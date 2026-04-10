Perú

Presunto extorsionador se fractura vértebra y pelvis tras lanzarse de un muro de 10 metros al huir de la Policía

El sujeto fue intervenido en el Megacentro 3000 tras ser acusado de exigir dinero a una comerciante a cambio de supuesta seguridad

Guardar
Cámaras de seguridad registran el momento exacto en que un presunto delincuente escala un muro en un intento de fuga. Sin embargo, la caída le provocó graves fracturas. (Crédito: X/@LisethInforma)

Un presunto extorsionador resultó gravemente herido tras intentar escapar de la Policía durante un operativo realizado en el distrito de Chosica. El sujeto, intervenido por agentes en un centro comercial de la zona, optó por una arriesgada maniobra al lanzarse desde un muro de aproximadamente 10 metros de altura con la finalidad de evadir la intervención.

El hombre fue identificado como Luis Barabino López, de 49 años, alias “Orejón”, quien era investigado por presuntamente exigir pagos a una comerciante a cambio de brindarle seguridad. Según la información policial, el intervenido habría aprovechado un descuido durante el control de identidad para iniciar su fuga.

Chosica: presunto extorsionador cae desde 10 metros al intentar huir de la Policía y queda grave. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: X/@LisethInforma)
Chosica: presunto extorsionador cae desde 10 metros al intentar huir de la Policía y queda grave. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: X/@LisethInforma)

Caída y estado de salud

De acuerdo con el reporte, el sospechoso corrió hacia el muro y se arrojó al vacío en cuestión de segundos. Un agente policial intentó sujetarlo para evitar la caída, pero no logró retenerlo. Finalmente, el hombre impactó contra la lona de un local comercial, lo que no evitó que sufriera lesiones de consideración.

Tras el hecho, fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital José Agurto Tello, donde se confirmó que presenta múltiples fracturas en la pelvis y en la vértebra lumbar. Debido a la gravedad de sus lesiones, permanece internado bajo custodia policial mientras se monitorea su evolución.

Extorsión en Chosica: sospechoso intenta escapar y termina hospitalizado tras caer de gran altura. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video:X/@LisethInforma)
Extorsión en Chosica: sospechoso intenta escapar y termina hospitalizado tras caer de gran altura. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video:X/@LisethInforma)

Denuncia e investigaciones en curso

La intervención policial se produjo luego de que una comerciante denunciara que el sujeto le exigía dinero de manera reiterada. La víctima lo reconoció como el presunto responsable de las amenazas, indicando además que no actuaría solo, sino en compañía de otro individuo.

Las investigaciones del caso están a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Chosica-Chaclacayo, que viene realizando diligencias para identificar y ubicar al segundo implicado en el presunto delito de extorsión.

Las autoridades informaron que, una vez que el intervenido se recupere de sus lesiones, será puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las acciones legales correspondientes. El caso se mantiene en investigación mientras se recaban más elementos que permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Presunto “Orejón” se lanza de un muro durante intervención policial y sufre fracturas en Chosica. (Foto: Captura video/X@LisethInforma)
Presunto “Orejón” se lanza de un muro durante intervención policial y sufre fracturas en Chosica. (Foto: Captura video/X@LisethInforma)

Extorsión afecta a 25% de peruanos

Uno de cada cuatro peruanos mayores de 18 años ha sido víctima o conoce a alguien afectado por extorsión en los últimos tres meses, según el Observatorio del Crimen y la Violencia. El fenómeno alcanza a más de seis millones de personas y evidencia una expansión territorial: mientras la incidencia disminuye levemente en Lima, aumenta en regiones del centro, sur, oriente y zonas rurales. Esta redistribución responde a dinámicas del crimen organizado, que busca operar en áreas con menor acceso a protección y financiamiento formal.

El informe también señala un aumento sostenido de delitos asociados a la criminalidad económica. Modalidades como el préstamo informal denominado “gota a gota” pasaron de afectar al 15% de la población en 2024 al 19% en 2025. Además, las estafas digitales y telefónicas impactan al 27% de los adultos, superando los 6,6 millones de afectados, impulsadas por el uso extendido de teléfonos móviles y plataformas digitales. Las acciones policiales, pese a registrar cerca de mil operativos exitosos en 2025, resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.

