mediante etapas de restauración.
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“Mediante la inoculación y siembra de leguminosas con capacidad de fijación de nitrógeno, se ha logrado reducir drásticamente la temperatura del suelo intervenido a un nivel funcional de aproximadamente 30 °C”, indicó el especialista.
El enfoque permite reactivar los procesos naturales del ecosistema degradado, facilitando la recuperación de la fertilidad del suelo y sentando las bases para nuevas actividades productivas en las zonas intervenidas.
Acuicultura como alternativa de producción segura
El segundo componente del modelo corresponde a la “Acuicultura para consumo seguro”, un paquete tecnológico orientado al cultivo de la especie mota punteada (Calophysus macropterus) en condiciones controladas.
Este sistema emplea jaulas flotantes y estanques diseñados para evitar el contacto de los peces con los sedimentos tóxicos presentes en las pozas mineras abandonadas, reduciendo así los riesgos de contaminación.
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De acuerdo con los análisis del Laboratorio de Calidad Ambiental, los peces cultivados bajo este sistema presentan niveles de mercurio total entre 0.05 y 0.093 ppm, valores que se encuentran muy por debajo del límite máximo de 0.5 ppm establecido por la Organización Mundial de la Salud, confirmando su seguridad para el consumo humano.
Impacto territorial, inversión y beneficios económicos
El modelo del IIAP se aplica actualmente en 350 hectáreas de zonas afectadas y beneficia directamente a 176 familias en los distritos de Laberinto, Inambari y Tambopata, incluyendo comunidades como San Jacinto, El Pilar, Tres Islas, Kotsimba y Horacio Zevallos.
El director del proyecto destacó que la propuesta genera un “doble retorno”, al combinar la recuperación ambiental del suelo con la reactivación económica de las familias a través de la acuicultura. Además, el esquema se ejecuta con una inversión que oscila entre S/ 4.707 y S/ 10.500 por hectárea.
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“Todo esto se ha logrado con una inversión altamente viable y eficiente que oscila entre S/ 4,707 y S/ 10,500 por hectárea, lo que convierte a esta alternativa en una opción totalmente real y escalable para la recuperación de las zonas afectadas por la minería aurífera ilegal”, destacó.
Con estos resultados, el IIAP busca posicionar su propuesta como una solución científica validada que puede ser replicada a mayor escala para la restauración ambiental y el desarrollo sostenible en Madre de Dios.
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