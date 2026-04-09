Perú

Marisol Pérez Tello considerará alianza con López-Chau, Nieto y Guevara “cuando pase a segunda vuelta”

La candidata presidencial de Primero La Gente llega a la primera vuelta confiada en tener un lugar asegurado para la segunda votación. Tanto así que no considera necesaria una alianza antes

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Marisol Pérez Tello
¿Habrá alianza electoral? Marisol Pérez Tello está abierta a la idea, pero para luego de la primera vuelta. - Crédito Marisol Pérez Tello/Facebook

Faltan dos días para la votación de la primera vuelta para elegir a los dos candidatos a la Presidencia del Perú y recién se está difundiendo comunicados ciudadanos que piden a los candidatos considerar una alianza electoral; sobre todo, desde el lado contrario al llamado “pacto mafioso”.

Así, en una entrevista en Exitosa se le consultó a la candidata Marisol Pérez Tello, que va por el partido Primero La Gente, si consideraría una alianza electoral con otros candidatos de la contienda, como Alfonso Lopez Chau, Jorge Nieto y Mesías Guevara (justamente los nombres a los que un grupo de candidatos piden que formen alianza, en un reciente comunicado difundido en redes sociales y con formulario para firmar). Ante esto, la exministra respondió confiada.

“Cuando yo pase a segunda vuelta, no solamente voy a convocarlos. No solamente hay que sentarse a trabajar en un proyecto común, porque desde el punto de vista del planteamiento, hay cosas muy parecidas, no todas”, resaltó en Exitosa.

Parte del discurso de Marisol Pérez Tello se centra en una figura negativa de Keiko Fujimori. - Crédito REUTERS/Angela Ponce
Parte del discurso de Marisol Pérez Tello se centra en una figura negativa de Keiko Fujimori. - Crédito REUTERS/Angela Ponce

Marisol Pérez Tello confía en pasar a segunda vuelta

En entrevista con Exitosa, Marisol Pérez Tello de Primero La Gente reveló que confía en que pasará a segunda vuelta. “No tengo duda. Yo creo que nada bueno en la vida es fácil. Y he resistido mucho. El pacto mafioso que nos Gobierna... No estoy hablando por una crítica ligera. Estamos con la extorsión y sicariato tocando la puerta de nuestras casas. La educación pública no tiene calidad ni un norte ni camino. No hay un plan de seguridad. Y todo hace agua”, agregó.

Asimismo, resaltó que Keiko Fujimori lidera el “pacto mafioso”. “Probablemente si yo solamente estuviera pensando en mí, es lo que pensaría [pasar con Keiko a segunda vuelta] porque cualquiera le va a ganar, pero yo no quiero pasar con Keiko, porque no te deja gobernar”, resaltó la candidata de Primero La Gente.

Como se recuerda, sin embargo, en su momento Pérez Tello apoyó a Keiko Fujimori en la segunda vuelta que fue con Pedro Castillo. Pero la candidata reconoció esto como un error.

Los debates motivaron que otros candidatos puedan ser conocidos y pudieran dar difundir sus propuestas. - Crédito AP Foto/Martín Mejía
Los debates motivaron que otros candidatos puedan ser conocidos y pudieran dar difundir sus propuestas. - Crédito AP Foto/Martín Mejía

Marisol Pérez Tello asume error

¿Si Keiko llega a segunda vuelta con otro candidato, Marisol Pérez Tello a quién apoyaría? Ciertamente no a Fujimori, como lo ha señalado en entrevista con Exitosa.

“De ninguna manera [respaldaría a Keiko]. Todo el mundo se equivoca una vez, pero yo no me voy de cara dos veces”, aclaró la candidata de Primero La Gente, quien reconoció que fue un error apoyar a la líder de Fuerza Popular en su momento.

Sin embargo, Perez Tello no señala si apoyaría a todo otro candidato frente a Keiko Fujimori en una posible segunda vuelta. Mientras, la candidata se muestra confiada en llegar a la segunda votación, el domingo 7 de junio próximo, varios candidatos se encuentran cerrando sus campañas con eventos estas semanas.

Recuerda que este domingo 12 de abril tendrás que asistir a tu local de votación y marcar la cédula con tu voto para presidente, diputados, senadores y miembro del Parlamento Andino. Inclusive teniendo tu DNI vencido podrás votar.

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