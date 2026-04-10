Todo lo que se sabe sobre el allanamiento a 5 mujeres beneficiadas en gestión de José Jerí y a 18 funcionarios

José Jerí fue destituído del cargo de presidente de la República encargado. - Crédito: Infobae

La Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ejecutó un megaoperativo en las viviendas de 5 mujeres beneficiadas con contratos tras sostener reuniones con el entonces presidente interino José Jerí. La medida judicial, que incluyó el descerraje y la incautación de dispositivos electrónicos, se realizó en el marco de la investigación por presunta negociación incompatible, donde también están involucrados 18 funcionarios.

Según la resolución a la que accedió Infobae, existe un patrón sistemático de direccionamiento de contrataciones que iniciaba inmediatamente después de visitas, sobre todo al Despacho Presidencial. Las 5 mujeres implicadas son:

Ledy Guadalupe Vela Ramírez : Sostuvo una reunión el 1 de noviembre en el Despacho Presidencial con Jerí. Tras estos encuentros, obtuvo órdenes de servicio en EsSalud por 6.330 soles y un contrato FAG en el Ministerio del Ambiente por 10 mil soles mensuales. También se investiga su contratación en el Ministerio de la Producción tras una visita de Jerí cuando este aún no era mandatario.

Rubiel Cristina Beraún Rojas : Se reunió con Jerí en el Despacho Presidencial el 1 de noviembre de 2025. Posteriormente, fue contratada por dicha entidad en 2 oportunidades para servicios de comunicación interna y protocolo por un total de 21.500. La Fiscalía advierte una “inusual celeridad” en la presentación de sus propuestas económicas.

Violeta Emperatriz Beas Otero : Visitó a Jerí el 1 de noviembre de 2025. El 24 de diciembre fue designada Secretaria Nacional de la Juventud en el Ministerio de Educación. Se cuestiona su nombramiento porque, tras revisar su currículum, no acredita los 8 años de experiencia general exigidos por ley para el cargo.

Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez : Registró cinco ingresos al Despacho Presidencial entre octubre y noviembre de 2025. Obtuvo contratos por 11 mil y 16 mil soles tras presentar propuestas técnicas en menos de 20 minutos de recibida la invitación, lo que evidenciaría un direccionamiento previo.

Alicia Alexandra Camargo Leiva: Se reunió con el mandatario el 14 de octubre de 2025. Fue contratada como locadora FAG por S/ 10,000 mensuales. La Fiscalía sostiene que se redujeron los estándares de experiencia mínima en los términos de referencia para adecuarlos a su perfil y cubrir funciones estructurales de forma irregular.

Resolución que declara fundado allanamiento a mujeres contratadas tras visitar a José Jerí.

Más implicados

La Fiscalía también tiene en la mira a 18 funcionarios de distintos niveles y entidades. Estos serían autores del delito de negociación incompatible, al presuntamente haber utilizado sus cargos para viabilizar estos beneficios.

En el Ministerio de la Producción, José Manuel Ramos Aliaga, jefe de Gestión Empresarial; Christian Antonio Flores Magino, director de Programa Nacional Tu Empresa; y Sonia Mily León Rivera, responsable de Adquisiciones habrían activado los trámites a favor de Vela Ramírez tras la visita de Jerí.

En EsSalud, los funcionarios Juan Mael Palomino Espinoza, Joshua Raúl Quiroz Zevallos y Mauro Melgar Ríos son señalados por formular requerimientos a medida de la misma mujer.

Allanan casas de mujeres que fueron contratadas en el gobierno de José Jerí. América TV

En el Ministerio del Ambiente, Galo Omar Díaz Meléndez, exjefe de Asesores, y Edgar Anddy Sánchez de la Cruz, exsecretario General, habría facilitado el contrato FAG de Vela.

Por su parte, en el Ministerio de Educación, la secretaria general Doris Lorena Gavilano Iglesias y la jefa de RR. HH. Magali Ella Meza Mundaca serían las responsables de validar el perfil de Beas Otero pese a no contar con la experiencia requerida.

Finalmente, en el Despacho Presidencial, están involucrados el exsecretario general Benito Roberto Villanueva Haro, el exsubsecretario Hernán Piero Cuba García, el exjefe de Asesores Royer Azañero Álvarez y el exejecutivo de Protocolo José Antonio Torrico Obando habrían coordinado la contratación de Rubiel Cristina Beraún Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez y Alicia Alexandra Camargo Leiva.

En Palacio también están involucrados Luis Abelardo Vera Tafur, Antuhanet Erica Leandro Reyes, Mirelia Liz Cano Gutiérrez y Yasmín Ivonne Meléndez Fiestas de Galdo por sus intervenciones en las certificaciones de presupuesto y formalizaciones de contratos.