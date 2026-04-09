Marisol Pérez Tello considerará alianza con López-Chau, Nieto y Guevara “cuando pase a segunda vuelta”

Faltan dos días para la votación de la primera vuelta para elegir a los dos candidatos a la Presidencia del Perú y recién se está difundiendo comunicados ciudadanos que piden a los candidatos considerar una alianza electoral; sobre todo, desde el lado contrario al llamado “pacto mafioso”.
Así, en una entrevista en Exitosa se le consultó a la candidata Marisol Pérez Tello, que va por el partido Primero La Gente, si consideraría una alianza electoral con otros candidatos de la contienda, como Alfonso Lopez Chau, Jorge Nieto y Mesías Guevara (justamente los nombres a los que un grupo de candidatos piden que formen alianza, en un reciente comunicado difundido en redes sociales y con formulario para firmar). Ante esto, la exministra respondió confiada.
“Cuando yo pase a segunda vuelta, no solamente voy a convocarlos. No solamente hay que sentarse a trabajar en un proyecto común, porque desde el punto de vista del planteamiento, hay cosas muy parecidas, no todas”, resaltó en Exitosa.
Marisol Pérez Tello confía en pasar a segunda vuelta
En entrevista con Exitosa, Marisol Pérez Tello de Primero La Gente reveló que confía en que pasará a segunda vuelta. “No tengo duda. Yo creo que nada bueno en la vida es fácil. Y he resistido mucho. El pacto mafioso que nos Gobierna... No estoy hablando por una crítica ligera. Estamos con la extorsión y sicariato tocando la puerta de nuestras casas. La educación pública no tiene calidad ni un norte ni camino. No hay un plan de seguridad. Y todo hace agua”, agregó.
Asimismo, resaltó que Keiko Fujimori lidera el “pacto mafioso”. “Probablemente si yo solamente estuviera pensando en mí, es lo que pensaría [pasar con Keiko a segunda vuelta] porque cualquiera le va a ganar, pero yo no quiero pasar con Keiko, porque no te deja gobernar”, resaltó la candidata de Primero La Gente.
Como se recuerda, sin embargo, en su momento Pérez Tello apoyó a Keiko Fujimori en la segunda vuelta que fue con Pedro Castillo. Pero la candidata reconoció esto como un error.
Marisol Pérez Tello asume error
¿Si Keiko llega a segunda vuelta con otro candidato, Marisol Pérez Tello a quién apoyaría? Ciertamente no a Fujimori, como lo ha señalado en entrevista con Exitosa.
“De ninguna manera [respaldaría a Keiko]. Todo el mundo se equivoca una vez, pero yo no me voy de cara dos veces”, aclaró la candidata de Primero La Gente, quien reconoció que fue un error apoyar a la líder de Fuerza Popular en su momento.
Sin embargo, Perez Tello no señala si apoyaría a todo otro candidato frente a Keiko Fujimori en una posible segunda vuelta. Mientras, la candidata se muestra confiada en llegar a la segunda votación, el domingo 7 de junio próximo, varios candidatos se encuentran cerrando sus campañas con eventos estas semanas.
Recuerda que este domingo 12 de abril tendrás que asistir a tu local de votación y marcar la cédula con tu voto para presidente, diputados, senadores y miembro del Parlamento Andino. Inclusive teniendo tu DNI vencido podrás votar.