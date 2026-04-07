Ricardo Belmont es sentenciado a pagar una reparación civil de 50 mil soles a Phillip Butters

Phillips Butter denunció a Ricardo Belmont

El Poder Judicial sentenció al candidato presidencial del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, a pagar una reparación civil de 50 mil soles al conductor de televisión Phillip Butters por atribuirle sin pruebas una serie de delitos y expresar calificativos denigrantes sobre su salud mental. Todo esto en el marco del conflicto abierto entre ambos por la planta transmisora del Morro Solar desde donde se transmite PBO Radio.

Cabe precisar que por este caso, Butters inició una querella contra Belmont por difamación agravada. En enero de 2025 se dictó la sentencia de primera instancia, donde se condenó a Belmont a un año de prisión suspendida y el pago de 20 mil soles como indemnización.

En la sentencia de segunda instancia a la que accedió Infobae, el delito de difamación agravada fue declarado prescrito, por lo que la condena del ‘Hermanón’ quedó sin efecto. Sin embargo, se le dio la razón al ‘Sabelón’ y la reparación civil ascendió a 50 mil soles.

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‘Hermanón’ vs. ‘Sabelón’

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Chorrillos declaró prescrito el proceso penal contra Ricardo Belmont porque al momento de los hechos (2022), este tenía 77 años, por lo que los plazos de prescripción se reducen a la mitad.

Como una difamación agravada prescribe en condiciones normales a los 4 años y 6 meses, en el caso excepcional de Belmont prescribe a los 2 años y 3 meses. Así, considerando que el último presunto acto de difamación ocurrió en enero de 2023, el tribunal concluye que el proceso penal prescribió en abril de 2025.

Respecto a la reparación civil, Phillip Butters exigió un millón de soles como indemnización por el supuesto daño moral que le habría ocasionado los ataques públicos del ‘Hermanón’. La Sala de Apelaciones confirma que las frases que usó Belmont son “altamente ofensivas”, no han podido ser demostradas y “no se pueden admitir bajo ningún contexto”.

Sala de Apelaciones eleva a 50 mil soles la reparación civil que Belmont deberá cancelar a Butters.

“Se trata de atribución de conductas ilícitas muy graves, que lindan con actos de corrupción, extorsión de familiares, padecimiento de enfermedades psiquiátricas y cualidad anti éticas, sin la más mínima prueba que sustente sus afirmaciones, la conducta dolosa es evidente”, se lee en la sentencia.

No obstante, si bien los jueces superiores concluyen que el fallo de primera instancia no consideró las miles de reproducciones de los videos, no accederá a imponer una reparación civil de un millón de soles.

Así, la Sala de Apelaciones revoca el monto inicial y en su lugar impuso una reparación civil de 50 mil soles.

Según pudo conocer Infobae, la defensa de Ricardo Belmont ha recurrido vía casación a la Corte Suprema; sin embargo, el recurso aún no ha sido calificado por la Sala Suprema Penal Permanente.

Las expresiones del ‘Hermanón’

Estas son algunas de las expresiones por las que inicialmente fue condenado Ricardo Belmont y por las que deberá pagar 50 mil soles de reparación civil:

Transmisión del 22 de octubre de 2022: “Este hombre que está loco, realmente enfermo, necesita un tratamiento psiquiátrico, necesita una evaluación psiquiátrica, el tipo desde que fue operado ha perdido algunas partes de la testosterona o de las células cerebrales donde puede haber sufrido con la anestesia producto de la operación”.

Transmisión del 25 de octubre de 2022: “él puede manejar fiscales, presionar jueces (...) ellos van buscando jueces corruptos para ver qué hacen, entonces nos vamos a enfrentar siempre a esta (...) tiene “asesorías” a los Gobiernos, ha estado aliado con ODEBRECHT, ha estado aliado con los peajes de OAS, ha estado aliado con los colombianos dueños de las pistas del Perú, entonces estamos enfrentándonos —como peruanos— a los saqueadores de la patria".

Transmisión del 18 de enero de 2023: “Phillip Butters, tú no tienes ningún derecho a reclamar nada en la radio y menos acusarme de usurpador, los usurpadores son ustedes, contratos falsos, contratos que no tienen valor legal, coacción a los jueces para sanar los juicios, coacción a los magistrados de la Corte Superior de Chorrillos”.