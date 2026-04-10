Perú

Mindef asegura el voto militar durante las Elecciones 2026: Se dispuso dar facilidades para los miembros de las Fuerzas Armadas

El Ministerio de Defensa implementa un despliegue sin precedentes para garantizar que los miembros de las Fuerzas Armadas ejerzan su derecho al sufragio el 12 de abril

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Fuerzas Armadas
(Consultas Perú)

A horas de las elecciones generales en Perú, el Ministerio de Defensa (Mindef) anunció que garantiza el derecho al voto de los miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) durante las Elecciones Generales 2026 de este domingo 12 de abril.

Esta decisión, respaldada por la Constitución Política del Perú y la Ley N° 32166, busca asegurar que el personal militar en actividad ejerza su derecho al sufragio en condiciones de libertad, información y seguridad.

Según informó la cartera liderada por el ministro Carlos Díaz Dañino, la medida responde al compromiso de respetar los derechos fundamentales de quienes integran el sector Defensa, así como a la obligación de fortalecer la institucionalidad democrática.

El organismo detalló que los efectivos de las Fuerzas Armadas acudirán a los locales de votación más cercanos a sus áreas de servicio, una disposición que responde a la necesidad de garantizar un voto ágil y compatible con su labor operativa.

Para ello, el Mindef coordinó con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y otros entes del sistema electoral para establecer mecanismos que permitan la participación militar incluso en contextos de despliegue o movilización. El personal deberá presentarse debidamente uniformado e identificado en los recintos habilitados para emitir su voto.

Esta acción se enmarca en el respeto absoluto al principio de neutralidad política, un valor considerado fundamental para la democracia y el accionar de las Fuerzas Armadas.

La cartera de Defensa también enfatizó que se brindarán todas las facilidades necesarias para que el personal militar participe activamente en la jornada electoral, salvo en casos excepcionales donde los efectivos se encuentren destacados en zonas de difícil acceso, según precisó el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

Miembros de la Policía Nacional coordinan acciones de resguardo en colaboración con autoridades electorales y militares.
Miembros de la Policía Nacional coordinan acciones de resguardo en colaboración con autoridades electorales y militares.|PNP

Despliegue militar y seguridad en los comicios

El inicio de las operaciones de seguridad para las elecciones estuvo marcado por el despliegue de 45.540 efectivos de las Fuerzas Armadas, bajo la supervisión del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, y del ministro de Defensa.

Esta acción tiene como objetivo resguardar los locales, el material electoral, los accesos y las condiciones de orden público en todo el territorio nacional. El despliegue se completará progresivamente hasta el viernes previo a la elección, en apoyo a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Durante una ceremonia oficial, el premier Arroyo Sánchez destacó: “No se trata solo de una operación logística, se trata de una demostración concreta de organización, capacidad de respuesta, neutralidad institucional y presencia efectiva del Estado, ahí donde la democracia debe ser protegida”.

Su intervención subrayó que la prioridad del operativo es proteger el voto ciudadano y respaldar una transición democrática estable y confiable. Además, expresó el reconocimiento del Gobierno hacia la disciplina de las Fuerzas Armadas, un mensaje que busca reforzar la confianza pública en el proceso electoral.

Los efectivos han recibido capacitación en protocolos de atención al ciudadano, control de perímetros y manejo de incidentes, y están habilitados para intervenir en caso de infracciones, en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

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