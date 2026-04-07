Marisol Pérez Tello lleva como vicepresidente a exasesor de Dina Boluarte que renunció

El vicepresidente de Marisol Perez Tello fue exasesor del gobierno de Dina Boluarte durante las protestas. - Crédito Composición Infobae/Andina/Hector Vinces/Rebel Rebel Photo/Mari Sarria

La candidata Marisol Pérez Tello ganó buen rédito político tras los debates presidenciales de las últimas semanas, sobre todo, con sus críticas a candidatos presidenciales como Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Rafael López Aliaga de Renovación Popular.

La abogada de 55 años llega a la contenienda electoral no solo con un plan para derogar las llamadas leyes procrimen del Congreso, sino también, como anunció en RPP, crear una comisión para investigar los asesinatos de manifestantes en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de diciembre de 2022 e inicios de 2023.

Es justo a quien lleva en su fórmula presidencial que estaría fuertemente ligado con esta medida. Su primer vicepresidente es Raúl Alberto Molina Martínez, quien no solo ha sido exviceministro de Gobernanza Territorial en el Estado, sino exjefe del gabinete de asesores de la expresidenta Dina Boluarte, vacada el 10 de octubre de 2025. Sin embargo, mucho antes de eso, Molina Martinez había renunciado a este puesto tras las protestas sociales.

Marisol Pérez Tello es la candidata presidencial de Primero La Gente, uno de los rostros conocidos de la política de los últimos diez años. - Crédito Composición Infobae/Rebel Rebel Photo /Mari Sarria

De exasesor de Boluarte a vicepresidente de Perez Tello

Raul Alberto Molina Martinez es consultor y postula a la Plancha Presidencial de Primero La Gente como primer vicepresidente; como segundo vicepresidente está Manuel Antonio Ato Del Avellanal Carrera.

“Con una sólida formación como arquitecto y máster en Gestión de Políticas Públicas por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha ejercido como consultor para entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno Regional de Ucayali. Su experiencia y conocimientos en planificación y diseño de políticas públicas le permitirán aportar una visión estratégica y técnica a la Primera Vicepresidencia de la República. Destaca por su responsabilidad, vocación de servicio y un compromiso ético inquebrantable”, resalta el partido sobre Molina.

Algo que no se menciona es que Molina fue exjefe del gabiente de asesores del gobierno de Dina Boluarte. Pero este renunció tras las protestas sociales contra la mandataria. Si bien no aclaró que el motivo de su renuncia fuera por las más de 55 muertes durante estas manifestaciones específicamente, sí sugirió a RPP en su momento que fue por la dificultad en contribuir a la reconciliación entre peruanos motivada desde el mismo Ejecutivo.

Carta de renuncia de Raúl Molina.

“Me fui porque creo firmemente que nuestro país necesita que nos reencontremos. A lo largo de los días fui constatando que era difícil contribuir a ello desde el Ejecutivo, con la camiseta del Estado”, señaló a RPP en su momento.

Justo recientemente en RPP, la candidata presidencial Marisol Pérez Tello señaló que crearán una comisión que investigue la muerte de manifestantes en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

El segundo vicepresidente de Marisol Perez Tello

¿Quién es el otro vicepresidente de Marisol Perez Tello? Este puesto lo ocuparía Manuel Antonio Ato Del Avellanal Carrera, docente con experiencia en la Universidad del Pacífico y la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Raúl Molina presentó su carta de renuncia al gabinete técnico de la presidencia de la República (RPP)

“Su formación incluye un Magíster en Estudios Budistas, Filosofía y Religiones Comparadas de Nalanda University y un Bachiller en Derecho por la Universidad de Lima, además de estudios de Doctorado en Filosofía y Religión en la University of London - SOAS. Estas credenciales, junto a su reconocida responsabilidad y vocación de servicio, le permiten aportar una perspectiva integral y un profundo análisis al órgano ejecutivo”, resalta Primero La Gente.