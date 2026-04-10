Presunto extorsionador se fractura vértebra y pelvis tras lanzarse de un muro de 10 metros al huir de la Policía

Cámaras de seguridad registran el momento exacto en que un presunto delincuente escala un muro en un intento de fuga. Sin embargo, la caída le provocó graves fracturas. (Crédito: X/@LisethInforma)

Un presunto extorsionador resultó gravemente herido tras intentar escapar de la Policía durante un operativo realizado en el distrito de Chosica. El sujeto, intervenido por agentes en un centro comercial de la zona, optó por una arriesgada maniobra al lanzarse desde un muro de aproximadamente 10 metros de altura con la finalidad de evadir la intervención.

El hombre fue identificado como Luis Barabino López, de 49 años, alias “Orejón”, quien era investigado por presuntamente exigir pagos a una comerciante a cambio de brindarle seguridad. Según la información policial, el intervenido habría aprovechado un descuido durante el control de identidad para iniciar su fuga.

Chosica: presunto extorsionador cae desde 10 metros al intentar huir de la Policía y queda grave. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: X/@LisethInforma)

Caída y estado de salud

De acuerdo con el reporte, el sospechoso corrió hacia el muro y se arrojó al vacío en cuestión de segundos. Un agente policial intentó sujetarlo para evitar la caída, pero no logró retenerlo. Finalmente, el hombre impactó contra la lona de un local comercial, lo que no evitó que sufriera lesiones de consideración.

Tras el hecho, fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital José Agurto Tello, donde se confirmó que presenta múltiples fracturas en la pelvis y en la vértebra lumbar. Debido a la gravedad de sus lesiones, permanece internado bajo custodia policial mientras se monitorea su evolución.

Extorsión en Chosica: sospechoso intenta escapar y termina hospitalizado tras caer de gran altura. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video:X/@LisethInforma)

Denuncia e investigaciones en curso

La intervención policial se produjo luego de que una comerciante denunciara que el sujeto le exigía dinero de manera reiterada. La víctima lo reconoció como el presunto responsable de las amenazas, indicando además que no actuaría solo, sino en compañía de otro individuo.

Las investigaciones del caso están a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Chosica-Chaclacayo, que viene realizando diligencias para identificar y ubicar al segundo implicado en el presunto delito de extorsión.

Las autoridades informaron que, una vez que el intervenido se recupere de sus lesiones, será puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las acciones legales correspondientes. El caso se mantiene en investigación mientras se recaban más elementos que permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Presunto “Orejón” se lanza de un muro durante intervención policial y sufre fracturas en Chosica. (Foto: Captura video/X@LisethInforma)

Extorsión afecta a 25% de peruanos

Uno de cada cuatro peruanos mayores de 18 años ha sido víctima o conoce a alguien afectado por extorsión en los últimos tres meses, según el Observatorio del Crimen y la Violencia. El fenómeno alcanza a más de seis millones de personas y evidencia una expansión territorial: mientras la incidencia disminuye levemente en Lima, aumenta en regiones del centro, sur, oriente y zonas rurales. Esta redistribución responde a dinámicas del crimen organizado, que busca operar en áreas con menor acceso a protección y financiamiento formal.

El informe también señala un aumento sostenido de delitos asociados a la criminalidad económica. Modalidades como el préstamo informal denominado “gota a gota” pasaron de afectar al 15% de la población en 2024 al 19% en 2025. Además, las estafas digitales y telefónicas impactan al 27% de los adultos, superando los 6,6 millones de afectados, impulsadas por el uso extendido de teléfonos móviles y plataformas digitales. Las acciones policiales, pese a registrar cerca de mil operativos exitosos en 2025, resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.

Más de seis millones de peruanos afectados por extorsión en medio de expansión del delito a regiones. (Foto: Agencia Andina)

La concentración de homicidios se mantiene en regiones específicas, con Lima, Callao y La Libertad como principales focos, mientras que el sector transporte figura entre los más afectados por la extorsión. El uso de armas de fuego predomina en los crímenes asociados a redes de extorsión, y la debilidad institucional limita la efectividad de las respuestas judiciales y policiales. El reporte advierte que la falta de sistemas integrados de seguridad y las deficiencias en el marco legal agravan la vulnerabilidad de los sectores más expuestos.