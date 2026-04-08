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Marisol Pérez Tello y Primero La Gente están a favor del aborto: ¿En qué casos?

El plan de Gobierno de la candidata del centro político sí incluye propuestas progresistas sobre educación sexual integral (ESI) y aborto terapéutico. ¿Son concretas?

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Primero La Gente en marcha
¿Sabías que Primero La Gente está a favor del aborto? Estas son las propuestas progresistas que señalan en su plan de gobierno. - Crédito Difusión

A pocos días de las Elecciones 2026, los electores andan buscando las propuestas de los candidatos, sobre todo de los que captaron su atención durante los últimos debates presidenciales. Justamente, Marisol Pérez Tello es una de las candidatas que destacó por su ‘performance’ en estas discusiones.

La candidata de Primero La Gente a la Presidencia de la República destaca por tener una mirada de centro, pero que incluye algunas propuestas progresistas, como la promoción de la Educación Sexual Integral (ESI).

Además, en su plan de gobierno ampliado (más extenso del que se puede encontrar en la página oficial del Jurado Nacional de Elecciones) se ve su posición a favor del aborto en algunos casos: apoyan un aborto terapéutico para casos en que la vida de la madre está en peligro, así como despenalizarán la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual.

Marisol Pérez Tello y el logo de Primero La Gente
Marisol Pérez Tello es la candidata presidencial de Primero La Gente, uno de los rostros conocidos de la política de los últimos diez años. - Crédito Composición Infobae/Rebel Rebel Photo /Mari Sarria

Despenalizarían el aborto en casos de violación

“Ni una vida menos, ni una persona menos”, plantea uno de los objetivos del plan de Gobierno de Marisol Pérez Tello y Primero La Gente. Se buscará “prevenir y erradicar la violencia de género y las múltiples discriminaciones, garantizando igualdad sustantiva para mujeres, niñas, adolescentes y diversidades. Proteger la vida, la salud y la dignidad de mujeres, niñas y adolescentes, en especial de quienes han sufrido violencia”.

Aquí es donde señal que “el Estado debe asegurar un acceso real, oportuno y seguro al aborto terapéutico cuando sea necesario para salvar la vida de la gestante o evitar un daño grave y permanente a su salud, con consentimiento informado y atención integral”.

En esta línea también, proponen despenalizar la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual y/o riesgo para la vida o la salud de la madre, “para que ninguna víctima sea obligada a continuar un embarazo forzado, ni empujada a la clandestinidad, ni criminalizada”. Buscarán también que estas mujeres reciban “protección, confidencialidad, acompañamiento médico y psicológico, y una atención que evite la revictimización”.

Dina Boluarte, Raúl Molina y Marisol Pérez Tello
El vicepresidente de Marisol Perez Tello fue exasesor del gobierno de Dina Boluarte durante las protestas. - Crédito Composición Infobae/Andina/Hector Vinces/Rebel Rebel Photo/Mari Sarria

Aún faltan más propuestas

A pesar de que Primero La Gente se uno de los pocos partidos con propuestas concretas con respecto al aborto, aún adolece en medidas de Educación Sexual Integral y contra la violencia sexual, según un informe elaborado por Manuela Ramos.

“El plan de Primero la Gente incluye propuestas relacionadas con la ampliación del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la regulación de la objeción de conciencia en salud y la incorporación de educación sexual en el sistema educativo”, destaca este texto.

Asimismo, reconoce que el partido PLG establece metas generales de reducción de la violencia de género en su plan de gobierno. “Sin embargo, varias de estas propuestas se presentan de forma general y no desarrollan indicadores, rutas de implementación ni asignaciones presupuestales específicas en el documento programático”, observa el informe de Manuela Ramos.

Como se puede leer en el informe, el plan propone incluir educación sexual y reproductiva en las escuelas como medida de prevención de la violencia sexual y plantea que los servicios de salud sexual y reproductiva estén disponibles en todos los establecimientos de salud, pero “no detalla contenidos curriculares, metas de implementación ni presupuesto específico para estas medidas, ni menciona explícitamente la educación sexual integral dentro de los indicadores educativos”.

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