Más de seis millones de peruanos afectados por extorsión en medio de expansión del delito a regiones. (Foto: Agencia Andina)
Más de seis millones de peruanos afectados por extorsión en medio de expansión del delito a regiones. (Foto: Agencia Andina)

La concentración de homicidios se mantiene en regiones específicas, con Lima, Callao y La Libertad como principales focos, mientras que el sector transporte figura entre los más afectados por la extorsión. El uso de armas de fuego predomina en los crímenes asociados a redes de extorsión, y la debilidad institucional limita la efectividad de las respuestas judiciales y policiales. El reporte advierte que la falta de sistemas integrados de seguridad y las deficiencias en el marco legal agravan la vulnerabilidad de los sectores más expuestos.

Temas Relacionados

ExtorsionadorChosicaPolicíaPNPInseguridadperu-noticias

Más Noticias

Setlist oficial de BTS para el ARIRANG World Tour 2026: estas son las canciones que sonarán en Perú

El setlist incluye éxitos globales y estrenos que el grupo surcoreano interpretará en su esperado regreso a escenarios latinoamericanos.

Setlist oficial de BTS para el ARIRANG World Tour 2026: estas son las canciones que sonarán en Perú

Elecciones 2026: ¿Quiénes son los candidatos al senado y cámara de diputados en Lima Provincia?

Aspirantes a ocupar escaños en la cámara alta y baja buscan representar a una de las regiones más influyentes del país, en un proceso decisivo para la conformación del Parlamento y el rumbo político nacional

Elecciones 2026: ¿Quiénes son los candidatos al senado y cámara de diputados en Lima Provincia?

Elecciones 2026: ¿Cuáles son los estrictos límites que enfrentará el nuevo parlamento con el regreso de la Bicameralidad?

El sistema bicameral vuelve con normas que limitan los movimientos de congresistas, excluyendo a quienes migran entre bancadas de cargos clave y sumando filtros en la aprobación de leyes

Elecciones 2026: ¿Cuáles son los estrictos límites que enfrentará el nuevo parlamento con el regreso de la Bicameralidad?

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, viernes 10 de abril de 2026

El precio de la gasolina en Perú registra un aumento, originado por la fluctuación internacional del petróleo y factores internos como el tipo de cambio y la distribución

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, viernes 10 de abril de 2026

El precio de la gasolina en Lima este 10 de abril

El costo de las gasolinas cambia diariamente en la capital peruana

El precio de la gasolina en Lima este 10 de abril
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: ¿Cuáles son los estrictos límites que enfrentará el nuevo parlamento con el regreso de la Bicameralidad?

Elecciones 2026: ¿Cuáles son los estrictos límites que enfrentará el nuevo parlamento con el regreso de la Bicameralidad?

Carlos Álvarez realizó su último mitin en Lima: así fue el cierre de campaña del candidato presidencial de País para Todos

Cierre de campaña de Keiko Fujimori: Candidata realizó su último mitin con Lucía de la Cruz previo a las Elecciones 2026

Loreto elige a sus próximos diputados: la lista de quiénes postulan en las Elecciones 2026

MML intentó frenar mitines finales de Nieto y López Chau en centro de Lima: fiscalizadores presentes y apagón en espacio público

ENTRETENIMIENTO

Setlist oficial de BTS para el ARIRANG World Tour 2026: estas son las canciones que sonarán en Perú

Setlist oficial de BTS para el ARIRANG World Tour 2026: estas son las canciones que sonarán en Perú

Pamela López y Melissa Klug sorprenden con reto de actuación en ‘La Granja VIP’: Así fue su inesperado final

Rodrigo Fernandini reconoce que su esposa es la clave de su éxito: “Ella es la razón por la cual me ha ido tan bien”

Alejandra Baigorria padece bruxismo y se aplica bótox en medio de crisis con Said Palao: “Por el estrés”

Korina Rivadeneira y Mario Hart no duermen juntos: Imágenes los muestran en Chorrillos y Lurín

DEPORTES

Ganaron más que un boleto a la final: Alianza Lima y San Martín representarán al Perú en el Sudamericano de Clubes 2027

Ganaron más que un boleto a la final: Alianza Lima y San Martín representarán al Perú en el Sudamericano de Clubes 2027

Directivo de Universitario deja mensaje de optimismo tras dura eliminación ante San Martín: “Pronto nos tocará estar en una final”

El duro comunicado de Cusco FC tras la polémica actuación del VAR en la derrota ante Flamengo por la Copa Libertadores 2026

Remontada memorable de Diego Elías: venció al número uno Mostafa Asal y alcanzó la final de El Gouna International Open 2026

Triunfazo de Perú en la Billie Jean King Cup: remontó a Chile y se juega la clasificación ante Brasil en la Zona Americana I